Doppio 9 per la Juventus: da Zirkzee a Kolo Muani, da Pellegrino a Mateta e Sorloth, le mosse dei bianconeri sul mercato degli attaccanti

Il nome più caldo delle ultime ore è quello di Joshua Zirkzee, che il Manchester United ha messo ufficialmente sul mercato. L'olandese non è mai riuscito a replicare all'Old Trafford le eccezionali prestazioni offerte con il Bologna di Thiago Motta, quando si era imposto come uno dei più interessanti giovani attaccanti del panorama internazionale. L'esperienza in Inghilterra è stata fin qui estremamente deludente: solo 9 goal in 71 partite, appena 2 nell'ultima Premier League. Un bottino misero, che ha spinto i Red Devils a considerare tutte le ipotesi per il futuro di Joshua, che potrebbe lasciare Manchester anche in prestito. Ed è proprio sul "noleggio" con riscatto che la Juventus sta lavorando in questi giorni: una formula che renderebbe meno complicata la strada che porta al doppio acquisto.

Per la sua straordinaria abilità tecnica e la sua predisposizione a gravitare anche tra le linee, Zirkzee potrebbe essere schierato sia da riferimento in attacco che alle spalle di un centravanti.