Manchester City v Nottingham Forest - Premier League
Andrea Ajello

Donnarumma all'arbitro Mariani dopo il rigore fischiato in Real Madrid-Manchester City: "Perché fate i fenomeni?"

Donnarumma protagonista nel bene e nel male nella sfida di Champions contro il Real Madrid. La frase rivolta a Mariani: "Non ho detto niente".

Il Manchester City crolla contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League perdendo 3-0. Passivo che sarebbe potuto essere anche più pesante considerando che la squadra di Arbeloa ha avuto la chance di segnare la quarta rete su calcio di rigore.

Gianluigi Donnarumma ha però evitato il 4-0 parando il rigore su Vinicius Junior; rigore che lui stesso aveva causato e che lo ha visto protagonista di un battibecco con l'arbitro del match, Maurizio Mariani. 

Il portiere del City non ha preso bene il fischio e l'ammonizione ricevuta facendolo capire chiaramente al direttore di gara. 

  • LA PARTITA DI DONNARUMMA

    Non è stata una serata di noia per Donnarumma che è stato impegnato per quasi tutti i 90 minuti. Partita che ha visto il portiere italiano protagonista sia in positivo che in negativo.

    In particolare, sul primo goal di Federico Valverde, l'ex PSG è uscito facendosi però saltare dall'uruguaiano e non riuscendo a intervenire con il braccio nonostante il pallone gli fosse passato accanto. 

    Donnarumma si è comunque riscattato con alcuni interventi importanti e soprattutto il rigore parato.

  • RIGORE CAUSATO E PARATO

    Dopo 10 minuti dall'inizio del secondo tempo, Donnarumma si trova di fronte a Vinicius Junior che lo dribbla e viene buttato giù dal portiere del City. Mariani non ha dubbi e fischia calcio di rigore ammonendolo anche. 

    Il brasiliano però si fa ipnotizzare da Donnarumma che indovina l'angolo e respinge il rigore permettendo al City di non sprofondare sul 4-0. 

  • DONNARUMMA A MARIANI: "FATE I FENOMENI"

    Pur essendo indiscutibile il rigore fischiato a Donnarumma, il portiere italiano se la prende con Mariani, probabilmente soprattutto per il giallo ricevuto. "Fate i fenomeni, ma perché fate i fenomeni?" la frase rivolta all'arbitro come hanno mostrato le immagini di Prime Video. 

    Donnarumma ha poi aggiunto: "Perché mi dai l'ammonizione? Non ho detto niente". 

  • DONNARUMMA: "SPERIAMO DI RIBALTARLA"

    "Dovremo fare una gara completamente diversa al ritorno, ma speriamo di ribaltare questa situazione" le parole di Donnarumma ai microfoni di Sky dopo la partita.

    Il numero uno della Nazionale italiana ha poi esalato Guardiola: "Mi sta aiutando tanto in tutto, sia in campo che fuori, mi dà consigli in tutto, è un allenatore speciale perché riesce a trovare delle soluzioni inaspettate. In casa sarà diverso, i tifosi dovranno darci una carica mai vista, solo tutti insieme possiamo fare questa rimonta".

