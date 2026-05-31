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Douglas LuizGetty Images
Lelio Donato

Douglas Luiz torna alla Juventus dopo il prestito all'Aston Villa: il piano dei bianconeri per il brasiliano e l'idea di Spalletti

Calciomercato
Juventus

Il brasiliano non è stato riscattato dall'Aston Villa dove non è riuscito a rilanciarsi pur vincendo l'Europa League. La Juventus vuole cedere Douglas Luiz per fare cassa ma Spalletti potrebbe fare un ultimo tentativo.

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Douglas Luiz era stato uno dei grandi colpi del mercato della Juventus nell'estate 2024.

Il brasiliano, reduce da una grande stagione in Premier League, nelle idee di Giuntoli e Thiago Motta doveva diventare il fulcro del gioco bianconero.

Le cose però sono andate molto diversamente tanto che Douglas Luiz alla Juventus ha collezionato solo poche presenze e tantissime delusioni.

Da qui la scelta di cederlo in prestito, prima al Nottingham Forest e poi di nuovo all'Aston Villa, dove però il brasiliano non è riuscito a rilanciarsi.

E ora cosa succede? Douglas Luiz può restare alla Juventus o verrà ceduto?

  • UNA STAGIONE DISASTROSA ALLA JUVE

    Come detto sopra Douglas Luiz era arrivato alla Juventus nell'estate 2024 a titolo definitivo dall'Aston Villa.

    Il brasiliano, reduce da una stagione di altissimo livello in Premier League, doveva essere il regista della squadra di Thiago Motta e per questo la società aveva investito 50 milioni di euro.

    Le cose però si sono messe subito male anche a causa di una lunga serie di infortuni. Douglas Luiz alla fine ha collezionato solo 19 presenze in Serie A senza segnare o fornire assist.

    Inevitabile il divorzio a fine stagione, specie dopo l'arrivo in panchina di Igor Tudor col quale il brasiliano era definitivamente uscito dalle rotazioni.

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  • OPERAZIONE RILANCIO IN PREMIER FALLITA

    Dodici mesi fa la Juventus ha tentato l'operazione rilancio cedendo Douglas Luiz in prestito al Nottingham Forest.

    La speranza era che il giocatore si rilanciasse in un campionato dove aveva già fatto bene anche per rientrare almeno in parte dall'investimento iniziale ed evitare una dolorosissima plusvalenza.

    L'esperienza di Douglas Luiz al Nottingham Forest però è durata solo pochi mesi: 14 presenze complessive e un assist in Europa League. Troppo poco tanto che a gennaio il brasiliano è tornato all'Aston Villa.

    Dopo un avvio incoraggiante e il ritorno al goal contro il Chelsea, Douglas Luiz è presto finito in panchina anche nella sua ex squadra. E nella finale di Europa League, vinta contro il Friburgo, è entrato solo per gli ultimi due minuti.

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  • L'IDEA DI SPALLETTI SU DOUGLAS LUIZ

    L'Aston Villa, quindi, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto da 25 milioni per Douglas Luiz che ora rientra alla Juventus.

    Il contratto del brasiliano con la società bianconera scade il 30 giugno 2029, dunque ora bisognerà decidere se lasciarlo a disposizione di Spalletti almeno per il ritiro estivo o provare a trovargli subito un'altra sistemazione.

    Spalletti, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe tentato dall'idea di lavorare con Douglas Luiz in cui rivede per caratteristiche tecniche alcuni giocatori che con lui sono esplosi come Pizarro alla Roma o Lobotka al Napoli.

    Il tecnico bianconero d'altronde ha chiesto espressamente un centrocampista di qualità. E alla fine potrebbe trovarselo in casa, a patto che Douglas Luiz torni quello della prima esperienza all'Aston Villa.

  • MA LA JUVE VUOLE FARE CASSA

    Non sembra della stessa idea di Spalletti però Damien Comolli, ovvero colui che dovrà fare quadrare i conti della Juventus senza Champions League.

    Douglas Luiz viene considerato da dirigente francese un esubero da piazzare al più presto possibile e cercando di evitare una minusvalenza.

    Comolli d'altronde è stato chiaro confermando come la Juventus abbia bisogno di fare qualche cessione. Senza però sacrificare i giocatori migliori.

    Alla fine in ogni caso Douglas Luiz potrebbe almeno raggiungere il ritiro estivo e venire valutato per qualche settimana da Spalletti, prima di prendere una decisione definitiva sul da farsi.

    Una sorta di punto di equilibrio tra due posizioni, quelle di Comolli e Spalletti, ancora una volta non proprio vicinissime.

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