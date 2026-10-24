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Douvikas KeanGetty Images
Stefano Silvestri

Douvikas-Kean, il ballottaggio che non esiste più: Tasos continua a segnare, Moise rischia di perdersi

Serie A
Como
Como vs Sassuolo
A. Douvikas
M. Kean

Il greco ha segnato la doppietta decisiva contro il Sassuolo dopo aver già punito in sequenza Feyenoord, Fiorentina e Manchester United. Oggi non ha concorrenza in attacco.

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Ok, ok: meglio non parlare di titolari e riserve. Tirate fuori l'argomento davanti a praticamente qualsiasi allenatore e come risposta otterrete una battuta stizzita. Sono cose che non piacciono, che non fanno spogliatoio.

Però i titolari e le riserve ci sono in ogni squadra. Anche al Como. E da qualche mese c'è un titolare che è più titolare degli altri, che titolare a un certo punto pensava non lo sarebbe più stato, ma che - numeri alla mano - sta facendo ancora meglio rispetto all'anno scorso.

Tasos Douvikas ha iniziato a segnare contro il Feyenoord, nel primo momento buio della stagione del Como, e da quel momento non si è più fermato. Sua la doppietta decisiva contro il Sassuolo, suo il premio di man of the match. Il tutto mentre Moise Kean, colui che avrebbe dovuto contendergli il posto, non riesce nemmeno a scendere in campo.


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  • Douvikas Como SassuoloGetty Images

    CHE NUMERI

    Douvikas è in uno stato di forma impressionante: corre, si smarca, combatte, dà soluzioni ai compagni. E segna, naturalmente. Tanto.

    Non è un caso che la mini-crisi di risultati del Como in campionato, ovvero lo 0-2 di Frosinone ma anche lo 0-0 contro la Roma, sia coincisa con il suo mini-digiuno. Da lì Douvikas ha ripreso a segnare e, come per magia, la squadra di Fabregas ha ripreso a vincere e convincere.

    Il destro vincente in casa del Feyenoord in Champions League ha aperto la striscia. E poi quello di Firenze contro la Fiorentina, quello del raddoppio contro il Manchester United, infine i due contro il Sassuolo. Totale: 5 reti nelle ultime 4 presenze tra campionato e Champions League. Una media da bomber puro.

    Douvikas ha segnato in tutte le partite giocate dal Como in Champions ed è già a 8 in stagione: 5 goal li ha segnati in Serie A, 3 in Europa. Dopo un paio di mesi è già quasi a metà del bottino del 2026/27, annata in cui è arrivato a quota 17 tra tutte le competizioni.

  • KEAN, INTANTO...

    E poi c'è Moise Kean. Che, al contrario di Douvikas, non ha ancora scosso alcuna rete avversaria. Né con la maglia del Como, né con quella della Nazionale.

    L'ex viola avrebbe potuto farlo in più occasioni: a Frosinone, ad esempio, ma anche in casa della Francia in Nations League. Non c'è mai riuscito e oggi è ancora a secco. Fino a questo momento è partito dall'inizio solo contro il Parma e ha vissuto la notte migliore contro il Genoa, con tanto di assist per il poker di Diao.

    E poi, il solito infortunio. Kean si è fatto male proprio in azzurro, dopo la sosta non è più tornato in campo. Fabregas si è lamentato con la Federazione, si è ritrovato senza un'alternativa in attacco, ma ha fatto di necessità virtù. Trovando un Douvikas di nuovo lussuoso.

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  • IL BALLOTTAGGIO CHE NON ESISTE PIÙ

    Ricordate qual era il pensiero generale in estate? Douvikas-Kean sarebbe stato il ballottaggio dei ballottaggi per Fabregas, uno dei più interessanti dell'intera Serie A.

    Perché sì, Moise era già reduce da mesi complicati a causa dell'infortunio a una tibia. Ma era tornato in campo apparentemente tirato a lucido, aveva segnato al Real Madrid in amichevole e al Benevento in Coppa Italia con la maglia della Fiorentina. E si era guadagnato la chiamata del Como, super acquisto degli ultimi giorni di mercato.

    Quei 40 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto, alcuni già versati e altri da versare alla fine della stagione, rischiano per una volta di diventare un buco nell'acqua. Il Como ha speso tanto ma quasi sempre bene: stavolta, invece, la fortuna gli sta ostinatamente girando le spalle.

    Col senno del poi son bravi tutti, ma la realtà è che, oggi, Douvikas-Kean è un ballottaggio che non esiste. Uno segna, e segna quasi sempre; l'altro guarda, stringe i denti, maledice un inizio di stagione che sta andando al contrario di come si sarebbe atteso.

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  • MA LA STAGIONE È LUNGA

    La vera fortuna di tutti, dunque di Kean ma anche del Como e di Fabregas, è che la stagione è appena iniziata. E sarà lunga e piena di impegni. 11 partite tra campionato e Champions League hanno giocato i lariani: poche per trarre bilanci definitivi.

    L'ex Juventus e Fiorentina potrebbe tornare a disposizione di Fabregas martedì contro il Torino, ma come spiegato dall'allenatore spagnolo "non posso garantirlo". Di certo, qualora dovesse rientrare in gruppo in extremis non farebbe comunque parte dello schieramento di partenza del Como.

    All'Olimpico Grande Torino giocherà nuovamente Douvikas. Che proverà a non fermarsi, a rimpinguare ulteriormente il proprio bottino, a mettere ulteriore distanza tra sé e Kean. Una distanza che già oggi è enorme. E che Moise dovrà faticosamente cercare quantomeno di accorciare.

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