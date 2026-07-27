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L'avventura di Artem Dovbyk alla Roma può considerarsi chiusa. Fuori dal progetto di Gasperini, l'attaccante ucraino resterà comunque in Serie A.
Il Bologna, che sta per cedere Santiago Castro proprio ai giallorossi, ha deciso di concedergli un'occasione che ora toccherà a Dovbyk sfruttare al meglio.
Una scommessa, certo, dopo l'ultima sfortunata stagione vissuta alla Roma anche a causa di parecchi problemi fisici. Allo stesso tempo non va dimenticato come solo due anni fa Dovbyk si fosse laureato capocannoniere della Liga, ovvero uno dei principali campionati europei.
Ecco perché l'operazione rilancio tentata dal Bologna ha buone possibilità di riuscita, come peraltro già accaduto nella stessa piazza in un passato più o meno recente con altri bomber caduti in disgrazia.