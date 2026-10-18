Doppio infortunio nella difesa del Como: Yan Couto ko nel riscaldamento pre Fiorentina, Chalobah dopo 13 minuti

Non bastassero quelli di Kean e Diao, ecco altri due infortuni per il Como. Entrambi in difesa, reparto improvvisamente falcidiato.
Il pomeriggio dei lariani in casa della Fiorentina non è iniziato nel migliore dei modi proprio per questo motivo: per i problemi fisici che hanno coinvolto prima Yan Couto e poi Trevoh Chalobah.
Due difensori su quattro della difesa solitamente schierata dall'inizio da Fabregas, dunque, sono andati ko. E questa per il tecnico spagnolo è una doppia brutta notizia.
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