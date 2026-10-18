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Yan Couto ChalobahGetty Images
Stefano Silvestri

Doppio infortunio nella difesa del Como: Yan Couto ko nel riscaldamento pre Fiorentina, Chalobah dopo 13 minuti

Fantacalcio
Como
Fiorentina vs Como
Serie A
Y. Couto
T. Chalobah

Fabregas ha perso due elementi titolari su quattro al Franchi. E al posto dell'ex Chelsea è entrato Ramon, che inizialmente avrebbe dovuto riposare.

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Non bastassero quelli di Kean e Diao, ecco altri due infortuni per il Como. Entrambi in difesa, reparto improvvisamente falcidiato.

Il pomeriggio dei lariani in casa della Fiorentina non è iniziato nel migliore dei modi proprio per questo motivo: per i problemi fisici che hanno coinvolto prima Yan Couto e poi Trevoh Chalobah.

Due difensori su quattro della difesa solitamente schierata dall'inizio da Fabregas, dunque, sono andati ko. E questa per il tecnico spagnolo è una doppia brutta notizia.


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  • L'INFORTUNIO DI COUTO

    Il primo a dare forfait è stato Couto. Il quale, in realtà, in un primo momento era stato regolarmente inserito da Fabregas nell'undici di partenza della gara del Franchi.

    L'ex terzino destro di Girona e Borussia Dortmund è stato però costretto ad alzare bandiera bianca durante il riscaldamento e a far posto sulla destra a Smolcic. Il Como aveva inizialmente consegnato una prima distinta che prevedeva la sua presenza, prima di modificarla e consegnarne un'altra.

    Il guaio di Couto dovrebbe essere di natura muscolare, ma apparentemente non troppo serio: il giocatore è andato infatti a sedersi in panchina.

  • L'INFORTUNIO DI CHALOBAH

    Dopo meno di un quarto d'ora, invece, è toccato a Chalobah dare forfait: anche l'ex Chelsea ha accusato un guaio muscolare, sedendosi a terra dopo un banale passaggio orizzontale e chiedendo il cambio. Dentro al suo posto Ramon, inizialmente lasciato in panchina da Fabregas per consentirgli di riposare.

    Chalobah si è toccato la parte posteriore della coscia sinistra, uscendo comunque dal campo con le proprie gambe, anche se accompagnato dallo staff medico del Como e particolarmente sofferente.

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  • COME CAMBIA LA DIFESA DI FABREGAS

    Gli occhi, ora, sono naturalmente puntati su una delle notti più gloriose dell'intera storia del Como: mercoledì sera arriverà al Sinigaglia il Manchester United, terzo avversario dei lariani nella Fase Campionato di Champions League.

    Andrà naturalmente compreso se Yan Couto e Chalobah saranno a disposizione di Fabregas oppure no. In caso di assenza del brasiliano, a destra giocherà ancora una volta Smolcic, come contro la Fiorentina. Pronto invece Kempf per essere confermato accanto a Ramon in mezzo, nel caso l'inglese non dovesse recuperare.

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