Divise dei Mondiali 2026: svelate le maglie di Argentina, Brasile, Spagna, Inghilterra e di tutte le grandi squadre

Con l'inverno ormai alle porte per molti di noi in tutto il mondo, non ci resta che sognare un'estate all'insegna del calcio. Tenetevi forte, perché non manca molto all'inizio dei Mondiali 2026, il cui calcio d'inizio è previsto per l'11 giugno: Stati Uniti, Messico e Canada puntano infatti a organizzare la migliore edizione della competizione mai vista finora.

Lionel Scaloni e l'Argentina cercheranno di difendere il titolo mondiale conquistato in Qatar nel 2022. È stata la loro terza vittoria ai Mondiali, quando Lionel Messi e compagni hanno finalmente messo le mani sull'ambito trofeo.

In vista della competizione, alcuni dei marchi più importanti, tra cui adidas, Nike, PUMA e altri, hanno lanciato nuove divise per un look fresco e rinnovato in campo. Il 5 novembre 2025, adidas ha lanciato le divise da casa per 22 nazioni, tra cui la Germania campione in carica, la Spagna, il Belgio, il Messico co-organizzatore e molte altre. La collezione combina le identità visive storiche e le tradizioni di ogni nazione e le ritrae in un'estetica modernista e lungimirante.

adidas

La vivace collezione di maglie riflette l'anima di ogni nazione attraverso combinazioni di colori e motivi che celebrano gli aspetti fondamentali della sua identità. Dalle loro ricche storie ai paesaggi famosi, dall'architettura tradizionale ai modelli iconici delle divise del passato, ogni maglia mira a unire i tifosi attorno alla passione comune per la propria nazione.

PUMA ha seguito l'esempio il 4 dicembre 2025, svelando le divise di Portogallo, Austria, Repubblica Ceca, Islanda e Svizzera che esplorano identità e tradizione, e noi siamo qui per i loro splendidi design.

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Il 20 marzo 2026, adidas ha svelato le divise da trasferta ufficiali per tutte le 25 federazioni partner. Attingendo alla cultura unica di ogni nazione, le maglie da trasferta reinterpretano l'estetica classica di adidas per i Mondiali – come i motivi geometrici e le linee verticali stilizzate – in uno stile moderno e contemporaneo che risuona sia tra i tifosi che tra gli atleti.

La storia di adidas con il calcio ha radici profonde, dalle prestazioni in campo all'influenza culturale nelle strade. Lasciando il segno sul più grande palcoscenico del calcio mondiale per la prima volta in 36 anni, il Trefoil adidas – il marchio di originalità di adidas – è stampato sul lato destro del petto di ogni maglia. Ogni maglia rende omaggio alla cultura calcistica degli anni '90, è ripensata per le esigenze odierne ed è realizzata con orgoglio per la cultura e la comunità di atleti e tifosi che la indosseranno.

L'ultimo grande lancio di divise è stato quello di Nike il 20 marzo, che ha svelato le divise da casa e da trasferta delle federazioni con un'approfondita esplorazione del patrimonio, della cultura e dell'identità di ciascuna squadra, trasmettendo un sorprendente senso di ottimismo e un'ispirazione orientata al futuro.

Nike

Un altro elemento fondamentale di questa visione è la tecnologia di raffreddamento ad alte prestazioni Aero-FIT di Nike, che sfrutta la progettazione computazionale e un processo di lavorazione a maglia altamente specializzato e specifico per ogni punto, per aiutare gli atleti a mantenere la freschezza nelle condizioni estreme previste durante il torneo di questa estate.

Che tu stia guardando da casa, organizzando una festa con gli amici o viaggiando per vedere i Mondiali dal vivo, devi avere il look giusto. Lascia che GOAL ti spieghi tutto, così potrai prepararti al meglio per il grande torneo:

Negozio: divise dei Mondiali 2026