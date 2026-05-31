Douglas Luiz torna alla Juventus dopo il prestito all'Aston Villa: il piano dei bianconeri per il brasiliano e l'idea di Spalletti

Dodici mesi fa la Juventus ha tentato l'operazione rilancio cedendo Douglas Luiz in prestito al Nottingham Forest.

La speranza era che il giocatore si rilanciasse in un campionato dove aveva già fatto bene anche per rientrare almeno in parte dall'investimento iniziale ed evitare una dolorosissima plusvalenza.

L'esperienza di Douglas Luiz al Nottingham Forest però è durata solo pochi mesi: 14 presenze complessive e un assist in Europa League. Troppo poco tanto che a gennaio il brasiliano è tornato all'Aston Villa.

Dopo un avvio incoraggiante e il ritorno al goal contro il Chelsea, Douglas Luiz è presto finito in panchina anche nella sua ex squadra. E nella finale di Europa League, vinta contro il Friburgo, è entrato solo per gli ultimi due minuti.