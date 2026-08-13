Dovbyk o Piccoli, chi sarà titolare nell'attacco del Bologna: le gerarchie di Tedesco

Se è vero che Dovbyk si è inserito prima di Piccoli nel nuovo ambiente di lavoro, è insomma palese anche che le condizioni fisiche dei due giocatori possono essere considerate diverse l'uno dall'altro.

Questo potrebbe fare la differenza in vista dell'avvio del campionato, in programma nel weekend della prossima settimana: il Bologna, nello specifico, ospiterà la Lazio al Dall'Ara in uno dei due posticipi di lunedì 24 agosto e darà il via così alla propria stagione.

Al momento il favorito per una maglia da titolare, considerando quel che si è scritto poco più su, sembra essere Piccoli. Ma Tedesco stima particolarmente Dovbyk, ha voluto e apprezzato il suo arrivo e non è escluso che possa puntare su di lui dall'inizio, schierando il collega a gara in corso.

Per quanto riguarda il resto della stagione, il favorito è invece Dovbyk. Sempre che l'ucraino ritrovi la vena realizzativa di Girona e che gli infortuni gli stiano alla larga. Se sta bene, insomma, l'ucraino è destinato a stare davanti a Piccoli, come Kean a Firenze lo scorso anno.