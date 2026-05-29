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Doppietta e basta! Vincere Premier e Champions potrebbe spingere Mikel Arteta a rinnovare con l'Arsenal o a cercare di emulare Arsène Wenger?
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Trofei vinti da Arteta come allenatore dell'Arsenal
Dopo le difficoltà di Unai Emery nel succedere ad Arsène Wenger, Arteta – reduce dall’esperienza al fianco di Pep Guardiola al Manchester City – tornò all’Emirates Stadium nel dicembre 2019.
Nonostante l’assenza di esperienza come allenatore, si è adattato in fretta e ha vinto la FA Cup 2020 e la Community Shield nello stesso anno. Per i cinque anni successivi, la sua unica altra vittoria è rimasta quella nella partita di apertura della stagione.
Ha ricostruito l'Arsenal, portandolo a lottare per il titolo dopo sei anni fuori dalla Champions, ma chiudendo secondo dietro City e Liverpool per tre stagioni di fila.
In molti si sono chiesti se squadra e allenatore avessero abbastanza grinta per vincere i trofei più importanti. La risposta arriva nel 2025-26: Arsenal vince il primo campionato dai tempi degli “Invincibili” 2003-04 e raggiunge la finale di Champions, dove sabato sfiderà il Paris Saint-Germain.
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Una doppia vittoria indurrebbe Arteta a valutare le sue opzioni?
L'Arsenal punta a sollevare quel trofeo iconico per la prima volta. Se ci riuscisse, Arteta – il cui contratto scade solo nell'estate 2027 – potrebbe cercare nuove sfide?
Interrogato da GOAL in collaborazione con Spreadex Sports, l’ex Gunner Parlour ha risposto: “Non sono d’accordo. Penso a dove ha portato il club, alle difficoltà iniziali e al fatto che la società gli è rimasta fedele.
Ricordo di aver parlato con Edu e di come il club gli sia rimasto accanto. Il fatto che siano riusciti a superare le difficoltà e ad avere successo è ciò che tutti apprezzeranno.
Cambiare è facile, ma restare fedeli alle persone, crederci, dare loro le risorse e poi vincere rende la storia più bella e dimostra che la stabilità e la fiducia nel progetto funzionano.
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Arteta riuscirà a eguagliare la longevità di Wenger nel nord di Londra?
Il co-presidente dell’Arsenal Josh Kroenke ha dichiarato che rinnovare il contratto di Arteta è «una priorità assoluta». Il club e i tifosi sperano che il 44enne segua l’esempio di Wenger e diventi un altro pilastro in panchina.
Parlour, che ha lavorato con Wenger, aggiunge: “Perché non dovrebbe continuare? La stabilità che ha dato all’Arsenal, parte del DNA del club, permette di lottare in ogni competizione.
La continuità degli ultimi anni è impressionante, così come il recente cambio di direttore sportivo con l’arrivo di Andrea Berta, che ha portato acquisti mirati e aumentato la profondità della rosa. Questo dimostra l’ottima gestione dell’Arsenal e speriamo continui così”.
- GOAL
In Ungheria si assegna il prestigioso titolo della Champions League.
Arteta ha evitato di parlare del proprio futuro, concentrandosi sui trofei che l’Arsenal può ancora conquistare. Ha ribadito che il suo contratto sarà discusso solo al termine di questa stagione memorabile.
Quel momento arriverà dopo la finale di Budapest contro il PSG, con la speranza che ai festeggiamenti in Ungheria, mentre i record vengono riscritti, seguano buone notizie sul fronte contrattuale prima della prossima finestra di mercato.
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