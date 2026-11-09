Dopo De Bruyne-Lucca, anche Lang: a Napoli nervi tesi durante le partite, a gennaio può esserci rivoluzione, chi rischia di andare via

A Napoli il clima calcistico continua a non essere dei migliori. Il pari contro la Lazio capolista ha dimostrato che le qualità tecniche a questa squadra non mancano, ma proprio nel match contro la formazione di Gattuso è arrivato l’ennesimo episodio abbastanza spiacevole a livello comportamentale, in una settimana già caratterizzata dalla lite a Oporto fra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca.
Il protagonista è stato Noa Lang: dopo un’azione personale non finita benissimo, l’ex PSV e Galatasaray, forse beccato da qualche piccolo fischio, si è rivolto verso la Curva A portando le mani alle orecchie e pronunciando la frase "Tanto non vi sento”.
Una reazione che ha portato, da quel momento, a una contestazione aperta del Maradona a ogni singolo tocco di palla di Lang.
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