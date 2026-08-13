Dovbyk o Piccoli, chi sarà titolare nell'attacco del Bologna: le gerarchie di Tedesco

La rivoluzione è completa: Roberto Piccoli è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna, completando così il ribaltone del reparto offensivo rossoblù.
L'ormai ex centravanti della Fiorentina si aggiunge ad Artem Dovbyk, preso nelle scorse settimane dalla Roma. E prende il posto di Thijs Dallinga, ceduto al Colonia, così come l'ucraino era stato scambiato con Santiago Castro, a sua volta passato alla Roma.
Dovbyk e Piccoli, dunque, avranno il compito di portare goal e peso offensivo all'attacco del nuovo allenatore Domenico Tedesco. Ma chi parte avanti nelle gerarchie del successore di Italiano?
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