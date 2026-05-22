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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Tradotto da

Divise dei Mondiali 2026: svelate le maglie di Argentina, Brasile, Portogallo, Inghilterra e delle altre nazionali top

CULTURE
KITS
Coppa del Mondo

Tifa per la tua squadra in vista di un'estate all'insegna del calcio

L'inverno è alle porte, ma possiamo già sognare l'estate del calcio. I Mondiali 2026 inizieranno l'11 giugno: Stati Uniti, Messico e Canada promettono un torneo storico.

Acquista le divise dei Mondiali 2026 su Fanatics.

Lionel Scaloni e l'Argentina proveranno a difendere il titolo vinto in Qatar nel 2022, la loro terza stella grazie a Lionel Messi e compagni.

In vista del torneo, marchi come adidas, Nike e PUMA hanno presentato nuove divise dal design fresco e innovativo. Il 5 novembre 2025 adidas ha lanciato le maglie casalinghe per 22 nazioni, tra cui Germania, Spagna, Belgio e Messico. La collezione unisce le tradizioni visive di ogni Paese a un'estetica moderna e lungimirante.

adidas WC kits adidas

La vivace collezione di maglie riflette l'anima di ogni nazione con colori e motivi che celebrano storia, paesaggi, architettura e divise iconiche del passato, unendo i tifosi attorno alla passione per la propria bandiera.

Il 20 marzo 2026 adidas ha presentato le divise da trasferta per le 25 federazioni partner. Ogni maglia reinterpreta in chiave moderna i classici motivi geometrici e le linee verticali delle passate Coppe del Mondo, unendo cultura locale e stile contemporaneo. 

PUMA WC kits PUMA

Il Trefoil adidas, simbolo di originalità, torna sul petto destro di ogni maglia per la prima volta in 36 anni.  Ogni maglia omaggia il calcio degli anni ’90, si adatta alle esigenze di oggi e viene realizzata con orgoglio per atleti e tifosi. 

L'ultimo lancio di Nike, sempre del 20 marzo 2026, ha presentato le divise home e away delle federazioni, esaltandone storia, cultura e identità con un messaggio di ottimismo rivolto al futuro. 

Nike football home kitsNike

Al centro di questa visione c'è la tecnologia di raffreddamento ad alte prestazioni Aero-FIT di Nike, che sfrutta progettazione computazionale e un processo di lavorazione a maglia specializzato per aiutare gli atleti a restare freschi nelle condizioni estreme del torneo estivo.

Il 24 marzo 2026 anche PUMA ha presentato le divise delle sue squadre, ispirate a identità e tradizione. Ogni maglia racconta la cultura e lo spirito della nazione, pensata per il massimo livello di gioco ma fedele all’emozione di ogni campo.

Che tu guardi da casa, organizzi una festa o viaggi per vedere i Mondiali, devi avere il look giusto. GOAL ti spiega tutto per farti trovare pronto:

Shop: divise dei Mondiali 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algeria - Casa

    Ispirata alle dune del deserto algerino, la maglia home dell’Algeria mostra strisce beige e bianche e rifiniture verdi su collo e spalle. Il design, che evoca le dune e reca la parola “Algeria” in arabo sul retro del collo, lega la squadra alla sua terra.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Algeria I (in trasferta)

    Ispirata ai colori vivaci dei deserti rocciosi e delle oasi algerine, la maglia da trasferta presenta strisce verticali verdi su sfondo verde intenso, che evocano i paesaggi unici del Paese. Sul retro del collo, la scritta "ALGERIA" in arabo celebra la connessione con la patria durante il percorso verso i Mondiali.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina | Casa

    Le classiche strisce verticali azzurre e bianche dell'Argentina si trasformano in un effetto sfumato a tre colori, ispirato al blu delle maglie vincitrici dei Mondiali 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo compare la scritta “1896”, anno di fondazione dell’AFA. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentina I in trasferta

    La maglia da trasferta si ispira all’arte argentina e mostra un motivo blu a volute che richiama i decori tradizionali. I dettagli bianchi su sfondo nero evidenziano le linee stilizzate, i riccioli floreali e le piante rampicanti, creando un forte contrasto. Sul retro del collo spicca la scritta “Argentina” davanti al Sol de Mayo, simbolo nazionale. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australia - Casa

    La nuova divisa home si ispira alla storica maglia australiana del 2006 e all’era Total 90 di Nike. I classici giallo e verde si rinnovano con pantaloncini verdi sfumati che danno movimento e profondità. Un omaggio al calcio australiano, che conferma la sua presenza ai vertici.

    Le divise dell'Australiasono oradisponibili su NikeShop.

  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australia in trasferta

    La divisa da trasferta si ispira alle albe australiane e simboleggia il calcio australiano proiettato verso il futuro. Le sfumature corallo e verde scuro evocano energia e progresso, mentre lo stemma federale in lenticular dona un effetto 3D.

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  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Austria - Casa

    La semplicità fa la differenza per l'Austria. Una base rosso acceso è incorniciata da maniche nero intenso e rifiniture bianche ben definite: un'espressione diretta dei colori nazionali, essenziale e senza compromessi. Il design trasmette solidità e familiarità, riflettendo una cultura calcistica plasmata da disciplina, forza fisica e sforzo collettivo.

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  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Austria I (in trasferta)

    La divisa da trasferta reinterpreta l'identità dell'Austria con un design innovativo. Una delicata palette alpina è animata da linee topografiche fluide che disegnano le montagne del Paese. Più chiara e libera, contrasta con l'autorevolezza della divisa casalinga ma mantiene lo stesso senso di appartenenza.

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgio I Home

    La divisa casalinga del Belgio si ispira alle vetrate gotiche del Paese. I simboli dei “Red Devils” e delle “Red Flames”, soprannomi delle squadre maschile e femminile, campeggiano in stile gotico sul rosso della maglia. Bordi neri e gialli su spalle e polsini richiamano la bandiera nazionale.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgio I (in trasferta)

    La maglia da trasferta, azzurra, rosa e bianca, mostra un motivo a tutta superficie ispirato al surrealismo belga e a René Magritte. Linee e forme sovrapposte suggeriscono profondità e movimento, citando giocosamente l’opera dell’artista. Sul petto compaiono elementi dello stemma nazionale e simboli calcistici come pallone e linee del campo. Sul collo compare un richiamo alla sua opera "La trahison des images": la frase "Ceci n'est pas un maillot" ("Questa non è una maglia").

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasile I Home

    La nuova maglia di casa celebra le radici del calcio brasiliano con un design che esalta movimento, energia e personalità. I colori della bandiera nazionale si fondono in una grafica dinamica, trasformando un simbolo familiare in un pattern vivace che avvolge il corpo. Più che un semplice emblema, la bandiera diventa qualcosa da indossare e con cui sudare, rappresentando gli undici giocatori che scendono in campo per incarnare la nazione. I colori iconici giallo, verde e blu brillano in movimento, rafforzando l'inconfondibile identità visiva del Brasile.

    Le divise del Brasilesono oradisponibili su NikeShop.

  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brasile I (in trasferta)

    La divisa da trasferta del Brasile firmata Jordan Brand, ispirata ai predatori più veloci e temibili del Paese, unisce i tradizionali colori giallo e blu a iconica “elephant print” di Jordan Brand per un look unico che fonde due culture di successo.

    Le divise del Brasilesono oradisponibili su NikeShop.

  • Canada WC 26 home kit Nike

    Canada | Casa

    La divisa casalinga incarna il DNA del football canadese. Il design mette al centro la foglia d’acero in due tonalità, rivolta a nord come simbolo di ambizione e progresso. Dettagli artigianali ispirati all’abbigliamento outdoor canadese ne aumentano resistenza e precisione. Audace e inconfondibile, esprime unità, forza e orgoglio nazionale.

    Le divise del Canadasono oradisponibili su NikeShop.

  • Canada WC 26 away kitNike

    Canada in trasferta

    La nuova divisa da trasferta del football canadese è sicura, decisa e riflette l’energia del momento. Il design ispirato al ghiaccio incrinato evoca tensione e bellezza. La foglia d’acero ghiacciata, tagliente come una lama di pattino, celebra la tradizione canadese negli sport invernali. Questa divisa, pensata per diventare un classico, trasmette intensità e slancio con un’estetica scura e d’impatto.

    Le divise del Canadasono oradisponibili su NikeShop.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colombia | Casa

    La divisa casalinga della Colombia si ispira al realismo magico, con farfalle gialle che simboleggiano la fusione di fantasia e realtà. Completano il look pantaloncini blu e calzettoni rossi.

    Divise della Colombia su adidas.Acquista ora. 

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Colombia I (in trasferta)

    La maglia da trasferta celebra la biodiversità unica della Colombia, unendo i colori delle sue due coste. Il motivo a linee verticali sfalsate mescola il blu scuro dell’Oceano Pacifico e quello più chiaro del Mar dei Caraibi. Un audace bordo giallo su 3 strisce, polsini e loghi riprende la scritta “COLOMBIA” sul retro del collo, evocando orgoglio e attaccamento alla terra. 

    Divise della Colombia su adidas

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Croazia I Home

    La nuova maglia casalinga riprende il classico motivo a scacchi croato in una versione più piccola e raffinata, ispirata al design del 1990 ma aggiornata per il calcio moderno. Non è una replica, ma una reinterpretazione fedele che mantiene lo spirito e l’impatto visivo dell’originale. Il risultato è una divisa di casa riconoscibile e contemporanea, che bilancia tradizione e prestazioni, omaggiando un momento chiave della storia del calcio croato.

    Le divise della Croaziasono oradisponibili su NikeShop.

  • Croatia WC 26 away kitNike

    Croazia I (in trasferta)

    La divisa da trasferta propone un'interpretazione scura e sobria dell'identità croata. Il classico motivo a quadri, ora in blu, crea un forte contrasto pur mantenendo continuità con la divisa casalinga. Questa versione più scura dona un look composto e autorevole, rendendo la maglia da trasferta un modello moderno e indipendente.

    Le divise della Croaziasono oradisponibili su NikeShop.

  • Curacao WC home kitadidas

    Curaçao - Casa

    La divisa casalinga di Curaçao mostra sulle maniche linee circolari ondulate di blu più chiaro, ispirate alle onde che circondano l'isola e rendono omaggio al mare.

    Divise di Curaçao su adidas.Acquista ora.

  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao in trasferta

    La divisa da trasferta di Curaçao celebra la capitale Willemstad e i suoi edifici colorati nei quartieri di Punda e Otrobanda, Patrimonio UNESCO. Le facciate vivaci ispirano la base giallo pastello con strisce rosa, turchese e arancione. Dettagli blu decorano maniche, polsini e i loghi adidas e nazionale.

    Divise di Curaçao su adidas.Acquista ora.

  • Czech Republic home kit PUMA

    Repubblica Ceca I Home

    Audacia e orgoglio nazionale guidano la Repubblica Ceca. Il corpo rosso intenso sfoggia una trama che aggiunge profondità senza distrarre, mentre dettagli blu e bianchi incorniciano colletto e maniche. Radicata nella tradizione, realizzata con sicurezza moderna.

    Le divise della Repubblica Cecasono oradisponibili su PUMAShop.

  • Czech Republic away kitPUMA

    Repubblica Ceca I (trasferta)

    La divisa da trasferta punta sull’eleganza essenziale: base bianca con linee astratte che evocano schizzi, mappe e segni di gesso, simbolo di libertà e spontaneità. Dettagli dorati aggiungono raffinatezza.

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  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Egitto I Home

    La divisa casalinga dell'Egitto è carica di simboli. Il rosso intenso sfuma sul petto in toni più scuri, attraversato da motivi geometrici che evocano i geroglifici e l'energia del Cairo moderno. Dettagli neri e oro ne esaltano prestigio e ambizione. Un look imponente, perfetto per una nazione con una storia calcistica profonda quanto il suo patrimonio culturale.

    Le divise dell'Egittosono oradisponibili su PUMAShop.

  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Egitto I (in trasferta)

    La divisa da trasferta, in morbido bianco, presenta motivi astratti che evocano dune e luce. Il colletto con bordo verde scuro stabilizza il design, mantenendolo pulito e sicuro. 

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  • England WC 26 Home kitNike

    Inghilterra I - Home

    La nuova divisa home celebra la tradizione calcistica inglese con un look total white rivisitato in chiave moderna. Il tessuto presenta un pattern discreto che aggiunge profondità senza alterare la linea classica. Sopra lo stemma campeggia una stella dorata metallizzata, novità rispetto alla versione in tono su tono. Il risultato è familiare e al tempo stesso deciso, omaggio al passato e segnale del risveglio dell’Inghilterra sul palcoscenico mondiale.

    Le divise dell'Inghilterrasono oradisponibili su NikeShop.

  • England WC 26 away kitNike

    Inghilterra I (in trasferta)

    La nuova divisa da trasferta dell’Inghilterra rompe con la tradizione: maglia rossa e pantaloncini blu scuro. Un abbinamento audace che guarda al futuro senza rinnegare le radici. Al centro del petto lo stemma federale, sovrastato dalla stella dorata metallizzata, esalta orgoglio e identità.

    Le divise dell'Inghilterrasono oradisponibili su NikeShop.

  • France WC 26 kit home Nike

    Francia | Home

    La nuova divisa casalinga della Francia esprime l'energia di una generazione giovane, espressiva e creativa. Il colletto bianco, ispirato all'alta moda francese, reinterpreta i classici blu, bianco e rosso. Un motivo blu ripetuto nel tessuto evoca la velocità della squadra. Completano il design lo stemma in rame metallizzato, il colletto polo bianco e l'abbottonatura rossa. 

    Le divise della Franciasono oradisponibili su NikeShop.

  • France WC 26 away kitNike

    Francia I (in trasferta)

    La divisa da trasferta della Francia, chiamata “Liberté”, è tra le più innovative della Nazionale. Ispirata alla Statua della Libertà, dono francese agli Stati Uniti, ha una base azzurro-verde che evoca la patina attuale della statua, mentre gli elementi metallici color rame ricordano il materiale originale. I bordi tricolori sulle maniche e la tipografia essenziale aggiungono un tocco di lusso minimalista. Il design unisce tradizione, eleganza e modernità, affermando l’identità e i valori di libertà che la Francia ha sempre rappresentato.

    Le divise della Franciasono oradisponibili su NikeShop.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Germania I Home

    La nuova maglia casalinga della Germania, ispirata ai successi passati, omaggia le divise più iconiche della nazionale. Il motivo a rombi e i dettagli a chevron riprendono le grafiche delle maglie storiche, come quella del 2014.

    Divise della Germania su adidas.Acquista ora.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Germania I (in trasferta)

    I chevron diagonali della divisa home diventano un pattern a tutta superficie in blu navy, con tre forme intrecciate in ripetizione ritmica. La palette unisce tinte iconiche della DFB: il blu delle felpe con zip del 1954, le maglie da allenamento blu e bianche degli anni ’60-’70-’80 e gli accenti blu acqua dei vivaci completi degli anni ’90. Il design, pensato per un forte impatto visivo, include una discreta etichetta con la bandiera sul fondo della maglia, simbolo della lunga collaborazione tra adidas e la Germania dal 1954.

    Divise della Germania su adidas.

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Ghana è casa

    Pura energia. Una base bianca accoglie audaci motivi geometrici in rosso, giallo e verde, i colori nazionali che prendono vita con ritmo e movimento. In primo piano domina l'iconica Black Star. Festosa, decisa, pensata per distinguersi.

    Le divise del Ghanasono oradisponibili su PUMAShop.

  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Ghana I (in trasferta)

    La divisa da trasferta dorata, ricca di energia e ottimismo, non passa inosservata. Il pattern Kente su tutta la superficie aggiunge profondità culturale, mentre i dettagli rossi e la “Stella Nera” omaggiano il patrimonio ghanese.

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  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Costa d'Avorio – Home

    La divisa casalinga della Costa d'Avorio è una festa. La maglia arancione vivace è decorata da un motivo all-over ispirato ai tessuti tradizionali ivoriani, che evoca movimento e calore. I dettagli verdi bilanciano il design, simbolo di orgoglio e gioia collettiva.

    Le divise della Costa d'Avoriosono oradisponibili su PUMAShop.

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Costa d'Avorio I (in trasferta)

    La divisa da trasferta ha una base bianca e pulita, con delicati motivi sfumati che evocano la luce del sole tra il fogliame e le texture naturali del paesaggio ivoriano. Arancione e verde incorniciano il design con i colori nazionali, evidenziando la raffinata artigianalità.

    Le divise della Costa d'Avoriosono oradisponibili su PUMAShop.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Giappone I Home

    La classica maglia blu del Giappone si anima con una grafica astratta e dettagli lineari color blu cenere, che evocano la foschia all’orizzonte dove cielo e mare si incontrano. Sul retro del collo spicca la bandiera giapponese.

    Divise del Giappone su adidas.Acquista ora.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Giappone I (in trasferta)

    Ispirata al tema “Colours Beyond the Horizon”, la divisa da trasferta del Giappone presenta 12 strisce colorate che simboleggiano l’unità nazionale. Su uno sfondo bianco sporco, 11 linee verticali sfumate scendono lungo la maglia come pioggia, rappresentando i 11 giocatori in campo, mentre una striscia centrale rossa richiama il sole della bandiera e simboleggia il cuore della squadra: i tifosi. Sul retro del collo compare la bandiera nazionale, simbolo di orgoglio e identità. 

    Acquista orale divise del Giappone su adidasShop

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Messico I Home

    Tradizione e futuro si fondono nella nuova maglia casalinga del Messico. Questa maglia incarna l'energia e l'orgoglio che uniranno generazioni di tifosi durante i prossimi Mondiali FIFA. Celebra il sostegno incondizionato di una nazione che vive di calcio, dove ogni momento condiviso riflette l'anima del Messico. Sul retro del collo compare la frase "SOMOS MÉXICO", che incarna l'unità e la passione messicana.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Messico I (in trasferta)

    Ispirata alla ricca storia messicana, la maglia da trasferta ha una grafica grigia su sfondo bianco che riprende le “Grecas”, motivi tipici di architettura e arte tradizionali. Il disegno mostra una sequenza di scale astratte che richiama le facciate a gradini degli edifici tradizionali messicani. Sul retro del collo compare la frase “SOMOS MÉXICO” (“Noi siamo il Messico”), simbolo di unità e passione in vista della terza Coppa del Mondo FIFA organizzata dal Paese, un record. 

    Divise del Messico su adidasAcquista ora

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Marocco I Casa

    La divisa casalinga del Marocco si distingue per un rosso intenso, con dettagli verdi e motivi tradizionali su colletto e maniche che celebrano l'eredità marocchina. Un design pulito, sicuro e ambizioso.

    Le divise del Maroccosono oradisponibili su PUMAShop.

  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Marocco I (in trasferta)

    La divisa da trasferta si distingue per raffinati dettagli. Il fondo bianco è animato da sottili motivi geometrici ispirati alle piastrelle e all’architettura marocchine, carichi di significato culturale. I dettagli in rosso e verde aggiungono contrasto, unendo eleganza e grinta. 

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  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Paesi Bassi I Home

    La nuova divisa home dei Paesi Bassi esalta l'iconico arancione senza stravolgerlo. Pensata per spiccare anche da lontano, sfoggia il tono più vivace mai usato. Lo stemma federale lenticolare aggiunge movimento e profondità, variando con i gesti dei giocatori. Una maglia inconfondibile, energica e orgogliosamente olandese.

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  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Paesi Bassi I (in trasferta)

    La divisa da trasferta olandese torna al classico total white. Una sfumatura arancione orizzontale, ispirata a microscopiche gradazioni, simboleggia sperimentazione e precisione. Lo stemma lenticolare oversize e centrato enfatizza l’innovazione come tratto identitario. Linee pulite e equilibrio geometrico rispecchiano il design olandese e guardano al futuro.

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  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Nuova Zelanda I Home

    La divisa casalinga della Nuova Zelanda è essenziale e sobria. Il corpo nero è animato da motivi astratti che evocano paesaggi naturali – felci, coste, terreni vulcanici – in uno stile moderno e dinamico. L'iconica felce argentata sul petto dà al design un'identità chiara. Discreta ma sicura. 

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  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    Nuova Zelanda I (in trasferta)

    Una base in tenue blu ghiaccio dona alla divisa da trasferta un tocco morbido e avventuroso. Le linee organiche evocano topografia, correnti marine e movimento naturale, interpretando in chiave moderna il legame della Nuova Zelanda con terra e mare.

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  • Norway WC 26 home kitNike

    Norvegia I Home

    La divisa home riprende l’iconica livrea rossa della Norvegia, ispirata alla bandiera nazionale. Un pattern tono su tono in stile Urnes, richiamo al patrimonio vichingo, corre lungo le strisce blu, unendo simboli antichi a prestazioni moderne. Questa maglia celebra l’orgoglio nazionale e la fiducia collettiva, onorando il passato norvegese e rafforzandone la presenza globale.

    Le divise della Norvegiasono oradisponibili su NikeShop.

  • Norway WC 26 Away kitNike

    Norvegia I (in trasferta)

    La nuova divisa da trasferta norvegese è interamente nera e si ispira ai berserker vichinghi, guerrieri noti per la loro esplosività. Il design minimalista e deciso, con toni scuri e finiture precise, simboleggia la forza e apre una nuova era per il calcio norvegese.

    Le divise della Norvegiasono oradisponibili su NikeShop.

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay - Casa

    Le classiche strisce rosse e bianche tornano con rinnovata energia. La finitura invecchiata dona storia e autenticità. I dettagli blu su colletto e polsini richiamano la bandiera nazionale, unendo tradizione e contemporaneità.

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  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay I (in trasferta)

    Divisa da trasferta audace e anticonformista, con motivo mimetico in nero e verde acqua che suggerisce movimento e imprevedibilità. Design tattico e moderno, che incarna la grinta e l’adattabilità del calcio paraguaiano. Pensata per l’imprevisto.

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portogallo I Home

    La nuova maglia del Portogallo evoca la potenza dell’oceano e la passione della nazione. Il classico rosso è arricchito da onde verdi che celebrano le radici marittime del Paese. Rifiniture verdi e dorate sottolineano i colori nazionali, mentre lo stemma portoghese conferma la tradizione. Un design audace ed elegante, pensato per i palcoscenici più grandi.

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  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portogallo I (in trasferta)

    L'anima marittima del Portogallo prende vita nella divisa da trasferta. La base bianca è attraversata da ampi motivi ondulati color verde acqua che evocano il profondo legame del Paese con il mare e la sua storia di esplorazioni. Fluida, dinamica e moderna.

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    Divise del Portogalloorasu PUMAShop.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar – Casa

    La divisa casalinga marrone del Qatar rende omaggio alla linea a zig-zag della bandiera nazionale. Linee seghettate più scure corrono lungo il centro della maglia, mentre sul retro del collo compare la scritta “Qatar” in arabo. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Qatar I (trasferta)

    La maglia da trasferta del Qatar presenta una grafica astratta grigia a onde, ispirata alle dune del deserto. Sul retro del collo spicca la scritta «Qatar» in arabo, simbolo di orgoglio nazionale e unità.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arabia Saudita – Home

    La nuova divisa casalinga dell’Arabia Saudita sfoggia una stampa all-over viola e verde scuro, ispirata agli ingressi decorati del Paese e ai campi di lavanda. Su uno sfondo verde intenso spiccano il falco e la palma, simboli nazionali, incorniciati da motivi geometrici per un look moderno.

    Divise dell'Arabia Saudita su adidas.Acquista ora. 

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Arabia Saudita I (in trasferta)

    La divisa da trasferta dell'Arabia Saudita mostra un motivo intrecciato su sfondo bianco perlato, ispirato ai capi tradizionali. Logo e stemma sono rifiniti in oro reale, mentre collo e numeri sono in verde intenso. Sul retro compare l'emblema nazionale con palma e spade incrociate, omaggio alla cultura e all'identità del Paese.

    Divise dell'Arabia Saudita su adidas

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Scozia I Home

    La maglia home della Scozia vede la croce di Sant'Andrea, simbolo della bandiera scozzese, riproposta in blu intenso su sfondo blu. Lo stesso motivo compare sul retro del collo come dettaglio finale.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Scozia I (in trasferta)

    La maglia da trasferta, in rosso scarlatto, omaggia le classiche divise della Scozia. Le sottili strisce verticali viola la rendono elegante e contemporanea. Un cardo viola e verde, simbolo di resilienza, decora il retro del collo.

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  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal - Casa

    La divisa casalinga del Senegal unisce eleganza e orgoglio culturale. Su sfondo bianco spiccano motivi sfumati ispirati a tessuti e simboli tradizionali, che donano profondità e texture. Tocchi di verde, giallo e rosso richiamano la bandiera nazionale, regalando un look raffinato e deciso.

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  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal I (in trasferta)

    La divisa da trasferta sfoggia colori audaci. Il verde acqua intenso è animato da motivi fluidi che evocano energia. Rifiniture gialle e rosse completano il look, celebrando lo spirito gioioso del calcio senegalese.

    Le divise del Senegalsono oradisponibili su PUMAShop.

  • SA 2026 kitadidas

    Sudafrica I Home

    La maglia casalinga del Sudafrica 2026 resta gialla con rifiniture verdi, simboli di orgoglio nazionale. Dettagli curati e una struttura essenziale la rendono moderna e adatta al calcio odierno.

    Il nuovo design celebra le 12 lingue ufficiali del Paese, simbolo di diversità, unità e passione per il calcio. Elementi grafici discreti sul tessuto rappresentano le voci che si uniscono negli stadi di tutto il mondo. 

    Divise del Sudafrica su adidas.Acquista ora.

  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Sudafrica I (in trasferta)

    La maglia da trasferta celebra i colori verde e oro del Sudafrica. Il verde classico, simbolo di tradizione, accoglie dettagli bianchi e dorati sul colletto, omaggio al prestigio e all’evoluzione del calcio locale. Rifiniture dorate e bianche su polsini e loghi aggiungono eleganza senza tempo, riflettendo l’ambizione della nazione di brillare sul palcoscenico calcistico globale.

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    Corea del Sud I Home

    La divisa casalinga reinterpreta in modo audace la tigre bianca, simbolo nazionale di forza e protezione. Una stampa mimetica con motivi tigrati, tradizionale ma moderna, corre sul tessuto e dona un impatto visivo dinamico. La tipografia personalizzata unisce calligrafia coreana e design occidentale, collegando passato e presente. Il design comunica l’identità coreana con forza misurata e sicurezza, incarnando una squadra pronta a sorprendere.

    Le divise della Corea del Sudsono oradisponibili su NikeShop.

  • South Korea WC 26 away kitNike

    Corea del Sud I (in trasferta)

    La divisa da trasferta riprende il tema dell’imboscata con un motivo floreale che incarna la passione e lo slancio della Corea. Il design sboccia con intensità, catturando movimento, emozione ed energia collettiva. Su uno sfondo “Bold Violet”, la grafica bilancia eleganza e potenza, riflettendo la capacità della Corea di unire bellezza e grinta in campo. La divisa trasmette espressività e sicurezza: un’identità alternativa che esalta l’orgoglio culturale e mantiene un netto vantaggio competitivo.

    Le divise della Corea del Sudsono oradisponibili su NikeShop.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spagna I Home

    La divisa casalinga della Spagna per i Mondiali 2026 presenta righe sottili: sfondo rosso con linee verticali gialle che richiamano bandiera e stemma. Sul retro del colletto compare la scritta «ESPANA». 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Spagna I (in trasferta)

    La maglia da trasferta della Spagna si ispira alla tradizione letteraria nazionale. Un motivo a tinta unita color pirite, ispirato a disegni e grafiche di libri classici, su una base bianco sporco che evoca una pagina. Maniche e scollo mostrano dettagli dorati e bordeaux, mentre la scritta “ESPAÑA” sul retro del collo celebra la lingua spagnola con la caratteristica Ñ.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Svezia I Home

    I classici colori giallo e blu della maglia svedese sono reinterpretati in chiave moderna per omaggiare gli anni ’70. La grafica tono su tono, ispirata alle cuciture a forma di fiore tipiche di jeans e abiti tradizionali svedesi, dona un tocco nostalgico ma fresco. Completano il design la scritta “Sverige” sul retro del collo in moderna tipografia.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Svezia I (in trasferta)

    Ispirata agli anni ’70, la maglia da trasferta della Svezia unisce tre tonalità di blu in un motivo grafico che celebra il patrimonio culturale del Paese. La scritta “Sverige” sul retro del collo, in tipografia moderna, aggiunge un tocco contemporaneo per i tifosi di oggi. 

    Divise della Svezia su adidasAcquista ora 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Svizzera I Home

    La divisa svizzera per il 2026 conferma il classico rosso intenso, arricchito da grafiche bianche e da chevron che evocano precisione e tradizione. Pulita e decisa, la maglia di casa lascia parlare il colore nazionale con pochi dettagli. Il contrasto bianco esalta la croce svizzera sul petto. Nessun fronzolo, solo determinazione. Pura efficienza svizzera in campo.

     Le divise della Svizzerasono oradisponibili su PumaShop.

    Divise della Svizzeraorasu FanaticsShop.

  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Svizzera I In trasferta

    Il kit da trasferta mostra un lato leggero e vivace dell’identità svizzera. Una base verde tenue, quasi neon, è decorata con motivi astratti che evocano le Alpi. I dettagli neri creano un contrasto deciso e moderno.

     Le divise della Svizzerasono oradisponibili su PumaShop.

    Le divise della Svizzerasono oradisponibili su FanaticsShop.

  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Turchia I Home

    La nuova divisa casalinga adotta un rosso “Sport” e semplifica la fascia sul petto, rendendola più moderna. All’interno compare una grafica eburna che evoca l’artigianato turco. Lo scollo ibrido unisce girocollo e V, e la bandiera turca, ora rettangolare, si allinea alle linee pulite della maglia. Tradizionalmente in un cerchio, oggi è rettangolare e segue le linee nette della maglia, modernizzando il simbolo nazionale.

    Le divise della Turchiasono oradisponibili su NikeShop.

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Turchia I (in trasferta)

    La divisa da trasferta torna bianca, con la classica fascia rossa sul petto. La grafica Ebru all'interno della fascia collega home e away, garantendo coerenza alla collezione. I pannelli laterali rossi e una fascia rossa sui calzettoni completano la divisa, bilanciando tradizione e innovazione con colori storici, dettagli moderni e un unico elemento artigianale comune ad entrambe le versioni.

    Le divise della Turchiasono oradisponibili su NikeShop.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay - Casa

    La divisa casalinga incarna l'essenza del calcio uruguaiano. Moderno e classico al tempo stesso, il kit sfoggia l'iconico azzurro cielo dell'Uruguay con dettagli blu navy che esaltano la nitidezza e trasmettono sicurezza. Un design semplice che riflette l'identità della squadra: onesta, disciplinata e unita.

    Le divise dell'Uruguaysono oradisponibili su NikeShop.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I (in trasferta)

    La divisa da trasferta esprime in modo audace lo spirito combattivo dell’Uruguay. Un motivo ad ali sul petto simboleggia ascesa, ambizione e ricerca costante della vittoria. Questo design rende omaggio ai successi storici del Paese, reinterpretandoli con una lente più nitida e aggressiva. La divisa rappresenta un Uruguay ribelle: compatto, impavido e inflessibile. 

    Le divise dell'Uruguaysono oradisponibili su NikeShop.

  • USA WC 26 home kitNike

    USA | Casa

    La divisa casalinga si ispira al DNA del calcio americano e reinterpreta la bandiera a stelle e strisce con un look moderno e dinamico. Le strisce distorte e gli effetti sfumati evocano una bandiera in movimento, simbolo di una nazione plasmata da comunità variegate, paesaggi diversi e passione per il gioco.

    L'iconografia nazionale diventa trama tecnica, non semplice stampa, e infonde orgoglio e slancio. Il design, visibile sui tifosi e in campo, si muove con audacia.

    Le divise degli Stati Unitisono oradisponibili su NikeShop.

  • USA WC 26 away kitNike

    USA I In trasferta

    La divisa da trasferta è pensata per diventare un classico senza tempo. Dominata dal nero “Dark Obsidian”, presenta un sottile motivo a griglia con stelle, che sostituisce le classiche strisce. Minimalista ed elegante, unisce prestazioni e stile di vita, riflettendo una generazione che esprime la propria identità ovunque. Una sicurezza discreta, che non ha bisogno di urlare per farsi notare.

    Le divise degli Stati Unitisono oradisponibili su NikeShop.