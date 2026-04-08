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Gigio DonnarummaGetty Images
Michael Baldoin

Donnarumma torna a parlare della Nazionale: "Nessuno ha chiesto premi, il nostro regalo sarebbe stata la qualificazione ai Mondiali"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
G. Donnarumma

Il numero 1 della Nazionale è tornato a parlare del mancato accesso al prossimo Mondiale: "Bisogna andare avanti con forza e con la consapevolezza che l’Italia tornerà grande".

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È passata ormai una settimana dalla dolorosa sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia, serata in cui la Nazionale ha mancato l’accesso al Mondiale per la terza volta consecutiva.

Il calcio italiano ha già avviato i primi passi di quella che si preannuncia come una rivoluzione: dall’addio di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC, alle dimissioni di Gianluigi Buffon e Rino Gattuso.

Dopo aver espresso il suo pensiero in un lungo post su Instagram nelle ore successive al match, Gigio Donnarumma, attraverso un’intervista a Sky Sport, è tornato a parlare della Nazionale.

  • "FA MOLTO MALE. ORA ABBIAMO QUATTRO ANNI PRIMA DI UN ALTRO MONDIALE, PENSIAMO AD EUROPEO E NATIONS LEAGUE"

    "Sono stati due giorni molto duri, faticosi. Come del resto per tutti gli italiani. Tutti gli italiani tenevano tanto al Mondiale, come ci tenevo io, come ci teneva la squadra. Purtroppo non ci siamo riusciti. Bisogna accettarlo e andare avanti. Fa veramente molto male. I primi giorni ho fatto fatica a metabolizzare. La verità è che bisogna ripartire e andare avanti. Del resto ci sono altri quattro anni per un Mondiale. Nel mezzo ci sono competizioni importanti. C’è l’Europeo, c’è la Nations League, quindi prima di ripensare al Mondiale bisogna pensare a questi grandi tornei. Bisogna ripartire subito forte."

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  • "DA CAPITANO NON HO CHIESTO UN EURO ALLA NAZIONALE: IL NOSTRO REGALO ERANO I MONDIALE"

    "Come si vive questa cosa da capitano? Ferito. In particolare dai commenti, dalle parole che sono uscite. Io da capitano non sono mai andato a chiedere un euro alla Nazionale italiana. Quello che fa la Nazionale, come sempre in tutte le competizioni, è un regalo a tutti i giocatori che si qualificano ad un torneo. Solo questo. Ma nessuno ha chiesto niente alla Federazione. Il nostro regalo era andare al Mondiale e purtroppo non c’è stato. Nessuno ha chiesto premi. Solo un regalo che la Nazionale fa quando ci si qualifica o quando si vince un trofeo."

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  • POI LE LACRIME: "RINGRAZIO BUFFON, IL MISTER E IL PRESIDENTE: SERVE AVERE LA CONSAPEVOLEZZA CHE L'ITALIA TORNERÀ GRANDE"

    "Ho avuto un rapporto stupendo con Gigi (Buffon), con il mister, con il presidente. Normale che ti senti responsabile per tutto quello che sta succedendo ora, fa male. Bisogna andare avanti. (Inizia a piangere, ndr). Io li ringrazio, hanno dato una mano importante. In questi anni, oltre alle delusioni abbiamo fatto cose importanti. Dall’Europeo vinto, alle vittorie consecutive. Non è tutto da buttare, ora bisogna reagire. È dura, ma serve la forza e la consapevolezza che l’Italia tornerà grande."