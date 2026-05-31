Douglas Luiz torna alla Juventus dopo il prestito all'Aston Villa: il piano dei bianconeri per il brasiliano e l'idea di Spalletti

Douglas Luiz era stato uno dei grandi colpi del mercato della Juventus nell'estate 2024.
Il brasiliano, reduce da una grande stagione in Premier League, nelle idee di Giuntoli e Thiago Motta doveva diventare il fulcro del gioco bianconero.
Le cose però sono andate molto diversamente tanto che Douglas Luiz alla Juventus ha collezionato solo poche presenze e tantissime delusioni.
Da qui la scelta di cederlo in prestito, prima al Nottingham Forest e poi di nuovo all'Aston Villa, dove però il brasiliano non è riuscito a rilanciarsi.
E ora cosa succede? Douglas Luiz può restare alla Juventus o verrà ceduto?