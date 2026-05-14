Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Domenica la festa Scudetto dell'Inter: il percorso del bus scoperto da San Siro a Piazza Duomo

Serie A
Inter

L'Inter celebrerà domenica 17 maggio la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia: deciso il tragitto che seguirà il bus scoperto con i giocatori nerazzurri a bordo.

Pubblicità

Quella che si avvia alla conclusione è stata per l'Inter una stagione certamente da incorniciare.

Alla prima annata del ciclo targato Cristian Chivu, la compagine meneghina ha prima vinto il ventunesimo Scudetto della sua storia e poi ha sollevato al cielo, battendo la Lazio in finale, la sua decima Coppa Italia.

Un doppio trionfo che merita di essere celebrato a dovere e, di fatto, è già tutto pronto per la festa che tingerà Milano di nerazzurro.

I giocatori dell'Inter, attraverseranno la città su un pullman scoperto, potendosi così godere l'abbraccio dei propri tifosi.

  • DOMENICA 17 MAGGIO LA FESTA

    L'appuntamento per la tanto attesa parata è in programma domenica 17 maggio.

    Si tratta del giorno in cui l'Inter si congederà da San Siro per questa stagione e lo farà per affrontare il Verona nel 37° turno di Serie A.

    Proprio in tale occasione, Lautaro Martinez e compagni verranno premiati con il trofeo che viene assegnato alla squadra che vince il campionato.

    Dopo la fine della partita, la squadra nerazzurra salirà a bordo di un pullman scoperto per poi iniziare un lungo itinerario che la poterà ad attraversare le strade di Milano.

    • Pubblicità

  • LA PARTENZA VERSO LE ORE 18

    Dato che l'inizio di Inter-Verona è stato programmato per le ore 15, il bus con a bordo i giocatori dell'Inter dovrebbe partire verso le 18.

    Il punto di partenza sarà ovviamente San Siro e quindi viale Caprilli.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PERCORSO DEL BUS DELL'INTER

    L'Inter partirà da San Siro per poi arrivare a Piazza Duomo dove è prevista la grande festa.

    Le tappe che scandiranno il percorso saranno piazzale Lotto, Via Monte Rosa, piazza Amendola, l'attraversamento di CityLife, piazza Buonarroti, via Boccaccio, piazzale Cadorna, via Carducci, largo d'Ancona, corso Magenta, via Meravigli, piazza Cordusio e via Orefici.


  • TRAGITTO CAMBIATO RISPETTO AL 2024

    I dettagli dell'organizzazione dell'intero percorso sono stati discussi nel corso del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza in prefettura.

    Non è escluso che il tragitto possa subire ancora leggere modifiche, ma rispetto al 2024 il bus nerazzurro non passerà davanti alla sede dell'Inter.

    Una decisione che ha consentito di rendere più breve il percorso e che dovrebbe consentire alla squadra di arrivare a destinazione verso le ore 22.

    Lautaro Martinez e compagni, si affacceranno poi dalla terrazza della Galleria Vittorio Emanuele.


  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER