Doppio 9 per la Juventus: da Zirkzee a Kolo Muani, da Pellegrino a Mateta e Sorloth, le mosse dei bianconeri sul mercato degli attaccanti

È l'attacco il reparto che ha la priorità assoluta nei piani di mercato della Juventus targata Carnevali-Massara: il club bianconero, dopo aver chiuso definitivamente il capitolo Vlahovic e aver messo le mani su uno dei talenti più interessanti del panorama italiano, Jeff Ekhator, punta a consegnare a Luciano Spalletti altri due numeri 9, per risolvere il problema della finalizzazione, tra le cause principali della mancata qualificazione alla Champions della Juve.
La rosa dei candidati si sta restringendo col passare delle settimane, ma la situazione è ancora in divenire.
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