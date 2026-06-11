Dopo 16 anni il Sudafrica torna ai Mondiali FIFA 2026 e, grazie alla nuova partnership con adidas, presenta divise cariche di entusiasmo. La maglia casalinga, ispirata al modello iconico del 2010, celebra l’orgoglio del calcio sudafricano e apre con sicurezza una nuova era.
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