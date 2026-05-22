L'inverno è alle porte, ma possiamo già sognare l'estate del calcio. I Mondiali 2026 inizieranno l'11 giugno: Stati Uniti, Messico e Canada promettono un torneo storico.

Lionel Scaloni e l'Argentina proveranno a difendere il titolo vinto in Qatar nel 2022, la loro terza stella grazie a Lionel Messi e compagni.

In vista del torneo, marchi come adidas, Nike e PUMA hanno presentato nuove divise dal design fresco e innovativo. Il 5 novembre 2025 adidas ha lanciato le maglie casalinghe per 22 nazioni, tra cui Germania, Spagna, Belgio e Messico. La collezione unisce le tradizioni visive di ogni Paese a un'estetica moderna e lungimirante.

adidas

La vivace collezione di maglie riflette l'anima di ogni nazione con colori e motivi che celebrano storia, paesaggi, architettura e divise iconiche del passato, unendo i tifosi attorno alla passione per la propria bandiera.

Il 20 marzo 2026 adidas ha presentato le divise da trasferta per le 25 federazioni partner. Ogni maglia reinterpreta in chiave moderna i classici motivi geometrici e le linee verticali delle passate Coppe del Mondo, unendo cultura locale e stile contemporaneo.

PUMA

Il Trefoil adidas, simbolo di originalità, torna sul petto destro di ogni maglia per la prima volta in 36 anni. Ogni maglia omaggia il calcio degli anni ’90, si adatta alle esigenze di oggi e viene realizzata con orgoglio per atleti e tifosi.

L'ultimo lancio di Nike, sempre del 20 marzo 2026, ha presentato le divise home e away delle federazioni, esaltandone storia, cultura e identità con un messaggio di ottimismo rivolto al futuro.

Nike

Al centro di questa visione c'è la tecnologia di raffreddamento ad alte prestazioni Aero-FIT di Nike, che sfrutta progettazione computazionale e un processo di lavorazione a maglia specializzato per aiutare gli atleti a restare freschi nelle condizioni estreme del torneo estivo.

Il 24 marzo 2026 anche PUMA ha presentato le divise delle sue squadre, ispirate a identità e tradizione. Ogni maglia racconta la cultura e lo spirito della nazione, pensata per il massimo livello di gioco ma fedele all’emozione di ogni campo.

Che tu guardi da casa, organizzi una festa o viaggi per vedere i Mondiali, devi avere il look giusto. GOAL ti spiega tutto per farti trovare pronto:

Shop: divise dei Mondiali 2026