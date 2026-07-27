Alla terza giornata dello scorso campionato, contro il Torino, Gasperini lascia Dovbyk in panchina per novanta minuti. E il caso esplode.

"Non ho mai avuto intenzione di farlo entrare in questa gara, voglio vederlo in attivo in allenamento, dinamico e convinto. Quando sarà così lo ripresenteremo. Insieme a Ferguson? Vediamo. Ci può stare. Non è la soluzione ideale per me" le parole dell'allenatore giallorosso a DAZN dopo quella partita.

Non a caso nell'estate scorsa Dovbyk era già finito sul mercato quando sembrava potersi concretizzare uno scambio che avrebbe portato l'ucraino al Milan con Gimenez alla Roma.

L'ex Girona insomma non è mai stato un profilo particolarmente gradito a Gasperini. Poi arrivano gli infortuni. Prima uno stop di natura muscolare che lo tiene fuori da inizio novembre a fine dicembre. Poi una lesione miotendinea alla coscia rimediata a Lecce costringe Dovbyk ad operarsi chiudendo di fatto la sua seconda stagione alla Roma con largo anticipo.

Il bottino è magrissimo: 18 presenze tra Serie A ed Europa League con soli tre goal segnati.