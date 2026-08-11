Alla fine Douglas Luiz ha davvero convinto Spalletti: "Molto probabilmente rimarrà alla Juventus", ma dove lo farà giocare?

Due mesi fa sembrava irrealistico scrivere un articolo del genere. O, comunque, avremmo usato tanti "se", molti "ma": insomma, sarebbe stato dal costante tono "condizionale": perché le strade di Douglas Luiz e della Juventus sembravano distanti.
Settimana dopo settimana, però, le cose sono mutate, si sono evolute: gli articoli sul suo conto si sono moltiplicati e da possibilità di permanenza si è passati (oggi) alle parole di Luciano Spalletti che, sostanzialmente, confermano che il brasiliano vestirà la maglia bianconera nella prossima stagione.
Ma come si è arrivati a questo punto? E, soprattutto, come può utilizzarlo l'allenatore bianconero?