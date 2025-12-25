Douglas Luiz torna sul periodo alla Juventus: "Anno difficile con infortuni e delusioni, ora sono davvero felice"

Ma sta riuscendo l'ex Aston Villa a performare da quando è tornato in Premier League? Fino ad ora Douglas Luiz non è riuscito ad avere grande continuità, anche perché è stato di nuovo costretto a convivere con infortuni e problemi fisici che lo hanno lasciato fuori per 10 gare.

In totale Douglas Luiz ha giocato poco più di 500 minuti ma spera ora di avere più spazio. Nell'ultima il centrocampista è partito titolare rimanendo in campo per 77 minuti nella sconfitta contro il Fulham. Zero goal e un assist per Douglas Luiz con la maglia del Nottingham Forest; la stagione deve ancora svoltare per lui ma c'è tempo affinché ciò accada.