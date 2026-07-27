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Dovbyk RomaGetty Images
Lelio Donato

Dovbyk al Bologna, l'ex capocannoniere della Liga cerca il rilancio: cosa non ha funzionato alla Roma

Calciomercato
Bologna
AS Roma

Due anni fa era arrivato in Serie A col titolo di capocannoniere della Liga ma alla Roma non è mai riuscito a sfondare del tutto. Dovbyk ora cerca il rilancio a Bologna, città che ha già rigenerato parecchi bomber.

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L'avventura di Artem Dovbyk alla Roma può considerarsi chiusa. Fuori dal progetto di Gasperini, l'attaccante ucraino resterà comunque in Serie A.

Il Bologna, che sta per cedere Santiago Castro proprio ai giallorossi, ha deciso di concedergli un'occasione che ora toccherà a Dovbyk sfruttare al meglio.

Una scommessa, certo, dopo l'ultima sfortunata stagione vissuta alla Roma anche a causa di parecchi problemi fisici. Allo stesso tempo non va dimenticato come solo due anni fa Dovbyk si fosse laureato capocannoniere della Liga, ovvero uno dei principali campionati europei.

Ecco perché l'operazione rilancio tentata dal Bologna ha buone possibilità di riuscita, come peraltro già accaduto nella stessa piazza in un passato più o meno recente con altri bomber caduti in disgrazia.

  • TRE VOLTE CAPOCANNONIERE, EROE DEL GIRONA

    Dovbyk inizia a giocare in patria dove si laurea due volte capocannoniere col Dnipro. E da lì lo pesca il Girona.

    La stagione della consacrazione è proprio l'unica in Spagna. Dovbyk segna ben ventiquattro goal in trentasei partite di Liga, più otto assist. E conquista per la terza volta il titolo di re dei bomber.

    Il Girona si qualifica così per la prima volta nella sua storia in Champions League. Mentre l'attaccante ucraino viene addirittura inserito tra i candidati al Pallone d'Oro 2024.

    Ovvio quindi che il suo nome sia caldissimo sul mercato quando a spuntarla è la Roma, che lo acquista a titolo definitivo per una cifra complessiva che sfiora i 40 milioni di euro.

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  • LE DUE STAGIONI ALLA ROMA TRA ALTI E BASSI

    Dovbyk sulla carta è ovviamente l'attaccante titolare della Roma nella stagione 2024/25.

    Dopo tre partite senza segnare si sblocca alla quarta giornata di campionato realizzando il momentaneo vantaggio contro il Genoa.

    Punto fermo prima per Ivan Juric e poi per Claudio Ranieri, la sua prima stagione in giallorosso si chiude con quarantacinque presenze complessive in cui segna 17 volte. Numeri buoni ma molto lontani da quelli fatti registrare in Liga.

    Iniziano così a sorgere alcuni dubbi sul reale valore di Dovbyk che con l'arrivo di Gasperini in panchina non è più la prima scelta, dato che il tecnico gli preferisce spesso l'ultimo arrivato Ferguson.

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  • IL RAPPORTO CON GASPERINI E L'INFORTUNIO

    Alla terza giornata dello scorso campionato, contro il Torino, Gasperini lascia Dovbyk in panchina per novanta minuti. E il caso esplode.

    "Non ho mai avuto intenzione di farlo entrare in questa gara, voglio vederlo in attivo in allenamento, dinamico e convinto. Quando sarà così lo ripresenteremo. Insieme a Ferguson? Vediamo. Ci può stare. Non è la soluzione ideale per me" le parole dell'allenatore giallorosso a DAZN dopo quella partita.

    Non a caso nell'estate scorsa Dovbyk era già finito sul mercato quando sembrava potersi concretizzare uno scambio che avrebbe portato l'ucraino al Milan con Gimenez alla Roma.

    L'ex Girona insomma non è mai stato un profilo particolarmente gradito a Gasperini. Poi arrivano gli infortuni. Prima uno stop di natura muscolare che lo tiene fuori da inizio novembre a fine dicembre. Poi una lesione miotendinea alla coscia rimediata a Lecce costringe Dovbyk ad operarsi chiudendo di fatto la sua seconda stagione alla Roma con largo anticipo.

    Il bottino è magrissimo: 18 presenze tra Serie A ed Europa League con soli tre goal segnati.

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  • LA SCOMMESSA DEL BOLOGNA

    Artem Dovbyk è così rimasto completamente fuori dal progetto di Gasperini, che oltre a Malen aveva chiesto l'acquisto di un altro attaccante con caratteristiche molto diverse dall'ucraino.

    Inizialmente l'ex Girona sembrava potesse finire al Genoa dove Daniele De Rossi, che lo stima da sempre, lo avrebbe accolto a braccia aperte.

    Alla fine però Dovbyk ha scelto l'opzione Bologna. A convincere il giocatore è stato un colloquio col tecnico Domenico Tedesco per il quale sarà un punto fermo del nuovo corso.

    Dovbyk si trasferisce in prestito oneroso con diritto di riscatto mentre la Roma contribuirà in parte al pagamento dell'ingaggio da 3,8 milioni di euro. L'obiettivo dell'ucraino, 29 anni appena compiuti, è quello di rilanciarsi in una piazza che in passato ha già rigenerato bomber in crisi d'identità.

    Una scommessa da vincere, insomma. Per tutti.

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