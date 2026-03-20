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Argentina and Germany WC 2026 away kitsadidas
Renuka Odedra

Tradotto da

Divise dei Mondiali 2026: svelate le maglie di Argentina, Germania, Messico, Portogallo e di tutte le grandi squadre

Tifa per la tua squadra in vista di un'estate all'insegna del calcio

Con l'inverno ormai alle porte per molti di noi in tutto il mondo, non ci resta che sognare un'estate all'insegna del calcio. Tenetevi forte, perché non manca molto all'inizio dei Mondiali 2026, il cui calcio d'inizio è previsto per l'11 giugno: Stati Uniti, Messico e Canada puntano infatti a organizzare la migliore edizione della competizione mai vista finora.

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Lionel Scaloni e l'Argentina cercheranno di difendere il titolo mondiale conquistato in Qatar nel 2022. È stata la loro terza vittoria ai Mondiali, quando Lionel Messi e compagni hanno finalmente messo le mani sull'ambito trofeo.

In vista della competizione, alcuni dei marchi più importanti, tra cui adidas, Nike, PUMA e altri, hanno lanciato nuove divise per un look fresco e rinnovato in campo. Il 5 novembre 2025, adidas ha lanciato le divise da casa di 22 nazioni, tra cui la Germania campione in carica, la Spagna, il Belgio, il Messico, co-organizzatore dell'evento, e molte altre. La collezione combina le identità visive storiche e le tradizioni di ogni nazione e le interpreta in un'estetica modernista e lungimirante.

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La vivace collezione di maglie riflette l'anima di ogni nazione attraverso combinazioni di colori e motivi che celebrano gli aspetti fondamentali della sua identità. Dalle loro ricche storie ai paesaggi famosi, dall'architettura tradizionale ai modelli iconici delle divise del passato, ogni maglia mira a unire i tifosi attorno alla passione comune per la propria nazione.

PUMA ha seguito l'esempio il 4 dicembre 2025, svelando le divise per Portogallo, Austria, Repubblica Ceca, Islanda e Svizzera che esplorano l'identità e il patrimonio culturale, e noi siamo qui per i loro splendidi design.

L'ultimo grande lancio di divise è avvenuto il 20 marzo 2026, quando adidas ha svelato le divise da trasferta ufficiali per tutte le 25 federazioni partner. Attingendo alla cultura unica di ogni nazione, le maglie da trasferta reinterpretano l'estetica classica di adidas per i Mondiali – come i motivi geometrici e le linee verticali stilizzate – in uno stile moderno e contemporaneo che risuona sia nei tifosi che negli atleti. 

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La storia di adidas con il calcio ha radici profonde, dalle prestazioni in campo all'influenza culturale nelle strade. Lasciando il segno sul più grande palcoscenico del calcio mondiale per la prima volta in 36 anni, il Trefoil adidas – il marchio di originalità di adidas – è stampato sul lato destro del petto di ogni maglia.  Ogni maglia rende omaggio alla cultura calcistica degli anni '90, ripensata per le esigenze degli atleti di oggi e realizzata con orgoglio per la cultura e la comunità di atleti e tifosi che le indosseranno. 

Quindi, che tu stia guardando a casa, organizzando una festa con gli amici o partendo per vedere i Mondiali di persona, devi avere il look giusto. Lascia che GOAL ti illustri l'intera collezione, così potrai equipaggiarti per il grande torneo:

Negozio: divise dei Mondiali 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algeria I Home

    Ispirata alle dune di sabbia del deserto algerino, la maglia da casa dell'Algeria presenta un dinamico motivo a strisce nei toni del beige e del bianco, con rifiniture in verde brillante lungo lo scollo e sulle spalle. Questa rappresentazione delle dune ondulate, simbolo iconico del Paese, crea un legame tra la squadra e la propria terra, insieme alla scritta «Algeria» in arabo sul retro del collo.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Algeria I (in trasferta)

    Ispirata ai colori vivaci dei deserti rocciosi e delle rigogliose oasi che costellano l'Algeria, la maglia da trasferta presenta strisce verticali verdi alternate su uno sfondo verde intenso, che richiamano i paesaggi unici e la tavolozza tradizionale del Paese. La scritta «ALGERIA» in arabo, apposta con orgoglio sul retro del collo, collega la squadra alla propria patria nel suo percorso verso i Mondiali.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina I Home

    Le tradizionali strisce verticali argentine in azzurro e bianco assumono un aspetto mutevole, con un esclusivo effetto sfumato a tre colori che riprende le tonalità di blu delle tre maglie vincitrici dei precedenti Mondiali: 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo spicca una firma personalizzata con la scritta «1896», che celebra la data di fondazione dell’AFA. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentina I (in trasferta)

    La maglia da trasferta attinge al ricco patrimonio artistico dell'Argentina, presentando un caratteristico motivo grafico blu a volute ispirato ai motivi tradizionali del Paese. I tocchi di bianco su fondo nero esaltano le linee stilizzate, le intricate volute floreali e le piante rampicanti, dando vita al disegno con un contrasto sorprendente. Sul retro del collo è inciso un motivo personalizzato con la scritta “Argentina” davanti al Sol de Mayo, il simbolo solare nazionale. 

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgio I Home

    La divisa da casa del Belgio si ispira alle imponenti vetrate gotiche che caratterizzano l'architettura del Paese. I simboli che rappresentano i "Red Devils" e le "Red Flames" – i soprannomi delle squadre maschile e femminile – sono riprodotti in questo stile sullo sfondo rosso della maglia. I bordi delle spalle e dei polsini sono rifiniti con dettagli in nero e giallo, richiamando i colori della bandiera nazionale.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgio I (in trasferta)

    La maglia da trasferta presenta un motivo a tutta superficie nei toni dell’azzurro, del rosa e del bianco, ideato in omaggio all’artista belga René Magritte e al famoso movimento surrealista belga. Linee e forme sovrapposte creano un senso di profondità e movimento, in un giocoso richiamo all’opera di Magritte. I tifosi riconosceranno inoltre elementi iconici dello stemma nazionale, oltre a simboli calcistici quali il pallone e le linee del campo. Una rivisitazione della sua opera "La trahison des images" – che tradizionalmente recita "Ceci n'est pas une pipe", ovvero "Questa non è una pipa" – è visibile come sottile dettaglio sul collo della maglia: "Ceci n'est pas un maillot", che significa "Questa non è una maglia".

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  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Cile I Home

    L'uccello nazionale del Cile, il condor, è il protagonista assoluto della maglia da casa. Su uno sfondo rosso tradizionale, una stampa a tutta superficie richiama le piume dell'uccello, mentre sul retro del collo il condor ricompare sotto forma di un'icona personalizzata. 

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  • Chile Away kit WC 26adidas

    Cile I (in trasferta)

    La divisa da trasferta del Cile si ispira al fenomeno della fioritura nel deserto, un evento raro che caratterizza il deserto di Atacama. Per celebrare il paesaggio naturale unico del Paese, vistosi fiori rosa sono raffigurati in una stampa grafica su tutta la superficie su uno sfondo bianco sporco, con sottili dettagli marroni che rappresentano le fessure da cui sbocciano. Il design è completato da un motivo a scudo, ripreso dallo stemma della Federazione, posto sul retro del collo in nero.

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  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colombia I Home

    La divisa da casa della Colombia si ispira al realismo magico, uno stile artistico che fonde elementi fantastici con ambientazioni realistiche, spesso rappresentati da farfalle gialle. È abbinata a pantaloncini blu e calzettoni rossi, creando un look inconfondibilmente colombiano

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Colombia I (in trasferta)

    La maglia da trasferta celebra la biodiversità unica della Colombia, fondendo la tavolozza cromatica delle sue due coste. Il design presenta un motivo ripetuto su tutta la superficie che mescola le tonalità blu più scure dell’Oceano Pacifico e quelle più chiare del Mar dei Caraibi, rese vivaci da linee verticali sfalsate. Un audace dettaglio giallo che attraversa le 3 strisce, i polsini e i loghi si riflette nella scritta “COLOMBIA” sul retro del collo, evocando un senso di orgoglio e di legame con la propria terra. 

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  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Costa Rica I Home

    La divisa da casa della Costa Rica presenta una vivace stampa grafica ripetuta su tutta la superficie, composta da elementi quali foglie, tucani e sorrisi nei colori rosso, blu e rosa: immagini che celebrano la «Pura Vida». Questo termine, che compare sul retro del collo della maglia, rappresenta un atteggiamento nazionale profondamente radicato, sinonimo di ottimismo, gratitudine, serenità e vita in armonia con la natura. Un atteggiamento di cui i costaricani vanno fieri.

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  • Costa Rica Away kit WC 26adidas

    Costa Rica I (in trasferta)

    Una vivace grafica a tutta superficie nei toni del blu e del fucsia impreziosisce la divisa da trasferta del Costa Rica, incorporando elementi dell’iconico tucano – un uccello originario del Costa Rica – e delle foglie delle vaste foreste pluviali in cui vive. I colori vivaci e la natura socievole di questi uccelli riflettono la cultura vivace, allegra e cordiale della nazione, incarnata dalla frase «Pura Vida», incisa sul retro del collo.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I In trasferta

    La divisa da trasferta di Curaçao rende omaggio alla capitale, Willemstad, e agli edifici colorati dei quartieri di Punda e Otrobanda. Questi quartieri, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, sono caratterizzati da facciate vivaci e illuminate dal sole e sono rappresentati in questo design attraverso la base giallo pastello e le strisce in rosa acceso, turchese e arancione. A completare l’estetica ci sono intricati dettagli blu che si snodano lungo le maniche, i polsini e il contorno del logo adidas e dello stemma nazionale.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Germania I Home

    Ispirandosi ai precedenti successi della Germania in questo torneo, la maglia da casa rende omaggio ad alcune delle maglie più iconiche della nazionale. Il motivo a rombi ripetuto e i dettagli a chevron traggono ispirazione dalle grafiche iconiche delle maglie precedenti, tra cui quella con cui la Germania ha vinto i Mondiali del 2014.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Germania I (in trasferta)

    Riprendendo il linguaggio visivo della divisa da casa, le chevron diagonali vengono reinterpretate come motivo a tutta superficie in blu navy, creando una ripetizione ritmica di tre forme intrecciate. La palette di colori fonde tonalità provenienti da diverse epoche della storia della DFB. Presenta un richiamo alle classiche felpe blu con zip a un quarto indossate nel 1954, così come alle classiche maglie da allenamento blu e bianche degli anni '60, '70 e '80, mentre gli accenti blu acqua richiamano l'abbigliamento da allenamento dai colori vivaci degli anni '90. Il tutto studiato per creare un effetto visivo forte e di grande impatto. Una discreta etichetta con la bandiera sull'orlo della maglia celebra la partnership di lunga data tra adidas e la Germania, che risale al 1954.

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  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Ungheria I Home

    La maglia da casa dell'Ungheria si presenta nel tradizionale rosso scuro del Paese, abbinato a dettagli bianchi e verdi che richiamano i colori della bandiera ungherese. La maglia celebra il 125° anniversario della Federcalcio ungherese con uno speciale logo giubilare, mentre lo stemma nazionale e il logo della Federcalcio sono posizionati rispettivamente sopra il cuore e sul lato destro del petto. La scritta «Magyarország», che significa Ungheria, completa il design sul retro del collo.

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  • Hungary Away kit WC 26adidas

    Ungheria I (in trasferta)

    La maglia prende ispirazione dai colori nazionali del Paese, combinando una base bianca con dettagli rosso intenso sulle spalle e sui bicipiti, per celebrare il 125° anniversario della federazione. La maglia è rifinita con una scritta personalizzata «125» sul retro del collo, in oro scuro.

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  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italia I Home

    La tradizione incontra l'innovazione nella maglia da casa dell'Italia: ispirata al ricco patrimonio del calcio italiano, questa maglia celebra l'essenza della Federazione Italiana Calcio con il suo design audace. La scritta "Azzurra" – che fa riferimento al soprannome della Nazionale e al colore della maglia, ovvero "il blu" – appare in caratteri dorati sul retro del colletto.

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  • Italy Away kit WC 26adidas

    Italia I (in trasferta)

    Ispirata alla sartoria tradizionale italiana e alle eleganti giacche indossate in passato dalla Nazionale in occasione di momenti storici di festa, la maglia presenta un motivo a tutta superficie nei toni del blu chiaro e del bianco che riproduce le intricate trame tipiche di questo tipo di capi.  Le maniche, i loghi e i numeri sono rifiniti con dettagli blu marino e oro. Nel frattempo, la scritta “Italia” in stile monogramma sul retro del collo celebra uno stile di ricamo personalizzato che simboleggia appartenenza e identità. 

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  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Giappone I Home

    Il classico blu della maglia da casa della nazionale giapponese prende vita grazie a una grafica astratta con dettagli lineari color blu cenere, che richiamano la famosa foschia che si forma all’orizzonte, dove cielo e mare si incontrano in Giappone. La bandiera giapponese spicca con orgoglio sul retro del collo.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Giappone I (in trasferta)

    Ispirata al tema “Colours Beyond the Horizon”, la divisa da trasferta del Giappone prende vita grazie a una grafica a strisce caratterizzata da 12 colori distinti che rappresentano l’unità e il legame della nazione, sia dentro che fuori dal campo. Su uno sfondo bianco sporco, 11 linee verticali sfumate scendono lungo la maglia creando un effetto simile alla pioggia, a simboleggiare ciascuno degli 11 giocatori in campo, mentre una vistosa striscia centrale riprende il colore del sole rosso della bandiera nazionale per rappresentare il cuore della squadra: i suoi tifosi. La bandiera giapponese è stampata sul retro del collo come simbolo di orgoglio nazionale e identità collettiva. 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Messico I Home

    Tradizione e futuro si fondono nella nuova maglia da casa del Messico. Questa maglia incarna l'energia e l'orgoglio che uniranno generazioni di tifosi durante i prossimi Mondiali FIFA. Celebra il sostegno incondizionato di una nazione che vive e respira calcio, dove ogni momento condiviso riflette l'anima del Messico. Sul retro del collo, la frase "SOMOS MÉXICO", che significa "Noi siamo il Messico", appare come simbolo dell'unità e della passione che definiscono lo spirito messicano.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Messico I (in trasferta)

    Ispirata alla ricca storia del Messico, la maglia da trasferta presenta una grafica grigia su fondo bianco che ricopre l'intera superficie, ispirata ai motivi noti come "Grecas" presenti nell'architettura e nell'arte tradizionali. Il motivo ricorrente che ricopre l'intera superficie riproduce una sequenza di scale astratte, che richiamano le facciate a gradini tipiche degli edifici tradizionali messicani. La frase "SOMOS MÉXICO", che significa "Noi siamo il Messico", è incisa sul retro del collo e simboleggia l'unità e la passione che definiscono lo spirito messicano in vista dell'organizzazione della loro terza Coppa del Mondo FIFA, un record. 

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  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Irlanda del Nord I Home

    La maglia da casa dell’Irlanda del Nord presenta una base color verde acqua e verde, impreziosita da un motivo grafico astratto ispirato alle linee dinamiche dell’architettura del Paese, che unisce tifosi e giocatori al cuore della nazione. 

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  • Northern Ireland Away kit WC 26adidas

    Irlanda del Nord I (in trasferta)

    Ispirata dal sostegno incondizionato dei tifosi, la maglia da trasferta in bianco «cloud» è impreziosita da linee verde menta che attraversano diagonalmente la parte anteriore: una combinazione di colori molto amata dai tifosi. Il numero 12 è inciso in numeri romani sul retro del collo, come ulteriore omaggio al sostegno che la squadra riceve dagli spettatori sugli spalti. 

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  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Perù I Home

    Ispirata ai tre elementi topografici del Perù – costa, altipiani e foreste pluviali – una fascia rossa spicca con orgoglio come stampa grafica su tutta la superficie della maglia da casa del Perù, su fondo bianco. La stampa è realizzata con disegni astratti a linee che formano simboli di ciascun paesaggio, come un pinguino per la costa e una foglia di foresta per la foresta pluviale. Sul retro del collo, la scritta «PERU» è realizzata con uno stile grafico simile.

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    Perù I (in trasferta)

    Ispirata alla vivace cultura del design "Chicha" del Perù, spesso presente nei manifesti e nelle opere d'arte tradizionali dai colori vivaci, la maglia da trasferta presenta una base nera impreziosita dallo stemma a trifoglio e da tre strisce sulle spalle in colori fluorescenti: magenta, giallo solare e arancione solare. Un'etichetta con la scritta "Peru" sul retro del collo riprende gli stessi colori ispirati allo stile "Chicha", creando un effetto di armonia nel design.

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portogallo I Home

    La divisa da casa del Portogallo è stata realizzata per incarnare la forza dell'oceano e la passione che anima la nazione sulla scena mondiale. L'iconica base rossa è impreziosita da dettagli ispirati alle onde e da accenti di verde: un omaggio visivo alle radici marittime del Paese e al suo spirito tenace e impavido.

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar I Home

    Progettata per rendere omaggio alla linea a zig-zag che separa le parti bianca e marrone della bandiera nazionale del Qatar, la divisa casalinga marrone del Qatar è caratterizzata da una serie di linee seghettate più scure che scendono lungo il centro della maglia, con la scritta «Qatar» in arabo inserita come firma sul retro del collo. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Qatar I (in trasferta)

    Una grafica astratta grigia a forma di onda caratterizza la maglia da trasferta del Qatar. Ispirato alle dune del deserto, il motivo riprende le forme geometriche tipiche di questo paesaggio mozzafiato. La scritta «Qatar» in arabo è impressa sul retro del collo, come simbolo di orgoglio nazionale e unità.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arabia Saudita I Home

    La divisa da casa dell'Arabia Saudita presenta un'esclusiva stampa a tutta superficie nei toni del viola e del verde scuro, ispirata agli ingressi riccamente decorati tipici del Paese e caratterizzata da vivaci dettagli che richiamano i campi di lavanda della regione. Su uno sfondo verde intenso, questo design di grande impatto trae ispirazione anche dai simboli più cari del Paese – il falco e la palma – abbinati a motivi geometrici per creare un'estetica moderna.

    Divise dell'Arabia Saudita su adidasAcquista ora 

    Divise dell'Arabia Saudita su FanaticsAcquista ora

  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Arabia Saudita I (in trasferta)

    La divisa da trasferta dell'Arabia Saudita presenta un motivo intrecciato su misura, tipico di vari capi tradizionali, su uno sfondo bianco perlato, che cattura l'essenza vivace della moda saudita. Il logo e lo stemma sono rifiniti con dettagli in oro reale, mentre lo scollo e il numero sono delicatamente evidenziati nel verde intenso della nazionale. L'emblema dell'Arabia Saudita, raffigurante una palma e due spade incrociate, è stampato sul retro come omaggio al patrimonio culturale e all'identità nazionale.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Scozia I Home

    Sulla maglia da casa della Scozia, la tradizionale croce di Sant’Andrea, presente sulla bandiera scozzese, è protagonista come motivo ripetuto in blu intenso sullo sfondo blu tipico della maglia da casa. Il motivo della croce di Sant’Andrea è presente anche sul retro del collo come dettaglio finale.

    Divise della Scozia su adidasAcquista ora

  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Scozia I (in trasferta)

    La maglia da trasferta ripropone le tonalità del rosso scarlatto, in omaggio alla storia di alcune delle classiche divise della Scozia. Impreziosita da sottili strisce verticali viola, offre una rivisitazione elegante e contemporanea di un design intramontabile. Un cardo viola e verde, il fiore nazionale scozzese simbolo di resilienza, adorna la nuca come raffinato tocco finale.

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  • SA 2026 kitadidas

    Sudafrica I Home

    La maglia da casa del Sudafrica per il 2026 mantiene l'inconfondibile base gialla con rifiniture verdi, una combinazione cromatica sinonimo di orgoglio nazionale. I dettagli ricercati e la struttura raffinata modernizzano la silhouette, dando vita a una maglia orientata alle prestazioni e pensata per le esigenze del calcio mondiale di oggi.

    In particolare, il design aggiornato rende omaggio alle 12 lingue ufficiali del Sudafrica, un potente riflesso della diversità, dell'unità e dell'amore condiviso per il calcio da parte della nazione. I sottili elementi grafici intessuti nel tessuto simboleggiano le molte voci che si levano all'unisono negli stadi di tutto il paese e in tutto il mondo. 

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  • Sudafrica I (in trasferta)

    La maglia da trasferta si distingue per i caratteristici colori verde e oro del Sudafrica, una combinazione profondamente radicata nell’identità sportiva della nazione. Coniugando tradizione e raffinatezza, il verde tradizionale fa da sfondo a dettagli bianchi e dorati sul colletto, in omaggio al prestigio e all’evoluzione del calcio nel Paese. Dettagli dorati e bianchi impreziosiscono i polsini e i loghi, riflettendo un’eleganza senza tempo e incarnando l’ambizione della nazione di brillare sul palcoscenico più importante del calcio.

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  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spagna I Home

    La divisa da casa della Spagna per i Mondiali del 2026 si presenta con un design pulito a righe sottili: lo sfondo rosso è impreziosito da linee verticali gialle ripetute che riprendono gli elementi grafici della bandiera e dello stemma nazionali. Lo spirito della nazione sarà portato avanti dai giocatori grazie alla scritta «ESPANA» riportata sul retro del colletto della maglia. 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Spagna I (in trasferta)

    Il design della maglia da trasferta della Spagna attinge alla gloriosa tradizione letteraria del Paese. Un intricato motivo a tutta superficie color pirite, ispirato ai disegni e alle grafiche presenti nei libri e nei manoscritti classici, caratterizza una base bianco sporco che riflette il colore di una pagina. Le maniche e lo scollo presentano dettagli dorati e bordeaux, mentre la scritta “ESPAÑA” è incisa sul retro del collo, con la caratteristica lettera Ñ che celebra la lingua spagnola e il suo patrimonio culturale.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Svezia I Home

    I tradizionali colori giallo e blu associati alla maglia da casa della Svezia vengono rivisitati in chiave moderna per rendere omaggio agli anni '70 del Paese. Il design presenta una grafica tono su tono integrata nel tessuto, ispirata alle famose cuciture floreali che si trovano comunemente sui jeans e sugli abiti tradizionali svedesi dell'epoca. La maglia, improntata alla nostalgia, permette ai tifosi di celebrare il proprio patrimonio con un'estetica fresca ma familiare, completata da una moderna tipografia sul retro del collo con la scritta "Sverige" – ovvero Svezia in italiano.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Svezia I (in trasferta)

    Ispirandosi ai motivi e all’estetica degli anni ’70, tre diverse tonalità di blu si fondono sulla maglia da trasferta della Svezia per creare un audace motivo grafico su tutta la superficie, un omaggio al ricco patrimonio culturale della nazione. Con la scritta «Sverige» – ovvero «Svezia» in italiano – realizzata con una tipografia moderna sul retro del collo, questa influenza retrò, unita a un tocco contemporaneo, conferisce al design un look fresco per i tifosi di oggi. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Svizzera I Home

    Il design della divisa della Svizzera per il 2026 mantiene il caratteristico rosso intenso della nazionale, impreziosito da dettagli grafici bianchi e da audaci motivi a chevron che richiamano la precisione e la tradizione svizzere. Il moderno modello di Puma presenta un tessuto tecnico leggero e tagli ergonomici, garantendo che la maglia sia perfetta sia in città che in campo. La striscia Puma di un bianco brillante e il posizionamento pulito dello stemma mantengono l'estetica perfettamente in linea con l'identità minimalista della Svizzera.

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  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ucraina I Home

    La maglia da casa dell'Ucraina è un omaggio al ricco patrimonio e alle tradizioni della nazione. La divisa tradizionale, nei colori giallo brillante e blu, presenta una delicata grafica ripetitiva integrata nella maglia in una tonalità di giallo più scuro; il motivo si ispira alle forme e agli elementi presenti nello stemma ucraino. La scritta «Україна» – che in ucraino significa «Ucraina» – sul retro del collo completa il design.

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  • Ukraine Away kit WC 26adidas

    Ucraina I (in trasferta)

    Ispirata al design ucraino contemporaneo, la maglia da trasferta presenta una reinterpretazione d’effetto di elementi e simboli culturali tradizionali, creando un audace connubio tra tradizione e innovazione. La grafica spicca con orgoglio sulla parte superiore del petto in una combinazione di colori misteriosi su fondo blu, fondendo un’estetica vintage con influenze streetwear contemporanee. In un giallo vivace, la scritta «Ykpaïha», che significa Ucraina, è impressa sul retro del collo. p>

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  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Home

    Il rosso bordeaux della divisa da casa del Venezuela prende vita grazie a una stampa astratta su tutta la superficie, ispirata alle forme e alla topografia delle montagne Tepui. Sul retro del collo, una scritta dorata recita «LA VINOTINTO», il nome ufficiale della federazione. 

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  • Venezuela Away kit WC 26adidas

    Venezuela I (in trasferta)

    In omaggio alla storia della federazione, la maglia da trasferta, di un bianco candido, è impreziosita da distintivi dettagli gialli, rossi e blu che si ritrovano dalle tre strisce ai loghi e allo stemma della squadra. Lo stemma presenta la scritta "VENEZUELA" in caratteri maiuscoli sul lato sinistro del petto, con un design che ricorda lo stemma utilizzato tra il 1961 e il 1967. I dettagli dorati sui polsini e sul numero aggiungono un tocco raffinato e sofisticato, completato dalla scritta "LA VINOTINTO" sul retro del collo, il nome ufficiale della federazione.

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  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Galles I Home

    La base rossa, sinonimo della divisa casalinga del Galles, viene reinterpretata con l’introduzione di un motivo a strisce orizzontali che alterna strisce verde scuro, rosse e bianche, con la traduzione ufficiale in gallese del nome del Paese, CYMRU, appena visibile sulla striscia verde centrale. Questo motivo è presente anche accanto al motto della squadra – "Gorau Chwarae Cyd Chwarae", che si traduce in "Il miglior gioco è il gioco di squadra" – sul retro del collo.

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  • Wales Away kit WC 26adidas

    Galles I (in trasferta)

    La divisa da trasferta del Galles, che celebra l'identità e il patrimonio del Paese, presenta una base color crema impreziosita da interpretazioni grafiche astratte del drago gallese, in tenui tonalità di rosso, che adornano la parte anteriore della maglia. La scritta "CYMRU" compare accanto al motto della squadra – "Gorau Chwarae Cyd Chwarae" – sul retro del collo.

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