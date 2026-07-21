Un bianco che attraversa tutte le epoche, trasmettendo di generazione in generazione la stessa, immutata attitudine vincente del Club: il Milan ha presentato il suo nuovo kit away per la stagione 2026/2027, che celebra il successo rossonero nella finale di Atene 2007.
Dove acquistare la nuova maglia del Milan "Dopo Istanbul c'è sempre Atene" online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del kit away 2026/27
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IL BIANCO DELLE GRANDI OCCASIONI
PUMA e AC Milan hanno presentato ufficialmente la nuova maglia Away per la stagione 2026/27. Il classico bianco, da sempre associato alle notti europee più importanti del Club, torna protagonista con un design che celebra una delle caratteristiche che hanno reso il Milan una delle squadre più vincenti al mondo: la capacità di rialzarsi dopo ogni difficoltà.
La nuova divisa racconta proprio questo concetto attraverso il claim "Dopo Istanbul, c'è sempre Atene", una frase che richiama la delusione della finale di Champions League del 2005 e la rivincita conquistata due anni più tardi ad Atene. Un messaggio che compare anche sul retro della maglia, appena sotto il colletto, come simbolo di una mentalità tramandata di generazione in generazione.
I DETTAGLI CHE RACCONTANO LA STORIA
Ogni elemento della nuova Away è stato studiato per richiamare la storia e l'identità rossonera. I dettagli dorati e l'alloro che incornicia lo stemma celebrano i successi conquistati dal Milan nel corso della sua storia, mentre la trama del tessuto richiama l'ala della fenice, simbolo di rinascita e della capacità del Club di ripartire dopo ogni ostacolo.
Nella versione Authentic all'interno del colletto compare la scritta in greco contemporaneo "Δύναμη Ψυχής" (Dýnami Psychís), ovvero "Forza dell'anima", un ulteriore richiamo alla determinazione che da sempre caratterizza il Milan dentro e fuori dal campo.
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INZAGHI VOLTO DELLA CAMPAGNA
A rappresentare il lancio della nuova maglia è Filippo Inzaghi, assoluto protagonista della finale di Atene del 2007 con la doppietta che consegnò al Milan la settima Champions League della sua storia. La scelta dell'ex attaccante vuole sottolineare il legame tra passato e presente, incarnando lo spirito di una squadra che ha sempre saputo trasformare le sconfitte in nuove occasioni per vincere.
MATERIALI E TECNOLOGIA
La versione Authentic della nuova Away è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, progettato per garantire leggerezza, libertà di movimento e prestazioni elevate grazie alle tecnologie dryCELL e ThermoAdapt, dedicate alla gestione dell'umidità e della temperatura corporea.
La versione Replica mantiene lo stesso design ed è prodotta utilizzando il 95% di poliestere riciclato ottenuto da scarti tessili attraverso la tecnologia RE, confermando l'impegno di PUMA verso una produzione sempre più sostenibile.
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DOVE ACQUISTARE LA NUOVA MAGLIA DEL MILAN
Il nuovo Away Kit 2026/27 è disponibile negli AC Milan Official Store, sugli store online ufficiali di Milan e PUMA e presso selezionati retailer.
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