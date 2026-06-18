Divise del Marocco per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

Le nuove divise del Marocco per i Mondiali 2026, firmate PUMA, sono state presentate con grande successo. Abbandonati i modelli standard, PUMA ha creato una collezione su misura che prende ispirazione dall’artigianato marocchino, dai motivi geometrici ancestrali e dalla cultura amazigh. Maglia home e away uniscono prestazioni sportive e orgoglio culturale.

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