Dopo lo Scudetto anche la Coppa Italia, Lautaro Martinez: "Non era facile dopo l'anno scorso, Chivu da 10"

Mancano ancora due partite per chiudere la stagione, ma per l'Inter è già arrivato, con ampio anticipo, il momento dei bilanci finali.
La compagine nerazzurra, dopo aver vinto il ventunesimo Scudetto della sua storia, ha sollevato al cielo anche la sue decima Coppa Italia.
Lo ha fatto battendo in finale la Lazio all'Olimpico e, per l'occasione, non poteva mancare all'appello un goal di Lautaro Martinez.
Il capitano nerazzurro, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di 'Mediaset', ha parlato della stagione dei meneghini.