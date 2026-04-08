Donnarumma torna a parlare della Nazionale: "Nessuno ha chiesto premi, il nostro regalo sarebbe stata la qualificazione ai Mondiali"

È passata ormai una settimana dalla dolorosa sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia, serata in cui la Nazionale ha mancato l’accesso al Mondiale per la terza volta consecutiva.
Il calcio italiano ha già avviato i primi passi di quella che si preannuncia come una rivoluzione: dall’addio di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC, alle dimissioni di Gianluigi Buffon e Rino Gattuso.
Dopo aver espresso il suo pensiero in un lungo post su Instagram nelle ore successive al match, Gigio Donnarumma, attraverso un’intervista a Sky Sport, è tornato a parlare della Nazionale.