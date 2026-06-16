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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Divise per i Mondiali 2026: svelate quelle di Argentina, Brasile, Portogallo, Inghilterra e delle altre nazionali

CULTURE
KITS
Coppa del Mondo

Tifa per la tua squadra in vista di un’estate all’insegna del calcio

L'inverno è alle porte, ma possiamo già sognare l'estate del calcio. Mancano pochi mesi all'inizio dei Mondiali 2026: il torneo, che prenderà il via l'11 giugno, sarà ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada e promette di essere il migliore di sempre.

Acquista le divise dei Mondiali 2026 su Fanatics.

Lionel Scaloni e l’Argentina proveranno a difendere il titolo vinto in Qatar nel 2022, il terzo della loro storia.

In vista del torneo, marchi come adidas, Nike e PUMA hanno presentato nuove divise dal design fresco e innovativo. Il 5 novembre 2025 adidas ha svelato le maglie casalinghe di 22 nazioni, tra cui Germania, Spagna, Belgio, Messico (co-ospitante) e altre. La collezione unisce identità storiche e tradizioni con un’estetica moderna.

adidas WC kits adidas

Ogni maglia unisce colori e motivi che celebrano storia, paesaggi, architettura e divise iconiche del passato, riunendo i tifosi attorno alla passione per la propria nazione.

Il 20 marzo 2026 adidas ha presentato anche le divise da trasferta per le 25 federazioni partner: design contemporaneo che reinterpreta i classici motivi geometrici e le linee verticali. 

PUMA WC kits PUMA

Il Trefoil adidas, simbolo di originalità, torna sul petto destro di ogni maglia per la prima volta in 36 anni, unendo prestazioni e cultura di strada.  Ogni maglia omaggia il calcio degli anni ’90, si adatta alle esigenze odierne ed è realizzata con orgoglio per atleti e tifosi. 

L’ultimo lancio di rilievo è di Nike, che il 20 marzo 2026 ha presentato le divise home e away analizzando il patrimonio di ogni squadra e trasmettendo ottimismo e ispirazione. 

Nike football home kitsNike

Cuore della collezione è la tecnologia di raffreddamento Aero-FIT, sviluppata con progettazione computazionale e una lavorazione a maglia mirata, che aiuta i giocatori a restare freschi anche nelle condizioni più estreme del torneo estivo.

Il 24 marzo 2026 PUMA ha presentato le divise delle squadre che parteciperanno ai Mondiali, ispirate all’identità e al patrimonio culturale. Ogni modello incarna la cultura e lo spirito della nazione, pensato per il massimo livello del calcio ma fedele all’emozione che anima il gioco in ogni luogo.

Che tu guardi le partite da casa, le segua con amici o viaggi per i Mondiali, ecco il look perfetto. GOAL te li presenta in dettaglio, così sarai pronto per il grande torneo:

Shop: Divise dei Mondiali 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algeria (Home)

    Ispirata alle dune del deserto algerino, la maglia casalinga dell’Algeria mostra strisce beige e bianche e rifiniture verdi su collo e spalle. Il design richiama le dune e il Paese, mentre sul retro del collo compare “Algeria” in arabo.

    Divise dell’Algeria su adidas: acquista ora Divisa dell'Algeria su Fanatics. Acquista ora.

  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Algeria (Away)

    Ispirata ai colori dei deserti e delle oasi algerine, la maglia da trasferta mostra strisce verticali verdi su sfondo verde intenso, evocando i paesaggi del Paese. Sul retro del collo, la scritta “ALGERIA” in arabo celebra la patria della squadra nel suo cammino verso i Mondiali.

    Divise dell’Algeria su adidas: acquista ora Divisa dell’Algeria su Fanatics. Acquista ora.

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina (Home)

    Le classiche strisce verticali argentine in azzurro e bianco si trasformano con un effetto sfumato a tre colori, ispirato al blu delle maglie vincitrici dei Mondiali 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo compare la scritta “1896”, anno di fondazione dell’AFA. 

    Acquista ora le divise dell’Argentina su adidasDivisa dell’Argentina su Fanatics. Acquista ora.

  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentina (Away)

    La maglia da trasferta si ispira all’arte argentina e mostra un motivo blu a volute che richiama i decori tradizionali. I dettagli bianchi su sfondo nero evidenziano le linee stilizzate, le volute floreali e le piante rampicanti, creando un forte contrasto. Sul retro del collo spicca la scritta “Argentina” davanti al Sol de Mayo, simbolo nazionale. 

    Acquista ora le divise dell’Argentina su adidas. Divisa dell’Argentina su Fanatics. Acquista ora.

  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australia (Home)

    La nuova divisa home si ispira alla storica maglia australiana del 2006 e all’era Total 90 di Nike. I classici giallo e verde si rinnovano con pantaloncini verdi sfumati che danno movimento e profondità. Un omaggio al passato del calcio australiano, che conferma la sua presenza ai vertici.

    Le divise dell’Australia sono ora disponibili su Nike.

  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australia (Away)

    La divisa da trasferta si ispira alle albe australiane, simbolo di slancio verso il futuro del calcio locale. Le sfumature corallo e verde scuro evocano energia e progresso, mentre lo stemma federale lenticolare aggiunge un effetto 3D.

    Le divise dell’Australia sono ora disponibili su Nike.

  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Austria (Home)

    La semplicità fa la differenza per l’Austria. Una base rosso acceso è incorniciata da maniche nero intenso e rifiniture bianche ben definite: un’espressione diretta dei colori nazionali, essenziale e senza compromessi. Il design trasmette solidità e familiarità, riflettendo una cultura calcistica fatta di disciplina, forza fisica e sforzo collettivo.

    Le divise dell’Austria sono ora disponibili su PUMA.

  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Austria (Away)

    La divisa da trasferta reinterpreta l’identità dell’Austria con un design innovativo. Una palette alpina dai toni chiari è animata da linee topografiche fluide che disegnano le montagne del Paese. Più leggera e libera, contrasta con l’autorevolezza della divisa casalinga ma mantiene lo stesso senso di appartenenza.

    Le divise dell’Austria sono ora disponibili su PUMA.

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgio (Home)

    La divisa casalinga del Belgio si ispira alle vetrate gotiche del Paese. Le icone dei “Red Devils” e delle “Red Flames”, soprannomi delle squadre maschile e femminile, compaiono in stile gotico sul rosso della maglia. Bordi neri e gialli su spalle e polsini richiamano la bandiera nazionale.

    Acquista ora le divise del Belgio su adidas.Divise del Belgio su Fanatics. Acquista ora.

  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgio (Away)

    La maglia da trasferta, in blu chiaro, rosa e bianco, omaggia l’artista belga René Magritte e il surrealismo. Linee sovrapposte suggeriscono profondità e movimento, citando le sue opere. Sul petto compaiono elementi dello stemma nazionale e simboli calcistici come pallone e linee del campo. Sul colletto compare un richiamo all’opera *La tradizione delle immagini*: «Ceci n'est pas un maillot», «Questa non è una maglia».

    Acquista ora le divise del Belgio su adidas. 

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  • Bosnia WC 26 home kit Kelme

    Bosnia ed Erzegovina (Home)

    La divisa casalinga della Bosnia-Erzegovina è in blu reale intenso, vivacizzata da sottili righe verticali gialle sul davanti e sul dietro. Kelme aggiunge un motivo jacquard tono su tono che, riflettendo la luce, disegna un effetto geometrico. Completano il kit il colletto a costine e i polsini con bande blu, gialle e bianche a contrasto, più lo slogan interno: «Dream Big Dream BiH».

  • Bosnia WC 26 away kit Kelme

    Bosnia-Erzegovina (Away)

    La divisa da trasferta, bianca e luminosa, presenta maniche raglan blu unite a contrasto. Sul petto restano le sottili righe verticali, ora in blu e giallo per richiamare gli altri dettagli. Completano il design il collo a V bicolore e le bordature delle maniche in tinta. Il nome del Paese, «Bosna i Hercegovina», compare in caratteri chiari sulla schiena, appena sotto il colletto.

  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasile (Home)

    La nuova maglia di casa celebra le radici del calcio brasiliano con un design che esalta movimento, energia e personalità. I colori della bandiera nazionale si fondono in una trama vivace, trasformando un simbolo familiare in un pattern dinamico. Non più un emblema statico, ma una bandiera da indossare con orgoglio, sudando in campo per incarnare la nazione. I colori iconici giallo, verde e blu si animano con il movimento della maglia, rafforzando l’inconfondibile identità visiva del Brasile.

    Le divise del Brasile sono ora disponibili su Nike.

  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brasile (Away)

    La divisa da trasferta del Brasile firmata Jordan Brand, ispirata ai predatori più veloci del Paese, unisce i tradizionali colori giallo e blu a l’iconica stampa “elefante” di Jordan Brand. Il risultato è un look unico che fonde due culture di eccellenza.

    Le divise del Brasile sono ora disponibili su Nike.

  • Canada WC 26 home kit Nike

    Canada (Home)

    La divisa casalinga incarna il DNA del football canadese. Il design mette al centro la foglia d’acero in due tonalità, rivolta verso nord a simboleggiare ambizione e progresso. Dettagli artigianali ispirati all’abbigliamento outdoor canadese ne aumentano resistenza e precisione. Audace e inconfondibile, la divisa esprime unità, forza e orgoglio nazionale.

    Le divise del Canada sono ora disponibili su Nike.

  • Canada WC 26 away kitNike

    Canada (Away)

    La divisa da trasferta incarna il nuovo volto del football canadese: sicura, decisa e plasmata dal recente slancio competitivo. Ispirata ai paesaggi ghiacciati, la grafica con il ghiaccio incrinato esprime tensione e bellezza. Una foglia d’acero ghiacciata, tagliente come la lama di un pattino, celebra la tradizione canadese negli sport invernali. Progettata per diventare un classico, la divisa trasmette intensità e slancio con un’estetica scura e d’impatto.

    Le divise del Canada sono ora disponibili su Nike.

  • Cape Verde home WC 26 kit Capelli

    Capo Verde (Home)

    La divisa casalinga di Capo Verde è prevalentemente blu e presenta un motivo grafico tono su tono su fronte e maniche. Il design si ispira alle rotte aeree che collegano le dieci isole del Paese, tradotte in un motivo geometrico a strati su tutto il tessuto.

  • Cape Verde WC 26 Away kit Capelli

    Capo Verde (Away)

    La maglia da trasferta di Capo Verde è bianca e presenta una grafica tono su tono su petto e maniche. Il motivo, ottenuto con la tecnica della sublimazione, richiama le rotte aeree che collegano le dieci isole del Paese attraverso un disegno geometrico a strati.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colombia (Home)

    La divisa casalinga della Colombia si ispira al realismo magico, con farfalle gialle che simboleggiano la fusione di fantasia e realtà. Completano il look pantaloncini blu e calzettoni rossi.

    Divise della Colombia su adidas. Acquista ora. 

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Colombia (Away)

    La maglia da trasferta celebra la biodiversità della Colombia unendo i colori delle sue due coste. Il motivo a linee verticali sfalsate mescola il blu scuro del Pacifico e quello chiaro dei Caraibi. Un audace bordo giallo su 3 strisce, polsini e loghi riprende la scritta “COLOMBIA” sul retro del collo, evocando orgoglio e attaccamento alla terra. 

    Divise della Colombia su adidas. Acquista ora. Divise della Colombia su Fanatics. Acquista ora.

  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Croazia (Home)

    La nuova maglia casalinga riprende il classico motivo a scacchi croato in una versione più piccola e raffinata, ispirata al design del 1990 ma adatta al calcio moderno. Non è una replica, ma una reinterpretazione fedele che mantiene spirito e impatto visivo originali. Il risultato è una divisa riconoscibile e contemporanea, che unisce tradizione e prestazioni, celebrando un momento chiave del calcio croato.

    Le divise della Croazia sono ora disponibili su Nike.

  • Croatia WC 26 away kitNike

    Croazia (Away)

    La divisa da trasferta propone un look più scuro e sobrio. Il classico motivo a quadri, ora in blu, crea contrasto e continuità con la maglia casalinga. Questa versione scura dona un aspetto composto e autorevole, rendendo la divisa da trasferta moderna e indipendente.

    Le divise della Croazia sono ora disponibili su Nike.

  • Curacao WC home kitadidas

    Curaçao (Home)

    La divisa casalinga di Curaçao mostra sulle maniche linee circolari ondulate blu chiaro, ispirate alle onde che circondano l’isola e rendono omaggio al mare.

    Divise di Curaçao su adidas. Acquista ora.

  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao in trasferta

    La divisa da trasferta di Curaçao celebra la capitale Willemstad e i suoi edifici colorati nei quartieri di Punda e Otrobanda, Patrimonio UNESCO. Le facciate vivaci ispirano la base giallo pastello con strisce rosa, turchese e arancione. Dettagli blu decorano maniche, polsini e i loghi adidas e nazionale.

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  • Czech Republic home kit PUMA

    Repubblica Ceca (Home)

    Audacia e orgoglio nazionale caratterizzano la Repubblica Ceca. La maglia rossa presenta una texture che dona profondità, con dettagli blu e bianchi su colletto e maniche. Tradizione e modernità si fondono con sicurezza.

    Le divise della Repubblica Ceca sono ora disponibili su PUMA.

  • Czech Republic away kitPUMA

    Repubblica Ceca (Away)

    La divisa da trasferta punta sull’eleganza essenziale: base bianca con un motivo astratto che evoca schizzi, mappe e segni di gesso, simbolo di libertà e spontaneità in campo. Dettagli dorati aggiungono un tocco discreto di stile.

    Le divise della Repubblica Ceca sono ora disponibili su PUMA.

  • DR Congo home kit Umbro

    Repubblica Democratica del Congo (Home)

    La maglia casalinga della Repubblica Democratica del Congo celebra la tradizione con un tocco moderno. Il blu chiaro brillante, da sempre legato ai Leopardi, fa da base. La texture leopardata tono su tono, realizzata in sublimazione, si fonde con un motivo ondulato sulla metà inferiore. Collo rotondo e polsini rossi richiamano la bandiera nazionale.

    Le divise della Repubblica Democratica del Congo sono ora disponibili su Umbro.

  • DR Congo away kit Umbro

    Repubblica Democratica del Congo (Away)

    La divisa da trasferta della Repubblica Democratica del Congo è fresca e pulita, ma resta fedele al design di quella casalinga. Fondo bianco, con un motivo geometrico a rombi che sfuma dal bianco puro in alto a delicate tonalità di blu in basso.

    Le divise della Repubblica Democratica del Congo sono ora disponibili su Umbro.

  • Ecuador home WC 26 kit Marathon

    Ecuador (Home)

    La maglia casalinga dell’Ecuador è gialla con un colletto a V blu scuro e una striscia rossa interna. Lo stemma FEF è a sinistra, il logo Marathon a destra. Un inserto blu e rosso corre lungo i fianchi. 

  • Ecuador away 26 WC kit Marathon

    Ecuador (Away)

    La nuova divisa da trasferta dell’Ecuador è blu navy intenso con un motivo tono su tono. Il colletto polo, in blu navy, ha dettagli dorati su bordo e abbottonatura. Le maniche riprendono il design con strisce dorate. Un pannello laterale più scuro, con texture ramata, completa il look. 

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Egitto (Home)

    La divisa casalinga dell’Egitto è carica di simboli. Il rosso intenso sfuma sul petto in toni più scuri, attraversato da motivi geometrici che evocano geroglifici e l’energia del Cairo moderno. Dettagli nero e oro ne sottolineano prestigio e ambizione. Un look monumentale, perfetto per una nazione con una storia calcistica profonda quanto il suo patrimonio culturale.

    Le divise dell’Egitto sono ora disponibili su PUMA.

  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Egitto (Away)

    La divisa da trasferta ha uno stile morbido e contemplativo. Su una base bianca si sovrappongono motivi astratti tono su tono, sabbie del deserto, luci e paesaggi in movimento. Il bordo verde scuro sul colletto bilancia il design, mantenendo un aspetto pulito, sobrio e sicuro. 

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  • England WC 26 Home kitNike

    Inghilterra (Home)

    La nuova divisa home celebra la tradizione calcistica inglese con un look total white rivisitato in chiave moderna. Il tessuto presenta una trama ispirata alla cultura del calcio britannico, che aggiunge profondità senza appesantire la linea classica. Sopra lo stemma campeggia una stella dorata metallizzata, che sostituisce la versione in tono su tono. Il risultato è familiare e al tempo stesso deciso: un omaggio alla storia che segnala il ritorno dell’Inghilterra sul palcoscenico mondiale.

    Le divise dell’Inghilterra sono ora disponibili su Nike.

  • England WC 26 away kitNike

    Inghilterra (Away)

    La nuova divisa da trasferta dell’Inghilterra sorprende: maglia rossa e pantaloncini blu navy. Un abbinamento audace che guarda al futuro senza tradire la storia. Al centro del petto lo stemma federale, sovrastato da una stella dorata metallizzata, esalta orgoglio e identità.

    Le divise dell’Inghilterra sono ora disponibili su Nike.

  • France WC 26 kit home Nike

    Francia (Home)

    La nuova divisa home della Francia esprime l’energia di una generazione giovane, espressiva e creativa. Il colletto bianco, ispirato all’alta moda, reinterpreta i classici blu, bianco e rosso. Un pattern blu ripetuto nel tessuto evoca la velocità della nazionale. Completano il design lo stemma in rame metallizzato, il colletto polo bianco e l’abbottonatura rossa. 

    Le divise della Francia sono ora disponibili su Nike.

  • France WC 26 away kitNike

    Francia (Away)

    La divisa da trasferta della Francia, chiamata “Liberté”, è tra le più innovative della Nazionale. Ispirata alla Statua della Libertà, dono francese agli Stati Uniti, ha una base azzurro-verde che evoca la sua patina attuale, mentre gli elementi rame ricordano il materiale originale. I bordi tricolori sulle maniche e la tipografia essenziale aggiungono un tocco di lusso minimalista. Il design unisce tradizione, eleganza e modernità, affermando l’identità e i valori di libertà che la Francia ha sempre incarnato.

    Le divise della Francia sono ora disponibili su Nike.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Germania (Home)

    La nuova maglia casalinga della Germania, ispirata ai successi passati, omaggia le divise storiche della nazionale. Il motivo a rombi e i dettagli a chevron riprendono le grafiche delle maglie iconiche, come quella del 2014.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Germania (Away)

    I chevron diagonali della divisa casalinga diventano un pattern a tutta superficie in blu navy, con tre forme intrecciate in ripetizione ritmica. La palette unisce tinte iconiche della DFB: il blu delle felpe con zip a un quarto del 1954, le maglie da allenamento blu e bianche degli anni ’60-’80 e gli accenti blu-acqua dei vivaci completi degli anni ’90. Il design, pensato per un impatto deciso, include una discreta etichetta a bandiera sul fondo della maglia, simbolo del legame tra adidas e la Germania dal 1954.

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Ghana (Home)

    Energia pura. Una base bianca accoglie audaci motivi geometrici in rosso, giallo e verde, i colori nazionali che prendono vita con ritmo e movimento. In primo piano, l’iconica Black Star. Festosa, decisa e pensata per distinguersi.

    Le divise del Ghana sono ora disponibili su PUMA.

  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Ghana (Away)

    La divisa da trasferta dorata, con il suo fascino e ottimismo, non passa inosservata. Il motivo full-body ispirato al tessuto Kente aggiunge profondità culturale, mentre le rifiniture rosse e la “Stella Nera” richiamano il patrimonio ghanese.

    Le divise del Ghana sono ora disponibili su PUMA.

  • Haiti Home WC 26 kit Saeta

    Haiti (Home)

    La divisa casalinga è di un classico blu scuro Haiti, con dettagli rossi sul colletto a girocollo e sui polsini. La FIFA l’ha giudicata troppo politica e, a un giorno dal torneo, ha chiesto modifiche. Il dettaglio contestato era sul fianco destro: sagome ispirate alla battaglia di Vertières e alla rivoluzione haitiana.

  • Haiti WC 26 away kit Saeta

    Haiti (Away)

    Le divise da trasferta hanno lo stesso modello, ma colori diversi per completare il guardaroba del torneo. La base è bianca, con rifiniture rosse su colletto e maniche. Restano lo stemma nazionale al centro e la palma tono su tono sul retro, per un’identità visiva uniforme in tutte e tre le divise.

  • Iran 2026 WC kit Majid

    Iran (Home)

    La divisa casalinga resta fedele alla classica base bianca, simbolo della nazionale. Il punto focale del design è il ritorno di una grafica stilizzata che raffigura un ghepardo asiatico, grande filigrana grigia sul lato destro inferiore del busto. Questo motivo vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sorte di questo grande felino in grave pericolo di estinzione, originario dell’altopiano iraniano: un tema di conservazione della fauna che, negli ultimi dieci anni, ha caratterizzato con orgoglio molte delle maglie da torneo più iconiche del Paese.

  • Iran Away WC 2026 kit Majid

    Iran (Away)

    La divisa da trasferta ripropone il design della maglia principale, ma con una base rosso fuoco. Sul fianco destro, in basso, torna la grafica del ghepardo asiatico, in un rosso più scuro che risalta sotto i riflettori. Questo layout assicura continuità visiva al Team Melli in tutta la fase a gironi, offrendo ai tifosi un’opzione più audace rispetto alla pulizia della divisa casalinga.

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Costa d'Avorio (Home)

    La divisa casalinga della Costa d’Avorio è una festa. La maglia arancione vivace è decorata con un motivo all-over ispirato a tessuti e simboli tradizionali, che suggerisce movimento e calore. I dettagli verdi bilanciano il design, trasmettendo orgoglio e gioia collettiva. È calcio con anima.

    Le divise della Costa d’Avorio sono ora disponibili su PUMA.

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Costa d'Avorio (Away)

    La divisa da trasferta ha una base bianca e pulita, con delicati motivi cromatici che evocano la luce del sole tra il fogliame e le texture naturali del paesaggio ivoriano. Arancione e verde incorniciano il design con il colore nazionale, evidenziando la raffinata artigianalità.

    Le divise della Costa d’Avorio sono ora disponibili su PUMA.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Giappone (Home)

    La classica maglia blu della nazionale giapponese si anima con una grafica astratta e dettagli lineari in blu cenere, che evocano la foschia all’orizzonte dove cielo e mare si incontrano. Sul retro del collo spicca la bandiera giapponese.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Giappone (Away)

    Ispirata al tema “Colours Beyond the Horizon”, la divisa da trasferta del Giappone presenta 12 strisce colorate che simboleggiano l’unità nazionale. Su uno sfondo bianco sporco, 11 linee verticali sfumate, come pioggia, rappresentano i giocatori in campo, mentre una striscia centrale rossa richiama il sole della bandiera e simboleggia il cuore della squadra: i tifosi. Sul retro del collo compare la bandiera nazionale, simbolo di orgoglio e identità. 

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  • Jordan WC 26 home kit Kelme

    Giordania (Home)

    La divisa casalinga della Giordania è bianca e pulita, con un motivo distintivo sulle maniche che richiama la kufiya, la tradizionale sciarpa mediorientale simbolo nazionale del Paese. Le maniche sono ricoperte da piccoli rombi rossi. 

  • Jordan 26 WC away kitKelme

    Giordania (Away)

    La divisa da trasferta ripropone il modello di quella casalinga con colori invertiti: maglia rossa dominata da rombi bianchi ispirati alla kufiya su spalle e maniche, pantaloncini e calzettoni rossi coordinati.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Messico (Home)

    Tradizione e futuro si fondono nella nuova maglia home del Messico. Questa maglia incarna l’energia e l’orgoglio che uniranno generazioni di tifosi durante i prossimi Mondiali FIFA. Celebra il sostegno incondizionato di una nazione che vive di calcio, dove ogni momento condiviso riflette l’anima del Messico. Sul retro del collo compare la frase «SOMOS MÉXICO», che significa «Noi siamo il Messico», simbolo di unità e passione.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Messico (Away)

    Ispirata alla ricca storia messicana, la maglia da trasferta presenta una grafica grigia su sfondo bianco che ricopre l’intera superficie. Il motivo, detto “Grecas”, richiama l’architettura e l’arte tradizionali. Il disegno a scale astratte evoca le facciate a gradini degli edifici messicani. Sul retro del collo compare la frase “SOMOS MÉXICO” (“Noi siamo il Messico”), simbolo di unità e passione in vista della terza Coppa del Mondo FIFA organizzata dal Paese, un record. 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Marocco (Home)

    La divisa casalinga del Marocco si distingue per un rosso intenso, con dettagli verdi e motivi tradizionali su colletto e maniche ispirati al patrimonio marocchino. Un design pulito, sicuro e ambizioso.

    Le divise del Marocco sono ora disponibili su PUMA.

  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Marocco (Away)

    La divisa da trasferta si distingue per raffinati dettagli. Il fondo bianco è impreziosito da sottili motivi geometrici ispirati alle piastrelle e all’architettura marocchine, carichi di significato culturale. I dettagli in rosso e verde aggiungono contrasto, unendo eleganza e grinta. 

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  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Olanda (Home)

    La nuova divisa home dell'Olanda esalta l’iconico arancione senza reinventarlo. Pensata per spiccare anche da lontano, sfoggia il colore più vivace mai usato. Lo stemma federale lenticolare aggiunge movimento e profondità, cambiando aspetto con i movimenti dei giocatori. Una maglia inconfondibile, energica e orgogliosamente olandese.

    Le divise dell’Olanda sono ora disponibili su Nike.

  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Olanda (Away)

    La divisa da trasferta riprende il classico bianco totale dell’Olanda. Una sfumatura arancione orizzontale, ispirata a dettagli microscopici, simboleggia sperimentazione e precisione. Lo stemma lenticolare sovradimensionato e centrato sottolinea l’innovazione come elemento identitario. Linee pulite e equilibrio geometrico riflettono il design olandese e guardano al futuro.

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  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Nuova Zelanda (Home)

    La nuova divisa casalinga della Nuova Zelanda è essenziale e sobria. Il corpo nero è animato da motivi astratti che evocano paesaggi naturali – felci, coste, terreni vulcanici – in una chiave moderna e dinamica. L’iconica felce argentata campeggia sul petto, dando al design un’identità forte. Discreta ma sicura. 

    Le divise della Nuova Zelanda sono ora disponibili su PUMA.

  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    Nuova Zelanda (Away)

    Una base di pallido blu ghiaccio dona alla divisa da trasferta un aspetto morbido e avventuroso. Le linee organiche evocano topografia, correnti d’acqua e movimento naturale, simbolo del legame tra la Nuova Zelanda e i suoi paesaggi.

    Le divise della Nuova Zelanda sono ora disponibili su PUMA.

  • Norway WC 26 home kitNike

    Norvegia (Home)

    La nuova divisa home celebra l’iconica tradizione rossa della Norvegia, prendendo ispirazione dalla bandiera nazionale. Una grafica tono su tono in stile Urnes, ispirata al patrimonio vichingo, corre lungo le strisce blu, unendo simboli antichi a prestazioni moderne. Questa maglia incarna orgoglio nazionale e unità, onorando il passato norvegese e proiettandolo nel presente globale.

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  • Norway WC 26 Away kitNike

    Norvegia (Away)

    La nuova divisa da trasferta norvegese è interamente nera e ispirata ai berserker vichinghi, guerrieri esplosivi e senza paura. Il design minimalista e deciso segna una nuova era per il calcio norvegese, usando il nero e le finiture dei tessuti per evocare forza e sicurezza.

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  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay (Home)

    Le classiche strisce rosse e bianche tornano con rinnovata energia. La finitura leggermente consumata evoca storia e autenticità. I dettagli blu su colletto e polsini richiamano la bandiera nazionale, unendo tradizione e contemporaneità.

    Le divise del Paraguay sono ora disponibili su PUMA.

  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay (Away)

    Divisa da trasferta audace, con pattern mimetico nero e verde acqua che suggerisce movimento e imprevedibilità. Design tattico e moderno, perfetto per la grinta e l’adattabilità del calcio paraguaiano.

    Le divise del Paraguay sono ora disponibili su PUMA.

  • Panama 2026 world cup kit Reebok

    Panama (Home)

    La nuova divisa casalinga del Panama è rossa con pannelli laterali bianchi e un colletto a polo blu navy con bordi bianchi, coordinato ai polsini. Il tessuto mostra un motivo tono su tono di strisce verticali e aquile, ispirato allo stemma della nazionale.

  • Panama away 2026 World Cup kitReebok

    Panama (Away)

    La divisa da trasferta del Panama è bianca con dettagli tono su tono. Il tessuto mostra un motivo verticale geometrico su corpo e maniche. Il colletto a V, blu navy con bordino rosso, si ripete sui polsini. Una piping dorata lungo le spalle separa i pannelli anteriori e posteriori.

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portogallo (Home)

    La nuova maglia del Portogallo evoca l’oceano e la passione della nazione. Il classico rosso è arricchito da onde verdi che omaggiano le radici marittime del Paese. Rifiniture verdi e dorate completano i colori nazionali, mentre lo stemma portoghese sottolinea la tradizione. Una maglia audace ed elegante, pensata per i palcoscenici più grandi.

    Acquista orale divise del Portogallo su Fanatics Shop.

    Acquista ora le divise del Portogallo su PUMA.

  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portogallo (Away)

    L'anima marittima del Portogallo prende vita nella divisa da trasferta. La base bianca è attraversata da ampi motivi ondulati color verde acqua che evocano il profondo legame del Paese con il mare e la sua storia di esplorazioni. Fluida, dinamica e moderna.

    Le divise del Portogallo sono ora disponibili su Fanatics Shop.

    Le divise del Portogallo sono ora disponibili su PUMA.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar (Home)

    La divisa casalinga marrone del Qatar rende omaggio alla linea a zig-zag della bandiera nazionale. Linee seghettate più scure corrono lungo il centro della maglia, mentre sul retro del collo compare la scritta “Qatar” in arabo. 

    Divise del Qatar su adidas. Acquista ora.

  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Qatar (Away)

    La maglia da trasferta del Qatar presenta una grafica grigia astratta a onde, ispirata alle dune del deserto. Sul retro del collo, la parola “Qatar” in arabo simboleggia orgoglio e unità nazionali.

    Divise del Qatar su adidas. Acquista ora.

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arabia Saudita (Home)

    La nuova divisa casalinga dell’Arabia Saudita sfoggia una stampa all-over viola e verde scuro, ispirata alle porte decorate del Paese e ai campi di lavanda. Su uno sfondo verde intenso spiccano il falco e la palma, simboli nazionali, incorniciati da motivi geometrici per un look moderno.

    Divise dell’Arabia Saudita su adidas: acquista ora 

    Divise dell'Arabia Saudita su Fanatics. Acquista ora.

  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Arabia Saudita (Away)

    La divisa da trasferta dell’Arabia Saudita mostra un motivo intrecciato su sfondo bianco perlato, ispirato ai capi tradizionali. Logo e stemma sono rifiniti in oro reale, mentre collo e numeri sono in verde intenso. Sul retro compare l’emblema nazionale con palma e spade incrociate, simbolo di cultura e identità.

    Acquista ora le divise dell’Arabia Saudita su adidas. 

    Divise dell'Arabia Saudita su Fanatics. Acquista ora.

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Scozia (Home)

    La maglia home della Scozia ripropone il saltire della bandiera in blu intenso su sfondo blu. Lo stesso motivo compare sul retro del collo come dettaglio finale.

    Divise della Scozia su adidas. Acquista ora.

  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Scozia (Away)

    La maglia da trasferta riprende il rosso scarlatto delle storiche divise scozzesi. Le sottili strisce verticali viola la modernizzano. Un cardo viola e verde, simbolo di resilienza, decora la nuca.

    Divise della Scozia su adidas. Acquista ora.

  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal (Home)

    La divisa casalinga del Senegal unisce eleganza e orgoglio culturale. Su sfondo bianco spiccano motivi tono su tono ispirati a tessuti e simboli tradizionali, che donano profondità e texture. Accenti di verde, giallo e rosso richiamano la bandiera nazionale, regalando un look raffinato e deciso.

    Le divise del Senegal sono ora disponibili su PUMA.

  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal (Away)

    La divisa da trasferta sfoggia colori audaci. Il verde acqua intenso è animato da motivi fluidi che evocano energia. Rifiniture gialle e rosse completano il look, celebrando lo spirito gioioso del calcio senegalese.

    Le divise del Senegal sono ora disponibili su PUMA.

  • SA 2026 kitadidas

    Sudafrica (Home)

    La maglia casalinga del Sudafrica 2026 resta gialla con dettagli verdi, simboli di orgoglio nazionale. Il nuovo design, elegante e moderno, segue le esigenze del calcio odierno.

    Il nuovo design celebra le 12 lingue ufficiali del Paese, simbolo di diversità, unità e passione per il calcio. Elementi grafici discreti, intessuti nel tessuto, evocano le voci che si alzano all’unisono negli stadi sudafricani e di tutto il mondo. 

    Divise del Sudafrica su adidas. Acquista ora.

  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Sudafrica (Away)

    La maglia da trasferta celebra i colori iconici del Sudafrica: verde e oro, simboli della sua identità sportiva. Il design unisce tradizione e eleganza, con un verde classico e dettagli bianchi e dorati sul colletto che omaggiano il prestigio e l’evoluzione del calcio locale. Le stesse tonalità decorano polsini e loghi, evocando un’eleganza senza tempo e l’ambizione di brillare sul palcoscenico calcistico mondiale.

    Divise del Sudafrica su adidas. Acquista ora.

  • South Korea WC 26 home kitNike

    Corea del Sud (Home)

    La divisa casalinga reinterpreta in modo audace la tigre bianca, simbolo nazionale di forza e protezione. Una stampa mimetica con motivo tigrato, tradizionale e moderna, corre sul tessuto. La tipografia personalizzata unisce calligrafia coreana e design occidentale. Il design comunica l’identità coreana con forza misurata e sicurezza, rispecchiando una squadra pronta a sorprendere.

    Le divise della Corea del Sud sono ora disponibili su Nike.

  • South Korea WC 26 away kitNike

    Corea del Sud (Away)

    a divisa da trasferta riprende il tema dell’“imboscata” con un motivo floreale che esprime la passione e lo slancio della Corea. Il design sboccia con intensità, catturando movimento, emozione ed energia collettiva. Su uno sfondo “Bold Violet”, grafica ed eleganza si fondono a potenza, riflettendo la capacità coreana di unire bellezza e grinta in campo. La divisa trasmette espressività e sicurezza: un’identità alternativa che esalta l’orgoglio culturale senza perdere in competitività.

    Le divise della Corea del Sud sono ora disponibili su Nike.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spagna (Home)

    La maglia casalinga della Spagna per i Mondiali 2026 presenta righe sottili: sfondo rosso con linee verticali gialle che richiamano bandiera e stemma. Sul retro del colletto compare la scritta “ESPANA”. 

    Acquista ora le divise della Spagna su adidasShop.Acquistala su Fanatics.

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Spagna (Away)

    La maglia da trasferta della Spagna si ispira alla storia letteraria del Paese. Un motivo a tutta superficie color pirite, ispirato a disegni e illustrazioni di libri classici, decora una base bianco sporco che evoca una pagina. Maniche e scollo mostrano dettagli dorati e bordeaux, mentre la scritta “ESPAÑA” con la caratteristica Ñ celebra la lingua e il patrimonio culturale spagnoli.

    Divise della Spagna su adidas: acquista ora

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Svezia (Home)

    I classici colori giallo e blu della maglia svedese sono reinterpretati in chiave moderna per omaggiare gli anni ’70. La grafica tono su tono, ispirata alle ricamature floreali di jeans e abiti tradizionali, dona un tocco nostalgico ma fresco. Completa il look la scritta “Sverige” sul retro del collo.

    Acquista ora le divise della Svezia su adidas.

    Divise della Svezia su Fanatics. Acquista ora.

  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Svezia (Away)

    Ispirata agli anni ’70, la maglia da trasferta della Svezia unisce tre tonalità di blu in un disegno audace che celebra il patrimonio culturale del Paese. La scritta “Sverige” sul retro del collo, in tipografia moderna, aggiunge un tocco contemporaneo. 

    Divise della Svezia su adidas: acquista ora.

    Divise della Svezia su Fanatics. Acquista ora.

  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Svizzera (Home)

    La divisa svizzera per il 2026 conferma il rosso intenso, con dettagli bianchi e motivi a chevron che evocano precisione e tradizione. Il design di casa è pulito e deciso: il rosso parla da solo, mentre i dettagli bianchi e la croce svizzera sul petto completano il look con orgoglio. Nessuna fronzola, solo determinazione. Pura efficienza svizzera in campo.

     Le divise della Svizzera sono ora disponibili su Puma.

    Le divise della Svizzera sono ora disponibili su Fanatics Shop.

  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Svizzera (Away)

    Il kit da trasferta mostra un lato leggero e espressivo dell’identità svizzera. Una base verde tenue, quasi neon, è impreziosita da motivi topografici astratti che richiamano le Alpi. I dettagli neri offrono un punto di riferimento visivo e completano un design fresco e moderno.

     Le divise della Svizzera sono ora disponibili su Puma.

    Le divise della Svizzera sono ora disponibili su Fanatics Shop.

  • Tunisia 2026 home kit Kappa

    Tunisia (Home

    Maglia home bianca luminosa con dettagli rossi. Sul petto e sulle maniche spicca una piuma d’aquila discreta, incorniciata da un collo a giro classico.

    Acquista ora le divise della Tunisia su Kappa.

  • Tunisia 2026 away kit Kappa

    Tunisia (Away)

    La divisa da trasferta della Tunisia ripropone il modello e il motivo a piume, ma inverte i colori: base rossa vivace con grafiche bianche ben definite, per un look uniforme nel torneo.

    Le divise della Tunisia sono ora disponibili su Kappa.

  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Turchia (Home)

    La nuova divisa casalinga adotta il rosso “Sport Red” e ridisegna la fascia sul petto in forma più discreta. Al suo interno compare un pattern Ebru che evoca l’artigianato turco. Lo scollo ibrido unisce girocollo e V, e la bandiera turca, ora rettangolare, si allinea alle linee pulite della maglia. Tradizionalmente racchiusa in un cerchio, oggi la bandiera assume una forma rettangolare che segue le linee nette della maglia, modernizzando un simbolo nazionale.

    Le divise della Turchia sono ora disponibili su Nike.

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Turchia (Away)

    La divisa da trasferta torna bianca, ripristinando il classico look della Turchia e mantenendo la fascia rossa sul petto. La grafica Ebru, inserita nella fascia, collega casa e trasferta e rafforza la coerenza della collezione. I pannelli laterali rossi e la fascia sui calzettoni completano il kit, bilanciando tradizione e innovazione con dettagli moderni e un richiamo artigianale comune ad entrambe le versioni.

    Le divise della Turchia sono ora in vendita su Nike.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay (Home)

    La divisa casalinga incarna l’essenza del calcio uruguaiano. Moderno e classico, il design propone un azzurro cielo pulito, con dettagli blu navy che sottolineano precisione e sicurezza. Un look semplice, come la squadra: onesta, disciplinata e unita.

    Le divise dell’Uruguay sono ora disponibili su Nike.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay (Away)

    La divisa da trasferta interpreta con energia lo spirito combattivo dell’Uruguay. Un motivo ad ali sul petto simboleggia ascesa, ambizione e ricerca costante della vittoria. Il design celebra il patrimonio calcistico del Paese, reinterpretandolo in chiave moderna e aggressiva. Questa maglia mostra un Uruguay ribelle: compatto, coraggioso e determinato. 

    Le divise dell’Uruguay sono ora disponibili su Nike.

  • USA WC 26 home kitNike

    USA (Home)

    La nuova divisa casalinga si ispira al DNA del calcio americano e reinterpreta la bandiera a stelle e strisce con un look moderno e dinamico. Le strisce distorte e gli effetti sfumati evocano una bandiera in movimento, simbolo di una nazione diversificata e appassionata di questo sport.

    L’iconografia nazionale si trasforma in una trama tecnica, non in immagini letterali, e infonde orgoglio, sicurezza e slancio. Il design, visibile sui tifosi e in campo, è un elemento imperdibile.

    Le divise degli Stati Uniti sono ora disponibili su Nike.

  • USA WC 26 away kitNike

    USA (Away)

    La divisa da trasferta è pensata per essere un classico senza tempo: design pulito e iconico. Dominata dal nero “Dark Obsidian”, la divisa sostituisce le classiche strisce con un motivo a griglia di stelle intessuto nel tessuto. Minimalista e incisiva, unisce prestazioni e stile di vita, riflettendo una generazione che esprime la propria identità ovunque. Una sicurezza discreta che non ha bisogno di clamore per lasciare il segno.

    Le divise degli Stati Uniti sono ora disponibili su Nike.

  • Uzbekistan 2026 WC home kit7Saber

    Uzbekistan (Home)

    La divisa casalinga resta fedele al classico blu reale dell’Uzbekistan. In evidenza un delicato mosaico geometrico, omaggio all’architettura storica del Paese e ai celebri monumenti di Samarcanda e Bukhara. 

  • Uzbekistan 2026 WC away kit7Saber

    Uzbekistan (Away)

    La divisa da trasferta ha lo stesso modello e struttura di quella casalinga, ma con colori diversi. La base bianca luminosa ripropone la trama a rombi per uniformare il look della squadra. Le maniche presentano una bordatura blu raglan che fa risaltare la maglia in campo. 