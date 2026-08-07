Base nera e dettagli in rosso fluorescente, un design che nasce, prima di tutto, da una precisa idea di stile: la maglia porta i colori del Club a un nuovo equilibrio cromatico, dove il rosso guadagna spazio e intensità rispetto alla tradizione, senza intaccarne l'essenza.
Dove acquistare la nuova maglia del Milan "Rossoneri in a new light" online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del terzo kit 2026/27
- PUMA
UN NUOVO VOLTO PER I COLORI ROSSONERI
PUMA e AC Milan hanno presentato ufficialmente la nuova terza maglia per la stagione 2026/27. La divisa abbina una base nera a dettagli in rosso fluorescente, reinterpretando i colori tradizionali del Club con uno stile moderno e audace.
La particolarità del kit è rappresentata dagli elementi grafici che reagiscono alla luce UV, dando vita al concept "Rossoneri in a new light": un omaggio a un'identità che continua a evolversi senza perdere la propria essenza, dentro e fuori dal campo.
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TRA STILE E INNOVAZIONE
Oltre al design distintivo, la nuova Third è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE e integra le tecnologie dryCELL e ThermoAdapt, pensate per garantire leggerezza, comfort e regolazione della temperatura durante il gioco. La versione Replica è invece prodotta con il 95% di poliestere riciclato grazie alla tecnologia RE.
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- PUMA
DOVE ACQUISTARE LA NUOVA MAGLIA DEL MILAN
Il Third Kit 26/27 di AC Milan è disponibile su puma.com e presso selezionati retailer in tutto il mondo.
Il debutto in campo è previsto l'8 agosto nella sfida contro il Chelsea allo stadio Gelora Bung Karno mentre il lancio del Third Kit avviene in concomitanza con la tappa del Pre-Season Tour in Indonesia, una delle community rossonere più grandi e appassionate nel mondo. Il 7 agosto, PUMA e AC Milan organizzano a Giacarta un evento pubblico gratuito presso Sparks, Senayan Park: una experience zone con giochi, attività e un pop-up store PUMA, con la presenza dei giocatori di AC Milan per un Meet&Greet dedicato ai tifosi.
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