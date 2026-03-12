Donnarumma all'arbitro Mariani dopo il rigore fischiato in Real Madrid-Manchester City: "Perché fate i fenomeni?"

Il Manchester City crolla contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League perdendo 3-0. Passivo che sarebbe potuto essere anche più pesante considerando che la squadra di Arbeloa ha avuto la chance di segnare la quarta rete su calcio di rigore.

Gianluigi Donnarumma ha però evitato il 4-0 parando il rigore su Vinicius Junior; rigore che lui stesso aveva causato e che lo ha visto protagonista di un battibecco con l'arbitro del match, Maurizio Mariani.

Il portiere del City non ha preso bene il fischio e l'ammonizione ricevuta facendolo capire chiaramente al direttore di gara.