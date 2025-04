Djurgarden-Chelsea dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Amazon Prime Video, TV8 o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Djurgaarden vs Chelsea

Djurgarden-Chelsea si sfidano nella semifinale di andata di Conference League: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Djurgarden e Chelsea si sfidano nella semifinale d’andata di Conference League. Un doppio confronto che, almeno sulla carta, ha la formazione inglese come favorita, ma attenzione alle insidie che nasconde il match.

Il Djurgarden sta faticando in campionato, dove attualmente si trova al decimo posto con 7 punti ottenuti nelle prime cinque partite: nell’ultimo turno, però, ha vinto in casa 1-0. Percorso più netto invece in Conference.

Quinto in Premier League, il Chelsea è piena corsa per un piazzamento nella prossima edizione della Champions League: la formazione allenata da Maresca ha battuto in trasferta il Fulham nell’ultimo turno di campionato.

La vincente del doppio confronto affronterà in finale una tra Betis e Fiorentina. Tutte le info su Djurgarden-Chelsea: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.