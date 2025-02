Doppia tegola per l’Atalanta, Percassi conferma: “Scalvini e Scamacca tornano la prossima stagione”

Stagione finita per Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca: “Verranno entrambi operati, li perdiamo per un lungo periodo”.

Grande protagonista in campionato e non solo: l’Atalanta, anche in questa stagione, si sta confermando squadra di altissimo livello.

La compagine orobica punta a ritagliarsi un ruolo importante in tutte le competizioni e questo vuol dire che dovrà affrontare un calendario che potenzialmente potrebbe farsi sempre più fitto.

Una lunga serie di partite alle quali non prenderanno parte Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca. I due infatti, sono incappati in infortuni che hanno posto fine con larghissimo anticipo alla loro stagione.

L'articolo prosegue qui sotto

A confermarlo è stato l’amministratore delegato del club orobico, Luca Percassi.