L'inverno è alle porte, ma possiamo già sognare l'estate del calcio. Mancano pochi mesi all'inizio dei Mondiali 2026: il torneo, che prenderà il via l'11 giugno, sarà ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada e promette di essere il migliore di sempre.

Lionel Scaloni e l’Argentina proveranno a difendere il titolo vinto in Qatar nel 2022, il terzo della loro storia.

In vista del torneo, marchi come adidas, Nike e PUMA hanno presentato nuove divise dal design fresco e innovativo. Il 5 novembre 2025 adidas ha svelato le maglie casalinghe di 22 nazioni, tra cui Germania, Spagna, Belgio, Messico (co-ospitante) e altre. La collezione unisce identità storiche e tradizioni con un’estetica moderna.

adidas

Ogni maglia unisce colori e motivi che celebrano storia, paesaggi, architettura e divise iconiche del passato, riunendo i tifosi attorno alla passione per la propria nazione.

Il 20 marzo 2026 adidas ha presentato anche le divise da trasferta per le 25 federazioni partner: design contemporaneo che reinterpreta i classici motivi geometrici e le linee verticali.

PUMA

Il Trefoil adidas, simbolo di originalità, torna sul petto destro di ogni maglia per la prima volta in 36 anni, unendo prestazioni e cultura di strada. Ogni maglia omaggia il calcio degli anni ’90, si adatta alle esigenze odierne ed è realizzata con orgoglio per atleti e tifosi.

L’ultimo lancio di rilievo è di Nike, che il 20 marzo 2026 ha presentato le divise home e away analizzando il patrimonio di ogni squadra e trasmettendo ottimismo e ispirazione.

Nike

Cuore della collezione è la tecnologia di raffreddamento Aero-FIT, sviluppata con progettazione computazionale e una lavorazione a maglia mirata, che aiuta i giocatori a restare freschi anche nelle condizioni più estreme del torneo estivo.

Il 24 marzo 2026 PUMA ha presentato le divise delle squadre che parteciperanno ai Mondiali, ispirate all’identità e al patrimonio culturale. Ogni modello incarna la cultura e lo spirito della nazione, pensato per il massimo livello del calcio ma fedele all’emozione che anima il gioco in ogni luogo.

Che tu guardi le partite da casa, le segua con amici o viaggi per i Mondiali, ecco il look perfetto. GOAL te li presenta in dettaglio, così sarai pronto per il grande torneo:

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