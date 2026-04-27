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Tasos Douvikas ComoGetty Images
Michael Baldoin

Douvikas bomber a sorpresa: l'attaccante del Como ha segnato quanto Thuram e Nico Paz, solo Lautaro meglio di lui

Serie A
Como

L’attaccante greco del Como si è rivelato uno dei bomber più prolifici della stagione: quattro partite a disposizione per provare a conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A.

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L'acquisto estivo di Alvaro Morata aveva sollevato dubbi su chi sarebbe stato il centravanti di riferimento del Como di Cesc Fabregas.

Le caratteristiche dello spagnolo sembravano più adatte all’idea di calcio del tecnico dei lariani, ma alla fine le prestazioni di Tasos Douvikas hanno chiarito chi sia il vero “nove” in riva al lago.

Per il classe 1999 greco sono già 12 le reti in questo campionato, al pari di Marcus Thuram e del compagno di squadra Nico Paz, meno soltanto dell’attuale capocannoniere Lautaro Martínez.

  • DECISIVO ANCHE CONTRO IL GENOA

    La trasferta a Marassi contro il Genoa è notoriamente insidiosa per qualsiasi squadra e, per il Como che continua a inseguire il sogno Champions League, c’era la necessità di conquistare l’intera posta in palio.

    Nessun problema, però: bastano meno di 10 minuti e Douvikas sblocca la gara con un gran colpo di testa su assist del solito Da Cunha, salito a quota quattro passaggi vincenti in questo campionato.

    Una rete fondamentale, arrivata dopo tre partite a secco contro Udinese, Inter e Sassuolo, per indirizzare il match e rilanciare le ambizioni europee dei suoi.


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  • SONO 12 IN CAMPIONATO: MEGLIO DI LUI SOLO LAUTARO

    Grazie alla rete contro il Genoa, Douvikas è salito a quota 12 in questa Serie A, al pari di due grandi giocatori come Thuram e Nico Paz.

    Per il greco una sola rete dal dischetto, contro il Pisa nella doppietta dello scorso 6 gennaio, e ben 11 goal su azione.

    In cima alla classifica, davanti a lui, c’è solo Lautaro Martínez, che con l’Inter è arrivato a quota 16, pur vivendo una stagione complicata dal punto di vista degli infortuni.

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  • SOLO PER LA SECONDA VOLTA IN DOPPIA CIFRA: LA PRIMA CON L'UTRECHT NEL 2022/23

    In carriera, a dire il vero, Douvikas non ha mai avuto la fama del bomber implacabile d’area di rigore.

    Nelle cinque stagioni disputate nei principali campionati europei, questa è infatti solo la seconda in doppia cifra: la prima risale all’Eredivisie 2022/23, quando realizzò 19 reti in 32 partite, laureandosi capocannoniere insieme a Xavi Simons e convincendo, nella stagione successiva, il Celta Vigo a investire 15 milioni di euro per acquistarlo.

    In Spagna, però, le cose non sono andate come previsto: sette reti nella prima stagione in Liga, appena tre nella prima metà della successiva. Da qui la cessione al Como per 11 milioni nel febbraio 2025, dove chiuse con due goal in Serie A.

  • QUATTRO GIORNATE PER RIAPRIRE IL DISCORSO CAPOCANNONIERE DELLA SERIE A

    I grandi miglioramenti, evidenti agli occhi di tutti, fanno ben sperare il Como e i suoi tifosi in vista di questo finale di stagione.

    I lariani si giocheranno il tutto per tutto per provare a conquistare un posto in Champions League, con un calendario che, oltre al Napoli nella prossima giornata, propone sfide contro Hellas Verona, Parma e Cremonese.

    Perché non crederci, dunque: Douvikas mette nel mirino il titolo di capocannoniere, con quattro goal da recuperare su Lautaro Martínez, ma con un calendario che rende l’impresa tutt’altro che impossibile.

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