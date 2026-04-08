Donnarumma torna a parlare della Nazionale: "Nessuno ha chiesto premi, il nostro regalo sarebbe stata la qualificazione ai Mondiali"

"Sono stati due giorni molto duri, faticosi. Come del resto per tutti gli italiani. Tutti gli italiani tenevano tanto al Mondiale, come ci tenevo io, come ci teneva la squadra. Purtroppo non ci siamo riusciti. Bisogna accettarlo e andare avanti. Fa veramente molto male. I primi giorni ho fatto fatica a metabolizzare. La verità è che bisogna ripartire e andare avanti. Del resto ci sono altri quattro anni per un Mondiale. Nel mezzo ci sono competizioni importanti. C’è l’Europeo, c’è la Nations League, quindi prima di ripensare al Mondiale bisogna pensare a questi grandi tornei. Bisogna ripartire subito forte."