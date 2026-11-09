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Matteo Occhiuto

Dopo De Bruyne-Lucca, anche Lang: a Napoli nervi tesi durante le partite, a gennaio può esserci rivoluzione, chi rischia di andare via

Finance
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Napoli

Tensioni nello spogliatoio e litigi in campo: dopo gli ultimi episodi, la sessione invernale di calciomercato rischia di ridisegnare completamente il volto della rosa azzurra

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A Napoli il clima calcistico continua a non essere dei migliori. Il pari contro la Lazio capolista ha dimostrato che le qualità tecniche a questa squadra non mancano, ma proprio nel match contro la formazione di Gattuso è arrivato l’ennesimo episodio abbastanza spiacevole a livello comportamentale, in una settimana già caratterizzata dalla lite a Oporto fra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca. 

Il protagonista è stato Noa Lang: dopo un’azione personale non finita benissimo, l’ex PSV e Galatasaray, forse beccato da qualche piccolo fischio, si è rivolto verso la Curva A portando le mani alle orecchie e pronunciando la frase "Tanto non vi sento”.

Una reazione che ha portato, da quel momento, a una contestazione aperta del Maradona a ogni singolo tocco di palla di Lang. 

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  • LA REAZIONE CONTRO IL MARADONA PREPARA L’ADDIO

    I fischi di ieri, peraltro, non fanno che acuire un clima di forte tensione accumulato nelle settimane precedenti. Lang, che paradossalmente contro la Lazio è stato fra i migliori in campo, era già stato nel mirino della critica dopo i match contro Juventus e Porto, quando il calciatore aveva ignorato i compagni e si era rifiutato di andare a salutare i tifosi nel settore ospiti al fischio finale. Una situazione che potrebbe portare Lang a dire addio al Napoli già a gennaio, ma stavolta a titolo definitivo. 

  • De BruyneGetty

    ANCHE DE BRUYNE SALUTA A GENNAIO?

    In casa azzurra, poi, iniziano a farsi insistenti le voci che potrebbero far salutare anticipatamente anche Kevin De Bruyne. L’amore fra il belga e la piazza non è mai sbocciato del tutto e la lista in mondovisione con Lucca è l’ennesimo screzio visto in campo fra l’ex City e un membro della squadra. Già a Vila-real aveva apertamente mostrato insoddisfazione per alcune indicazioni di Allegri, la cessione è una possibilità concreta.

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  • SPACCATURA FRA ITALIANI E NON

    Le difficoltà di gestione dello spogliatoio affondano le radici in una divisione sempre più marcata all'interno del gruppo. Da una parte lo zoccolo duro dei calciatori italiani e dei senatori, da Di Lorenzo a Politano, passando per Vergara e Meret, legati alle vecchie gerarchie e a un certo tipo di attaccamento alla maglia; dall'altra parte sembrano esserci i giocatori stranieri, da De Bruyne e Lang a Hojlund e McTominay, spesso portatori di culture calcistiche differenti e di una gestione personale del post-partita che ha fatto storcere il naso a più di un compagno, come rimarcato dallo stesso Politano a Sky dopo il match di Champions contro il Porto. Questa distanza emotiva e comunicativa si riflette inevitabilmente sul terreno di gioco, dove manca il collante necessario nei momenti di difficoltà.

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  • De LaurentiisGetty Images

    SARÀ RIVOLUZIONE GIÀ A STAGIONE IN CORSO?

    Innanzi a questo quadro, è inevitabile come De Laurentiis e l’intera dirigenza debbano pensare alle contromisure. Gennaio potrebbe essere un mercato non di riparazione ma ricostruzione: i giocatori certi di rimanere sono sempre meno, mentre aumentano quelli che potrebbero andare via, con Lang e Lucca indiziati numeri uno, senza l’esclusione di big come De Bruyne. 

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