Djimsiti protagonista oscuro dell'Atalanta: quasi sempre titolare, Player of the Week in Europa League

Il difensore albanese è il leader silenzioso dell'Atalanta, oltre che il giocatore più utilizzato da Gasperini quest'anno.

Le prime pagine se le prendono i vari Koopmeiners, Scamacca, Lookman o De Ketelaere ma nell'Atalanta di Gasperini c'è un protagonista oscuro.

Un leader silenzioso che per il tecnico è praticamente un intoccabile. Un punto fermo assoluto, tanto da giocare praticamente sempre da titolare in tutte le competizioni.

Lui è Berat Djimsiti, difensore nato in Svizzera ma di nazionalità albanese che è stato premiato come Player of The Week dopo il ritorno dei quarti di Europa League.