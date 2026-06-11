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Renuka Odedra

Divise del Sudafrica per i Mondiali FIFA 2026: maglia casa, maglia trasferta, date di lancio e prezzi

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Sudafrica
Coppa del Mondo

Nelle divise del Sudafrica per il 2026, l’ispirazione classica si fonde con uno stile moderno.

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Dopo 16 anni il Sudafrica torna ai Mondiali FIFA 2026 e, grazie alla nuova partnership con adidas, presenta divise cariche di entusiasmo. La maglia casalinga, ispirata al modello iconico del 2010, celebra l’orgoglio del calcio sudafricano e apre con sicurezza una nuova era.

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Negozio: divise della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Sudafrica

  • South Africa 2026 kits adidas

    Divisa casalinga del Sudafrica

    Dal 2026, la partnership tra Sudafrica e adidas debutta con una nuova divisa home per Bafana Bafana e Banyana Banyana. Il design, evoluzione audace di un classico, incarna lo spirito del calcio sudafricano.

    La maglia home 2026/27 resta gialla con dettagli verdi, simboli di orgoglio nazionale. Nuovi dettagli e una struttura essenziale la rendono più moderna e pensata per le prestazioni del calcio odierno.

    Il nuovo design celebra le 12 lingue ufficiali del Paese, unendo diversità e unità in un tributo all’amore nazionale per il calcio. Sottili elementi grafici, intessuti nel tessuto, simboleggiano le voci che si alzano all’unisono negli stadi. Prezzi indicativi: 85 £ per la replica adulta, 120 £ per la versione autentica e 60 £ per la versione bambino.

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    Divisa da trasferta del Sudafrica

    La maglia da trasferta sfoggia i colori verde e oro del Sudafrica, simboli della sua identità sportiva. Il design unisce tradizione e eleganza: il verde classico è arricchito da dettagli bianchi e dorati sul colletto, che celebrano il prestigio e il progresso del calcio nazionale. Le stesse tonalità decorano polsini e loghi, evocando un’eleganza senza tempo e l’ambizione di brillare sui campi internazionali.

    Prezzi indicativi: 85 £ per la replica adulta, 120 £ per la versione autentica e 60 £ per la versione bambino.

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