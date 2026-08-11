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Douglas Luiz Spalletti GOAL GFX HDGetty GOAL
Antonio Torrisi

Alla fine Douglas Luiz ha davvero convinto Spalletti: "Molto probabilmente rimarrà alla Juventus", ma dove lo farà giocare?

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L'allenatore bianconero si è lasciato andare dopo l'amichevole contro il Palermo confermando la permanenza del brasiliano.

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Due mesi fa sembrava irrealistico scrivere un articolo del genere. O, comunque, avremmo usato tanti "se", molti "ma": insomma, sarebbe stato dal costante tono "condizionale": perché le strade di Douglas Luiz e della Juventus sembravano distanti.

Settimana dopo settimana, però, le cose sono mutate, si sono evolute: gli articoli sul suo conto si sono moltiplicati e da possibilità di permanenza si è passati (oggi) alle parole di Luciano Spalletti che, sostanzialmente, confermano che il brasiliano vestirà la maglia bianconera nella prossima stagione.

Ma come si è arrivati a questo punto? E, soprattutto, come può utilizzarlo l'allenatore bianconero?

  • L'ESTATE DI DOUGLAS LUIZ

    Il calcio è bello anche per questo: non è mai detta l'ultima parola. Neanche se si tratta di un giocatore che sembrava proprio non poter aver alcun feeling con una piazza che, in sostanza, ne aveva già deciso il futuro. Douglas Luiz via.

    E, invece, Douglas Luiz resta. Resta perché, come ha precisato Spalletti dopo l'amichevole contro il Palermo (l'ennesima con il brasiliano in campo), "il fatto che l’abbia fatto giocare è perché così imparo a conoscerlo".

    Ha fatto bene, verrebbe da dire. Perché due anni fa la Juventus ha sborsato 50 milioni di euro per averlo: mica spiccioli. Le qualità le ha: nella passata stagione ha faticato a trovare spazio al Nottingham Forest, ma il ritorno all'Aston Villa lo ha aiutato a ritrovare fiducia (e la vittoria dell'Europa League gli ha trasmesso pure un po' di entusiasmo).

    L'estate del brasiliano dice tutto: titolare in ogni amichevole, sempre presente. Un indizio molto importante: e infatti, eccoci.

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  • SPALLETTI LO CONFERMA: "RESTERÀ"

    Al termine dell'amichevole contro il Palermo, dunque, Luciano Spalletti è sembrato convinto ai microfoni di Sky Sport: "Molto probabilmente resta con noi".

    Sono parole importanti, anche perché le proposte per Douglas Luiz non sono mancate: c'era, ad esempio, l'interesse dell'Everton, che però il brasiliano ha declinato.

    E lo ha fatto perché vuole rimanere alla Juventus e lavorare con Spalletti: certo, cederlo (anche in prestito a una squadra che contribuirebbe all'ingaggio) sarebbe importante dal punto di vista del bilancio, in una stagione che per i bianconeri è senza Champions League, ma a questo punto sembra proprio che il club voglia intraprendere questa (pur complessa e imprevedibile) strada. Resta solo un nodo. Quello tattico.

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  • DOVE FAR GIOCARE DOUGLAS NELLA JUVENTUS

    Partiamo da quella che sarebbe la formazione titolare della Juventus: Kolo Muani centravanti, Yildiz, Alajbegovic e Conceição dietro al francese e Locatelli e Thuram davanti alla difesa.

    Douglas Luiz, però, potrebbe cambiare tutto: il brasiliano è un giocatore che, effettivamente, manca ai bianconeri. O meglio: è quello che avrebbe dovuto essere Teun Koopmeiners prima che questo andasse incontro a un'importante involuzione.

    Se Locatelli è più difensivo, gli manca qualcosa in fase di costruzione, ma può dare tanto in copertura: Douglas Luiz, invece, ha sia la tecnica che la possibilità di far male agli avversari con le proprie geometrie. E sa anche far goal.

    La Juventus non ce l'ha un altro Douglas Luiz, inutile girarci intorno, ma sarebbe ingiusto dire che non esiste alcun equivoco tattico.

    "Lui ha indubbie qualità: certo, ci sono dei ragionamenti che vanno fatti sulla copertura di campo. Lui può giocare sia con uno più offensivo che con uno più difensivo. Ha questa duttilità di costruzione di gioco, questa facilità di andare a imbucare, ma è uno che sa giocare a calcio e che conosce il calcio", ha spiegato Spalletti.

    Resterà. O così sembra, al momento. Dove giocherà si vedrà al momento del ritorno di Thuram. Però, sì: Douglas Luiz alla fine ha davvero convinto tutti.

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