La maglia da trasferta sfoggia i colori verde e oro del Sudafrica, simboli della sua identità sportiva. Il design unisce tradizione e eleganza: il verde classico è arricchito da dettagli bianchi e dorati sul colletto, che celebrano il prestigio e il progresso del calcio nazionale. Le stesse tonalità decorano polsini e loghi, evocando un’eleganza senza tempo e l’ambizione di brillare sui campi internazionali.

Prezzi indicativi: 85 £ per la replica adulta, 120 £ per la versione autentica e 60 £ per la versione bambino.