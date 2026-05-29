Doppietta e basta! Vincere Premier e Champions potrebbe spingere Mikel Arteta a rinnovare con l'Arsenal o a cercare di emulare Arsène Wenger?

L'Arsenal punta a sollevare quel trofeo iconico per la prima volta. Se ci riuscisse, Arteta – il cui contratto scade solo nell'estate 2027 – potrebbe cercare nuove sfide?

Interrogato da GOAL in collaborazione con Spreadex Sports, l’ex Gunner Parlour ha risposto: “Non sono d’accordo. Penso a dove ha portato il club, alle difficoltà iniziali e al fatto che la società gli è rimasta fedele.

Ricordo di aver parlato con Edu e di come il club gli sia rimasto accanto. Il fatto che siano riusciti a superare le difficoltà e ad avere successo è ciò che tutti apprezzeranno.

Cambiare è facile, ma restare fedeli alle persone, crederci, dare loro le risorse e poi vincere rende la storia più bella e dimostra che la stabilità e la fiducia nel progetto funzionano.