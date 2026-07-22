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Doppio 9 per la Juventus: da Zirkzee a Kolo Muani, da Pellegrino a Mateta e Sorloth, le mosse dei bianconeri sul mercato degli attaccanti

Calciomercato
Juventus

Dopo aver chiuso definitivamente il capitolo Vlahovic e aver portato alla Continassa Jeff Ekhator, la Juventus ha deciso di aggiungere altre due punte alla rosa a disposizione di Spalletti: i nomi nel mirino dei bianconeri.

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È l'attacco il reparto che ha la priorità assoluta nei piani di mercato della Juventus targata Carnevali-Massara: il club bianconero, dopo aver chiuso definitivamente il capitolo Vlahovic e aver messo le mani su uno dei talenti più interessanti del panorama italiano, Jeff Ekhator, punta a consegnare a Luciano Spalletti altri due numeri 9, per risolvere il problema della finalizzazione, tra le cause principali della mancata qualificazione alla Champions della Juve.

La rosa dei candidati si sta restringendo col passare delle settimane, ma la situazione è ancora in divenire.


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  • Kolo MuaniGetty Images

    IL PREFERITO: KOLO MUANI

    Il primo nome in agenda, cerchiato in rosso sin dai tempi di Comolli e rimasto al top dell'indice di gradimento anche col riassetto dirigenziale, è quello di Randal Kolo Muani, diventato ormai una sorta di ossessione per i bianconeri. Il ricordo estremamente positivo lasciato dall'attaccante francese nella sua prima esperienza a Torino, caratterizzata da 10 goal in 22 presenze, lo rende l'opzione preferita in assoluto alla Continassa: zero rischi, la certezza di riportare a casa un bomber vero, che conosce già l'ambiente ed è amatissimo dai tifosi.

    Kolo Muani, non è un mistero, tornerebbe di corsa alla Juventus ma c'è da convincere il PSG a limare le sue richieste: nelle prossime ore Carnevali e Massara potrebbero tornare alla carica con una nuova offerta, consapevole che il club parigino ha messo l'asticella molto in alto, fissando a 50 milioni di euro la richiesta per l'attaccante, reduce da un'esperienza in prestito al Tottenham.

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  • Joshua Zirkzee(C)Getty Images

    L'OCCASIONE: JOSHUA ZIRKZEE

    Il nome più caldo delle ultime ore è quello di Joshua Zirkzee, che il Manchester United ha messo ufficialmente sul mercato. L'olandese non è mai riuscito a replicare all'Old Trafford le eccezionali prestazioni offerte con il Bologna di Thiago Motta, quando si era imposto come uno dei più interessanti giovani attaccanti del panorama internazionale. L'esperienza in Inghilterra è stata fin qui estremamente deludente: solo 9 goal in 71 partite, appena 2 nell'ultima Premier League. Un bottino misero, che ha spinto i Red Devils a considerare tutte le ipotesi per il futuro di Joshua, che potrebbe lasciare Manchester anche in prestito. Ed è proprio sul "noleggio" con riscatto che la Juventus sta lavorando in questi giorni: una formula che renderebbe meno complicata la strada che porta al doppio acquisto.

    Per la sua straordinaria abilità tecnica e la sua predisposizione a gravitare anche tra le linee, Zirkzee potrebbe essere schierato sia da riferimento in attacco che alle spalle di un centravanti.

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  • Mateo Pellegrino ParmaGetty Images

    LA PISTA PIÙ PERCORRIBILE: PELLEGRINO

    Poi c'è l'opzione legata al mercato italiano, quella che porta alla torre del Parma, Mateo Pellegrino, seguito con attenzione dagli osservatori bianconeri nell'ultima stagione: 9 i goal messi a segno dal centravanti nato a Valencia ma di origini argentine, che come Kolo Muani e Zirkzee ha dimostrato di poter adattarsi perfettamente alla Serie A.

    Un profilo alla Pellegrino manca alla Juventus: un centravanti estremamente fisico e muscolare, che ha nel colpo di testa la sua arma migliore. Una soluzione tattica essenziale in determinate partite, anche e soprattutto a gara in corso.

    Pellegrino potrebbe lasciare il Parma per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro, ma non è da escludere che la Juve possa giocarsi qualche carta come contropartita (come Miretti) per abbassare la richiesta dei ducali.

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  • Jean-Philippe Mateta Crystal PalaceGetty Images

    GLI OUTSIDER: MATETA E SORLOTH

    Più defilati al momento i nomi di Jean-Philippe Mateta e Alexander Sorloth, sondati a più riprese dalla Juventus sia nel corso della sessione invernale che in queste prime settimane di mercato estivo. Piste complicate, onerose, che però non vanno escluse: il francese ha una valutazione di almeno 35 milioni di euro, cifra che la Juventus preferirebbe investire piuttosto su Kolo Muani, considerato un profilo di maggior affidabilità sia dal punto di vista tecnico che fisico. Per Sorloth i discorsi sono intrecciati con la vicenda Nico Gonzalez: se l'Atletico dovesse insistere per riportare a Madrid l'argentino ecco che anche per il norvegese potrebbe riaprirsi la strada che porta a Torino, anche se al momento le sue quotazioni sono in discesa.

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