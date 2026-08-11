Alla fine Douglas Luiz ha davvero convinto Spalletti: "Molto probabilmente rimarrà alla Juventus", ma dove lo farà giocare?

Partiamo da quella che sarebbe la formazione titolare della Juventus: Kolo Muani centravanti, Yildiz, Alajbegovic e Conceição dietro al francese e Locatelli e Thuram davanti alla difesa.

Douglas Luiz, però, potrebbe cambiare tutto: il brasiliano è un giocatore che, effettivamente, manca ai bianconeri. O meglio: è quello che avrebbe dovuto essere Teun Koopmeiners prima che questo andasse incontro a un'importante involuzione.

Se Locatelli è più difensivo, gli manca qualcosa in fase di costruzione, ma può dare tanto in copertura: Douglas Luiz, invece, ha sia la tecnica che la possibilità di far male agli avversari con le proprie geometrie. E sa anche far goal.

La Juventus non ce l'ha un altro Douglas Luiz, inutile girarci intorno, ma sarebbe ingiusto dire che non esiste alcun equivoco tattico.

"Lui ha indubbie qualità: certo, ci sono dei ragionamenti che vanno fatti sulla copertura di campo. Lui può giocare sia con uno più offensivo che con uno più difensivo. Ha questa duttilità di costruzione di gioco, questa facilità di andare a imbucare, ma è uno che sa giocare a calcio e che conosce il calcio", ha spiegato Spalletti.

Resterà. O così sembra, al momento. Dove giocherà si vedrà al momento del ritorno di Thuram. Però, sì: Douglas Luiz alla fine ha davvero convinto tutti.