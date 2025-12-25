Douglas Luiz torna sul periodo alla Juventus: "Anno difficile con infortuni e delusioni, ora sono davvero felice"

In Italia è rimasto un anno Douglas Luiz e chissà se ci tornerà mai. La possibilità senza dubbio c'è visto che non è scontata la permanenza al Nottingham Forest, dove si è trasferito in estate in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.
Il centrocampista brasiliano ha rilasciato un'intervista al Daily Mail dove è tornato a parlare proprio della stagione passata con la Juventus, in cui non sono mancate le difficoltà e le delusioni.
Una situazione che ha portato alla separazione in estate, se pur non ancora definitiva.