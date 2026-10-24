Douvikas-Kean, il ballottaggio che non esiste più: Tasos continua a segnare, Moise rischia di perdersi

Ok, ok: meglio non parlare di titolari e riserve. Tirate fuori l'argomento davanti a praticamente qualsiasi allenatore e come risposta otterrete una battuta stizzita. Sono cose che non piacciono, che non fanno spogliatoio.

Però i titolari e le riserve ci sono in ogni squadra. Anche al Como. E da qualche mese c'è un titolare che è più titolare degli altri, che titolare a un certo punto pensava non lo sarebbe più stato, ma che - numeri alla mano - sta facendo ancora meglio rispetto all'anno scorso.

Tasos Douvikas ha iniziato a segnare contro il Feyenoord, nel primo momento buio della stagione del Como, e da quel momento non si è più fermato. Sua la doppietta decisiva contro il Sassuolo, suo il premio di man of the match. Il tutto mentre Moise Kean, colui che avrebbe dovuto contendergli il posto, non riesce nemmeno a scendere in campo.







