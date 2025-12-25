Pubblicità
Pubblicità
douglas luiz desk
Andrea Ajello

Douglas Luiz torna sul periodo alla Juventus: "Anno difficile con infortuni e delusioni, ora sono davvero felice"

Douglas Luiz sta cercando di riscattarsi dopo la complicata stagione alla Juventus: "Cambiati tre allenatori, non è facile entrare in forma così".

Pubblicità

In Italia è rimasto un anno Douglas Luiz e chissà se ci tornerà mai. La possibilità senza dubbio c'è visto che non è scontata la permanenza al Nottingham Forest, dove si è trasferito in estate in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. 

Il centrocampista brasiliano ha rilasciato un'intervista al Daily Mail dove è tornato a parlare proprio della stagione passata con la Juventus, in cui non sono mancate le difficoltà e le delusioni.

Una situazione che ha portato alla separazione in estate, se pur non ancora definitiva. 

  • "TRE ALLENATORI DIVERSI, È DIFFICILE"

    “Ci sono stati molti cambiamenti, ed è difficile sia mentalmente che fisicamente", ha detto Douglas Luiz sui primi mesi con il Nottingham aggiundendo: "Da quando sono arrivato al Forest, ci sono stati tre allenatori diversi ed è difficile trovare il modo di essere in forma perché hanno mentalità diverse. Quando c’è un cambiamento, il piano di gioco cambia e così anche lo stile di allenamento. Alcuni allenatori preferiscono allenarsi in modo più leggero, altri più intensamente e questo è stato difficile per il mio corpo all’inizio. Ora devo concentrarmi molto sulla forma. Ho cambiato il mio modo di pensare a come recuperare”.

    • Pubblicità

  • "ALLA JUVE INFORTUNI E DELUSIONI"

    Il brasiliano riguardo all'esperienza in bianconero: Ho avuto un anno difficile alla Juventus, con molti infortuni e delusioni. Ora sono davvero felice. Sono in un buon club, un grande club, con molti amici e sono felice di essere qui. Sia per il bene del club che per il mio, spero di trovare il modo di essere in forma".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME STA ANDANDO DOUGLAS LUIZ AL NOTTINGHAM

    Ma sta riuscendo l'ex Aston Villa a performare da quando è tornato in Premier League? Fino ad ora Douglas Luiz non è riuscito ad avere grande continuità, anche perché è stato di nuovo costretto a convivere con infortuni e problemi fisici che lo hanno lasciato fuori per 10 gare.

    In totale Douglas Luiz ha giocato poco più di 500 minuti ma spera ora di avere più spazio. Nell'ultima il centrocampista è partito titolare rimanendo in campo per 77 minuti nella sconfitta contro il Fulham. Zero goal e un assist per Douglas Luiz con la maglia del Nottingham Forest; la stagione deve ancora svoltare per lui ma c'è tempo affinché ciò accada. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • IL NOTTINGHAM RISCATTA DOUGLAS LUIZ?

    Alla Juventus guardano con attenzione le prestazioni e la stagione di Douglas Luiz. Il Nottingham dovrà riscattarlo obbligatoriamente quando avrà giocato almeno 15 partite con almeno 45 minuti. 

    Un obiettivo non certo impossibile da raggiungere ma che dipenderà anche dallo stato fisico del brasiliano. Se non dovesse scattare l'obbligo, il club inglese potrebbe comunque acquistarlo a titolo definitivo versando nelle casse bianconere circa 25 milioni di euro, scenario questo però tutt'altro che scontato. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
0