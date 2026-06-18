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Morocco home WC 26 kitPUMA
Renuka Odedra

Divise del Marocco per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Marocco

Possiamo aspettarci qualcosa di audace dalle divise del Marocco firmate PUMA?

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Le nuove divise del Marocco per i Mondiali 2026, firmate PUMA, sono state presentate con grande successo. Abbandonati i modelli standard, PUMA ha creato una collezione su misura che prende ispirazione dall’artigianato marocchino, dai motivi geometrici ancestrali e dalla cultura amazigh. Maglia home e away uniscono prestazioni sportive e orgoglio culturale.

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Divisa casalinga del Marocco

    La divisa casalinga rinnova i colori classici della nazionale. Fondo rosso intenso, pannelli laterali verdi che richiamano la stella della bandiera marocchina. Colletto e polsini reinterpretano in chiave moderna la sartoria tradizionale marocchina e i motivi geometrici delle piastrelle zellige. Completano il kit pantaloncini verdi e calzettoni rossi, per un look armonioso.

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  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Divisa da trasferta del Marocco

    La divisa da trasferta è pulita ed elegante, ma resta fedele alle proprie radici culturali. La maglia bianca brillante crea una silhouette moderna. Al centro, in verticale, corre un motivo raffinato ispirato ai ricami tradizionali amazigh (berberi). Per integrare l’identità nazionale nel design essenziale, PUMA ha aggiunto sottili rifiniture rosse e verdi su colletto e polsini, completando la divisa con pantaloncini e calzettoni bianchi coordinati.

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