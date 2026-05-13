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Lautaro Martinez finale Coppa ItaliaGetty Images
Leonardo Gualano

Dopo lo Scudetto anche la Coppa Italia, Lautaro Martinez: "Non era facile dopo l'anno scorso, Chivu da 10"

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Lautaro Martinez commenta il trionfo dell'Inter in Coppa Italia: "Questo doblete vuol dire moltissimo, la nostra un'annata importante".

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Mancano ancora due partite per chiudere la stagione, ma per l'Inter è già arrivato, con ampio anticipo, il momento dei bilanci finali.

La compagine nerazzurra, dopo aver vinto il ventunesimo Scudetto della sua storia, ha sollevato al cielo anche la sue decima Coppa Italia.

Lo ha fatto battendo in finale la Lazio all'Olimpico e, per l'occasione, non poteva mancare all'appello un goal di Lautaro Martinez.

Il capitano nerazzurro, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di 'Mediaset', ha parlato della stagione dei meneghini.

  • "NON ERA FACILE DOPO L'ANNO SCORSO"

    "Il doblete ha tanta importanza, non era facile ripartire dopo quanto successo la scorsa stagione".

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  • "UN QUALCOSA DI IMPORTANTE"

    "Abbiamo fatto un'annata veramente importante, sia dal punto di vista dei risultati che del gioco e delle prestazioni. Mancano ancora due partite, ma intanto per noi vuol dire tanto aver vinto un altro trofeo".

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  • "CHIVU DA DIECI"

    "Troppe critiche all'Inter? Si parla sempre tanto dell'Inter, visto quello che stiamo facendo nel corso degli anni. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada e vincere titoli. Ne abbiamo portati altri due e vuol dire tantissimo per noi. Chivu ci ha dato una grossa mano, per lui il voto è dieci".

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