Domenica la festa Scudetto dell'Inter: il percorso del bus scoperto da San Siro a Piazza Duomo

Quella che si avvia alla conclusione è stata per l'Inter una stagione certamente da incorniciare.

Alla prima annata del ciclo targato Cristian Chivu, la compagine meneghina ha prima vinto il ventunesimo Scudetto della sua storia e poi ha sollevato al cielo, battendo la Lazio in finale, la sua decima Coppa Italia.

Un doppio trionfo che merita di essere celebrato a dovere e, di fatto, è già tutto pronto per la festa che tingerà Milano di nerazzurro.

I giocatori dell'Inter, attraverseranno la città su un pullman scoperto, potendosi così godere l'abbraccio dei propri tifosi.