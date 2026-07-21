Dove acquistare la nuova maglia del Milan "Dopo Istanbul c'è sempre Atene" online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del kit away 2026/27

Ogni elemento della nuova Away è stato studiato per richiamare la storia e l'identità rossonera. I dettagli dorati e l'alloro che incornicia lo stemma celebrano i successi conquistati dal Milan nel corso della sua storia, mentre la trama del tessuto richiama l'ala della fenice, simbolo di rinascita e della capacità del Club di ripartire dopo ogni ostacolo.

Nella versione Authentic all'interno del colletto compare la scritta in greco contemporaneo "Δύναμη Ψυχής" (Dýnami Psychís), ovvero "Forza dell'anima", un ulteriore richiamo alla determinazione che da sempre caratterizza il Milan dentro e fuori dal campo.