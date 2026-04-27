Douvikas bomber a sorpresa: l'attaccante del Como ha segnato quanto Thuram e Nico Paz, solo Lautaro meglio di lui

L'acquisto estivo di Alvaro Morata aveva sollevato dubbi su chi sarebbe stato il centravanti di riferimento del Como di Cesc Fabregas.
Le caratteristiche dello spagnolo sembravano più adatte all’idea di calcio del tecnico dei lariani, ma alla fine le prestazioni di Tasos Douvikas hanno chiarito chi sia il vero “nove” in riva al lago.
Per il classe 1999 greco sono già 12 le reti in questo campionato, al pari di Marcus Thuram e del compagno di squadra Nico Paz, meno soltanto dell’attuale capocannoniere Lautaro Martínez.