Dopo De Bruyne-Lucca, anche Lang: a Napoli nervi tesi durante le partite, a gennaio può esserci rivoluzione, chi rischia di andare via

Le difficoltà di gestione dello spogliatoio affondano le radici in una divisione sempre più marcata all'interno del gruppo. Da una parte lo zoccolo duro dei calciatori italiani e dei senatori, da Di Lorenzo a Politano, passando per Vergara e Meret, legati alle vecchie gerarchie e a un certo tipo di attaccamento alla maglia; dall'altra parte sembrano esserci i giocatori stranieri, da De Bruyne e Lang a Hojlund e McTominay, spesso portatori di culture calcistiche differenti e di una gestione personale del post-partita che ha fatto storcere il naso a più di un compagno, come rimarcato dallo stesso Politano a Sky dopo il match di Champions contro il Porto. Questa distanza emotiva e comunicativa si riflette inevitabilmente sul terreno di gioco, dove manca il collante necessario nei momenti di difficoltà.