La divisa casalinga si ispira al DNA del calcio americano e reinterpreta la bandiera a stelle e strisce con un look moderno e dinamico. Le strisce distorte e gli effetti sfumati evocano una bandiera in movimento, simbolo di una nazione plasmata da comunità variegate, paesaggi diversi e passione per il gioco.

L'iconografia nazionale si trasforma in una trama tecnica, non in immagini letterali, e infonde orgoglio, sicurezza e slancio. Un dettaglio di design la rende riconoscibile sia sugli spalti sia in campo.