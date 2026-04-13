Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Tradotto da

Divise dei Mondiali 2026: svelate le maglie di Argentina, Brasile, Portogallo, Inghilterra e delle altre grandi squadre

CULTURE
KITS
Coppa del Mondo

Tifa per la tua squadra in vista di un'estate all'insegna del calcio

L'inverno è alle porte, ma possiamo già sognare l'estate del calcio. I Mondiali 2026 inizieranno l'11 giugno: Stati Uniti, Messico e Canada promettono un'edizione memorabile.

Acquista le divise dei Mondiali 2026 su Fanatics.

Lionel Scaloni e l'Argentina proveranno a difendere il titolo vinto in Qatar nel 2022, il terzo della loro storia.

In vista del torneo, marchi come adidas, Nike e PUMA hanno presentato nuove divise per un look rinnovato. Il 5 novembre 2025 adidas ha lanciato le maglie casalinghe per 22 nazionali, tra cui Germania, Spagna, Belgio e Messico. La collezione unisce le identità storiche di ogni Paese con un design moderno e lungimirante.

adidas WC kits adidas

La vivace collezione di maglie riflette l'anima di ogni nazione con colori e motivi che celebrano storia, paesaggi, architettura e divise iconiche del passato. Ogni maglia unisce i tifosi attorno alla passione per la propria nazione.

Il 20 marzo 2026 adidas ha presentato le divise da trasferta per le 25 federazioni partner. Ogni maglia reinterpreta in chiave moderna i classici motivi geometrici e le linee verticali delle passate Coppe del Mondo, unendo l’estetica del brand alla cultura di ogni nazione. 

PUMA WC kits PUMA

Il Trefoil adidas, simbolo di originalità, torna sul petto destro di ogni maglia per la prima volta in 36 anni.  Ogni maglia omaggia il calcio degli anni ’90, si adatta alle esigenze di oggi e viene realizzata con orgoglio per atleti e tifosi. 

Il 20 marzo 2026 Nike ha presentato le divise home e away delle proprie federazioni, esplorandone storia, cultura e identità e trasmettendo un forte ottimismo per il futuro. 

Nike football home kitsNike

Un altro elemento chiave è la tecnologia di raffreddamento ad alte prestazioni Aero-FIT di Nike, che usa progettazione computazionale e un processo di lavorazione a maglia specializzato per aiutare gli atleti a restare freschi nelle condizioni estreme previste durante il torneo estivo.

Il 24 marzo 2026 anche PUMA ha presentato le divise delle sue squadre, ispirate a identità e tradizione. Ogni maglia racconta la cultura e lo spirito della nazione che rappresenta, pensata per il massimo livello di gioco ma fedele all’emozione di ogni campo.

Che tu guardi da casa, organizzi una festa o viaggi per vedere i Mondiali, devi avere il look giusto. Lascia che GOAL ti mostri la collezione completa, così sarai pronto per il grande torneo:

Shop: divise dei Mondiali 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algeria - Casa

    Ispirata alle dune del deserto algerino, la maglia home dell’Algeria mostra strisce beige e bianche e rifiniture verdi su collo e spalle. Il design, che evoca le dune e la scritta “Algeria” in arabo sul collo, lega la squadra alla sua terra.

    Divise dell'Algeria su adidas.Acquista ora. 

    Divisa dell'Algeria su Fanatics.Acquista ora.

  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Algeria I Trasferta

    Ispirata ai colori dei deserti e delle oasi algerine, la maglia da trasferta mostra strisce verticali verdi su sfondo verde intenso, evocando i paesaggi del Paese. Sul retro del collo, la scritta «ALGERIA» in arabo celebra la patria della squadra in vista dei Mondiali.

    Acquista orale divise dell'Algeria su adidasShop. 

    Divisa dell'Algeria su Fanatics.Acquista ora.

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina - Casa

    Le classiche strisce verticali argentine in azzurro e bianco si evolvono con un effetto sfumato a tre colori, ispirato al blu delle maglie vincitrici dei Mondiali 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo compare la scritta «1896», anno di fondazione dell’AFA. 

    Acquista orale divise dell'Argentina su adidasShop. 

    Divisa dell'Argentina su Fanatics.Acquista ora.

  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentina I Trasferta

    La maglia da trasferta si ispira all’arte argentina e mostra un motivo blu a volute che richiama i decori tradizionali. I dettagli bianchi su sfondo nero evidenziano le linee stilizzate, le volute floreali e le piante rampicanti, creando un forte contrasto. Sul retro del collo spicca l’incisione “Argentina” davanti al Sol de Mayo, simbolo nazionale. 

    Divise dell'Argentina su adidas.Acquista ora. 

    Divisa dell'Argentina su Fanatics.Acquista ora.

  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australia | Casa

    La nuova divisa home si ispira alla storica maglia australiana del 2006 e all’era Total 90 di Nike. I classici giallo e verde si rinnovano con pantaloncini verdi sfumati che donano movimento e profondità. Un omaggio alla tradizione calcistica australiana, che conferma la sua presenza ai vertici.

    Le divise dell'Australiasono oradisponibili su NikeShop.

  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australia, io me ne vado

    La divisa da trasferta si ispira alle albe australiane, simboleggiando il calcio australiano del futuro. La sfumatura dal corallo al verde scuro evoca energia e progresso, mentre lo stemma federale lenticulare aggiunge un effetto 3D.

    Le divise dell'Australiasono oradisponibili su NikeShop.

  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Austria - Casa

    La semplicità fa la differenza per l’Austria. Una base rosso vivo è incorniciata da maniche nero intenso e rifiniture bianche ben definite: un’espressione diretta dei colori nazionali, essenziale e senza compromessi. Il design trasmette solidità e familiarità, riflettendo una cultura calcistica plasmata da disciplina, forza fisica e sforzo collettivo.

    Acquistaorale divise dell'Austria su PUMAShop.

  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Austria I Trasferta

    La divisa da trasferta reinterpreta l’identità dell’Austria con un design innovativo. Una palette alpina chiara è animata da linee topografiche fluide che disegnano le montagne del Paese. Più leggera e libera, contrasta con l’autorevolezza della divisa casalinga ma mantiene lo stesso senso di appartenenza.

    Le divise dell'Austriasono oradisponibili su PUMAShop.

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgio I Home

    La divisa casalinga del Belgio si ispira alle vetrate gotiche del Paese. I simboli dei “Red Devils” e delle “Red Flames”, soprannomi delle squadre maschile e femminile, compaiono in stile gotico sul rosso della maglia. Bordi neri e gialli su spalle e polsini richiamano la bandiera nazionale.

    Acquista orale divise del Belgio su adidasShop 

    Divise del Belgio su Fanatics.Acquista ora.

  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgio I (in trasferta)

    La maglia da trasferta, azzurra, rosa e bianca, omaggia l’artista belga René Magritte e il surrealismo. Linee sovrapposte suggeriscono profondità e movimento, citando le sue opere. Sul petto compaiono lo stemma nazionale, un pallone e le linee del campo. Sul collo compare un richiamo alla sua opera "La trahison des images": "Ceci n'est pas un maillot", cioè "Questa non è una maglia".

    Acquista orale divise del Belgio su adidasShop. 

    Divise del Belgio su Fanatics.Acquista ora.

  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasile I Home

    La nuova maglia di casa celebra le radici del calcio brasiliano con un design dinamico che esalta movimento ed energia. I colori della bandiera nazionale, gialli, verdi e blu, si fondono in una trama vivace su una maglia tecnica, trasformando un simbolo familiare in un pattern moderno. Indossarla significa portare in campo l’orgoglio di una nazione e rappresentare i suoi undici campioni. I colori iconici giallo, verde e blu brillano in movimento, rafforzando l'inconfondibile identità visiva del Brasile.

    Le divise del Brasilesono oradisponibili su NikeShop.

  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brasile I In trasferta

    La divisa da trasferta del Brasile firmata Jordan Brand incarna una mentalità vincente, ispirandosi ai colori e alle stampe dei predatori più veloci e temibili del Paese. Tradizionali giallo e blu si uniscono all’iconica stampa “elefante” di Jordan Brand, creando un look unico che fonde due culture di eccellenza.

    Le divise del Brasilesono oradisponibili su NikeShop.

  • Canada WC 26 home kit Nike

    Canada | Casa

    La divisa casalinga incarna il DNA del football canadese. Il design mette al centro la foglia d’acero in due tonalità, rivolta verso nord a simboleggiare ambizione e progresso. Dettagli artigianali ispirati all’abbigliamento outdoor canadese ne aumentano resistenza e precisione. Audace e inconfondibile, esprime unità, forza e orgoglio nazionale.

    Le divise del Canadasono oradisponibili su NikeShop.

  • Canada WC 26 away kitNike

    Canada I (in trasferta)

    La divisa da trasferta incarna il nuovo volto del football canadese: sicura, decisa e plasmata dal recente slancio competitivo. Ispirata ai paesaggi ghiacciati, la grafica con crepe di ghiaccio evoca tensione e bellezza. Una foglia d’acero ghiacciata, tagliente come la lama di un pattino, celebra la tradizione canadese degli sport invernali. Progettata per diventare un classico, la divisa trasmette intensità e slancio con un design scuro e d’impatto.

    Le divise del Canadasono oradisponibili su NikeShop.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colombia | Casa

    La divisa casalinga della Colombia si ispira al realismo magico, con farfalle gialle che simboleggiano la fusione di fantasia e realtà. Completano il look pantaloncini blu e calzettoni rossi.

    Acquistala su adidas

    Divise della Colombia su Fanatics.Acquista ora.

  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Colombia I (in trasferta)

    La maglia da trasferta celebra la biodiversità unica della Colombia, unendo i colori delle sue due coste. Il motivo a linee verticali sfalsate mescola il blu scuro dell’Oceano Pacifico e il blu chiaro del Mar dei Caraibi. Un audace dettaglio giallo attraversa le 3 strisce, i polsini e i loghi, e si ripete nella scritta “COLOMBIA” sul retro del collo, evocando orgoglio e attaccamento alla terra. 

    Divise della Colombia su adidas.Acquista ora. 

    Divise della Colombia su Fanatics.Acquista ora.

  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Croazia I Home

    La nuova maglia casalinga ripropone il classico motivo a scacchi croato in una versione più piccola e raffinata, ispirata al design del 1990 ma aggiornata per il calcio moderno. Non è una replica, ma una reinterpretazione fedele che mantiene spirito e impatto visivo originali. Il risultato è una divisa riconoscibile e contemporanea, che bilancia tradizione e prestazioni, omaggiando un momento chiave del calcio croato.

    Le divise della Croaziasono oradisponibili su NikeShop.

  • Croatia WC 26 away kitNike

    Croazia I (in trasferta)

    La divisa da trasferta propone una versione scura e sobria dell’identità croata. Il classico motivo a quadri, ora in blu, crea contrasto pur richiamando la maglia casalinga. Questa variante più scura dona un look composto e autorevole, rendendo la maglia da trasferta moderna e indipendente.

    Le divise della Croaziasono oradisponibili su NikeShop.

  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I In trasferta

    La divisa da trasferta di Curaçao celebra la capitale Willemstad e i colori dei quartieri Punda e Otrobanda, Patrimonio UNESCO. Le facciate vivaci sono riproposte nella base giallo pastello e nelle strisce rosa, turchese e arancione. Dettagli blu decorano maniche, polsini e i contorni del logo adidas e dello stemma nazionale.

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Egitto I Home

    La divisa casalinga dell'Egitto è carica di simboli. Il rosso intenso sfuma sul petto in toni più scuri, attraversato da motivi geometrici che evocano geroglifici e l'energia del Cairo moderno. Dettagli neri e oro ne sottolineano prestigio e ambizione. Un look imponente, perfetto per una nazione con una storia calcistica profonda quanto il suo patrimonio culturale.

    Le divise dell'Egittosono oradisponibili su PUMAShop.

  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Egitto I (in trasferta)

    La divisa da trasferta presenta uno stile morbido e contemplativo. La base bianca è arricchita da motivi astratti tono su tono che evocano dune, luce e paesaggi in movimento. Il bordo verde scuro sul colletto stabilizza il design, mantenendo un look pulito e sicuro. 

    Acquista orale divise dell'Egitto su PUMAShop.

  • England WC 26 Home kitNike

    Inghilterra I Home

    La nuova divisa home celebra la tradizione calcistica inglese con un look total white rivisitato in chiave moderna. Il tessuto presenta un pattern ispirato alla cultura del calcio britannico, che aggiunge profondità senza appesantire la linea classica. Sopra lo stemma campeggia una stella dorata metallizzata, novità rispetto alla versione in tono su tono. Il risultato è familiare e deciso: un omaggio alla storia che segnala il ritorno dell’Inghilterra sui campi internazionali.

    Le divise dell'Inghilterrasono oradisponibili su NikeShop.

  • England WC 26 away kitNike

    Inghilterra I (in trasferta)

    La nuova divisa da trasferta dell’Inghilterra rompe con la tradizione: maglia rossa e pantaloncini blu scuro. Un abbinamento audace che guarda al futuro senza rinnegare le radici. Al centro del petto lo stemma federale, sovrastato dalla stella dorata metallizzata, esalta orgoglio e identità.

    Le divise dell'Inghilterrasono oradisponibili su NikeShop.

  • France WC 26 kit home Nike

    Francia | Home

    La nuova divisa casalinga della Francia esprime l’energia di una generazione giovane, espressiva e creativa. Il colletto bianco, ispirato all’alta moda francese, reinterpreta i classici blu, bianco e rosso. Un motivo blu ripetuto nel tessuto evoca la velocità della squadra. Completano il design lo stemma in rame metallizzato, il colletto polo bianco e l’abbottonatura rossa. 

    Le divise della Franciasono oradisponibili su NikeShop.

  • France WC 26 away kitNike

    Francia I (in trasferta)

    La divisa da trasferta della Francia, chiamata «Liberté», è tra le più innovative della Nazionale. Ispirata alla Statua della Libertà, dono francese agli Stati Uniti, ha una base azzurro-verde che evoca la patina attuale, mentre gli elementi rame ricordano il materiale originale. I bordi tricolori sulle maniche e la tipografia essenziale aggiungono un tocco di lusso minimalista. Il design unisce tradizione, eleganza e modernità, affermando l’identità e i valori di libertà che la Francia ha sempre incarnato.

    Le divise della Franciasono oradisponibili su NikeShop.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Germania I Home

    La nuova maglia casalinga della Germania, ispirata ai successi passati, omaggia le maglie più iconiche della nazionale. Il motivo a rombi e i dettagli a chevron riprendono le grafiche delle maglie storiche, tra cui quella del 2014.

    Divise della Germania su adidas.Acquista ora.

    Divise della Germania su Fanatics.Acquista ora.

  • Germany Away kit WC 26adidas

    Germania I (in trasferta)

    Riprendendo il linguaggio visivo della divisa casalinga, le chevron diagonali diventano un motivo a tutta superficie in blu navy, formando una ripetizione ritmica di tre forme intrecciate. La palette unisce tinte iconiche della DFB: il blu delle felpe con zip a un quarto del 1954, le maglie da allenamento blu e bianche degli anni ’60-’80 e gli accenti blu acqua dei vivaci completi degli anni ’90. Il design, pensato per un forte impatto visivo, include una discreta etichetta con la bandiera sul fondo della maglia, simbolo della lunga collaborazione tra adidas e la Germania dal 1954.

    Divise della Germania su adidas.Acquista ora.

    Divise della Germania su Fanatics.Acquista ora.

  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Ghana è casa

    Pura energia. Una base bianca accoglie audaci motivi geometrici in rosso, giallo e verde, i colori nazionali che prendono vita con ritmo e movimento. In primo piano domina l'iconica Black Star. Festosa, decisa e pensata per distinguersi.

    Le divise del Ghanasono oradisponibili su PUMAShop.

  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Ghana in trasferta

    La divisa da trasferta dorata, ricca di energia e ottimismo, non passa inosservata. Il pattern Kente su tutta la superficie aggiunge profondità culturale, mentre rifiniture rosse e la stella nera evocano il patrimonio ghanese.

    Le divise del Ghanasono oradisponibili su PUMAShop.

  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italia I Home

    La tradizione incontra l'innovazione nella maglia home dell'Italia. Ispirata al ricco patrimonio del calcio italiano, celebra la Federazione con un design audace. Sul retro del colletto, in oro, la scritta “Azzurra”, che richiama il soprannome della Nazionale e il blu della maglia.

    Acquista orale divise dell'Italia su adidasShop.

    Divise dell'Italia su Fanatics.Acquista ora.

  • Italy Away kit WC 26adidas

    Italia I (in trasferta)

    Ispirata alla sartoria italiana e alle storiche giacche della Nazionale, la maglia presenta una trama blu chiaro e bianca che evoca le classiche fantasie sartoriali.  Maniche, loghi e numeri sono rifiniti in blu marino e oro. Sul retro del collo, la scritta “Italia” in stile monogramma simboleggia appartenenza e identità. 

    Divise dell'Italia su adidas.Acquista ora.

    Divise dell'Italia su Fanatics.Acquista ora.

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Costa d'Avorio – Home

    La divisa casalinga della Costa d'Avorio è una festa. La maglia arancione vivace presenta un pattern all-over ispirato a tessuti e simboli tradizionali, che suggerisce movimento e calore. I dettagli verdi bilanciano il design, trasmettendo orgoglio e gioia collettiva. È calcio con lo spirito giusto.

    Le divise della Costa d'Avoriosono oradisponibili su PUMAShop.

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Costa d'Avorio I (in trasferta)

    La divisa da trasferta ha una base bianca e pulita, con delicati motivi sfumati che evocano la luce del sole tra il fogliame e le texture naturali del paesaggio ivoriano. Arancione e verde incorniciano il disegno con i colori nazionali, evidenziando la raffinata artigianalità.

    Le divise della Costa d'Avoriosono oradisponibili su PUMAShop.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Giappone I Home

    La classica maglia blu della nazionale giapponese si anima con una grafica astratta e dettagli lineari color blu cenere, che evocano la foschia all’orizzonte dove cielo e mare si incontrano. Sul retro del collo spicca la bandiera giapponese.

    Divise del Giappone su adidas.Acquista ora.

    Divise del Giappone su Fanatics.Acquista ora.

  • Japan Away kit WC 26adidas

    Giappone I (in trasferta)

    Ispirata al tema “Colours Beyond the Horizon”, la divisa da trasferta del Giappone presenta 12 strisce colorate che simboleggiano l’unità nazionale. Su uno sfondo bianco sporco, 11 linee verticali sfumate scendono lungo la maglia come pioggia, rappresentando i giocatori in campo, mentre una striscia centrale rossa richiama il sole della bandiera e simboleggia il cuore della squadra: i tifosi. Sul retro del collo compare la bandiera nazionale, simbolo di orgoglio e identità. 

    Acquista orale divise del Giappone su adidasShop

    Divise del Giappone su Fanatics.Acquista ora.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Messico I Home

    Tradizione e futuro si fondono nella nuova maglia home del Messico. Questa maglia incarna l'energia e l'orgoglio che uniranno generazioni di tifosi durante i prossimi Mondiali FIFA. Celebra il sostegno incondizionato di una nazione che vive di calcio, dove ogni momento condiviso riflette l'anima del Messico. Sul retro del collo compare la frase "SOMOS MÉXICO", che significa "Noi siamo il Messico", simbolo di unità e passione.

    Divise del Messico su adidas.Acquista ora.

    Divise del Messico su Fanatics.Acquista ora.

  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Messico I (in trasferta)

    Ispirata alla ricca storia messicana, la maglia da trasferta presenta una grafica grigia su sfondo bianco che riprende i motivi “Grecas” di architettura e arte tradizionali. Il pattern a scale astratte evoca le facciate a gradini degli edifici tradizionali messicani. Sul retro del collo compare la frase “SOMOS MÉXICO” (“Noi siamo il Messico”), simbolo di unità e passione in vista della terza Coppa del Mondo FIFA organizzata dal Paese, un record. 

    Divise del Messico su adidasAcquista ora

    Divise del Messico su Fanatics.Acquista ora.

  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Marocco - Casa

    La divisa casalinga del Marocco si distingue per un rosso intenso, con dettagli verdi e motivi tradizionali su colletto e maniche ispirati al patrimonio marocchino. Un design pulito, sicuro e ambizioso.

    Le divise del Maroccosono oradisponibili su PUMAShop.

  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Marocco 1 Via

    La divisa da trasferta si distingue per raffinati dettagli. Il fondo bianco è animato da sottili motivi geometrici ispirati alle piastrelle e all’architettura marocchine, carichi di significato culturale. I dettagli in rosso e verde aggiungono contrasto, unendo eleganza e grinta. 

    Le divise del Maroccosono oradisponibili su PUMAShop.

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Paesi Bassi I Home

    La nuova divisa home dei Paesi Bassi esalta l’iconico arancione senza reinventarlo. Pensata per spiccare anche da lontano, sfoggia il colore più vivace mai usato. Lo stemma federale lenticolare aggiunge movimento e profondità, cambiando aspetto con i movimenti dei giocatori. Una maglia inconfondibile, energica e orgogliosamente olandese.

    Le divise dei Paesi Bassisono oradisponibili su NikeShop.

  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Paesi Bassi I (in trasferta)

    La divisa da trasferta olandese torna al classico total white. Una sfumatura arancione orizzontale, ispirata a microscopiche gradazioni, simboleggia sperimentazione e precisione. Lo stemma lenticolare oversize e centrato sottolinea l’innovazione come elemento identitario. Linee pulite ed equilibrio geometrico riflettono il design olandese e guardano al futuro.

    Le divise dei Paesi Bassisono oradisponibili su NikeShop.

  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Nuova Zelanda I Home

    La divisa casalinga della Nuova Zelanda è essenziale e sobria. Il corpo nero è animato da motivi astratti che evocano paesaggi naturali – felci, coste, terreni vulcanici – in uno stile moderno e dinamico. L’iconica felce argentata sul petto dà al design un’identità forte. Discreta ma sicura di sé. 

    Le divise della Nuova Zelandasono oradisponibili su PUMAShop.

  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    Nuova Zelanda I (trasferta)

    Una base in tenue blu ghiaccio dona alla divisa da trasferta un tocco morbido e avventuroso. Le linee organiche evocano topografia, correnti marine e movimenti naturali, esaltando il legame della Nuova Zelanda con terra e mare con un tocco moderno.

    Le divise della Nuova Zelandasono oradisponibili su PUMAShop.

  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Irlanda del Nord – Home

    La maglia casalinga dell’Irlanda del Nord è verde acqua e verde, con un motivo astratto ispirato all’architettura del Paese che lega tifosi e giocatori al cuore della nazione. 

    Acquista orale divise dell'Irlanda del Nord su adidasShop.

    Divise dell'Irlanda del Nord su Fanatics.Acquista ora.

  • Northern Ireland Away kit WC 26adidas

    Irlanda del Nord I (in trasferta)

    Ispirata dal sostegno dei tifosi, la maglia da trasferta bianca “cloud” presenta linee verde menta in diagonale, colori molto amati dai sostenitori. Sul retro del collo, il numero 12 in numeri romani omaggia il supporto degli spettatori. 

    Divise dell'Irlanda del Nord su adidas.Acquista ora.

    Divise dell'Irlanda del Nord su Fanatics.Acquista ora.

  • Norway WC 26 home kitNike

    Norvegia I Home

    La divisa casalinga riprende l’iconica livrea rossa della Norvegia, ispirata alla sua bandiera. Una grafica tono su tono in stile Urnes, richiamo al patrimonio vichingo, corre tra le strisce blu, unendo simboli antichi a prestazioni moderne. Questa maglia incarna orgoglio nazionale e fiducia collettiva, onorando il passato norvegese e sottolineandone la crescente presenza globale.

    Le divise della Norvegiasono oradisponibili su NikeShop.

  • Norway WC 26 Away kitNike

    Norvegia I (in trasferta)

    La nuova divisa da trasferta norvegese è interamente nera e ispirata ai berserker vichinghi, guerrieri noti per la loro esplosiva intensità. Il design minimalista e deciso segna l’inizio di una nuova era per il calcio norvegese, trasmettendo forza e sicurezza attraverso toni scuri e finiture dei tessuti.

    Le divise della Norvegiasono oradisponibili su NikeShop.

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay - Casa

    Le classiche strisce rosse e bianche tornano con rinnovata energia. La texture con finitura effetto consumato evoca storia e autenticità. Le rifiniture blu su colletto e polsini richiamano la bandiera nazionale, unendo tradizione e contemporaneità.

    Acquista orale divise del Paraguay su PUMAShop.

  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay I (in trasferta)

    La divisa da trasferta, audace e anticonformista, sfoggia un motivo camouflage in nero e verde acqua che suggerisce movimento e imprevedibilità. Design tattico e moderno, perfetto per la grinta e l’adattabilità del calcio paraguaiano. Pensata per l’imprevisto.

    Acquista orale divise del Paraguay su PUMAShop.

  • Poland WC 26 home kitNike

    Polonia I Casa

    La divisa casalinga rivisita in chiave moderna la leggenda di Lech. L’aquila bianca ispira un pattern di piume che corre su maniche e pantaloncini, mentre fulmini e nuvole evocano il momento della rivelazione, trasformando un simbolo nazionale in una texture contemporanea. Dettagli rossi completano la divisa, audace, intramontabile e inconfondibilmente polacca. 

    Le divise della Poloniasono oradisponibili su NikeShop.

  • Poland WC 26 Away kitNike

    Polonia I (in trasferta)

    La nuova divisa da trasferta della Polonia inverte la tradizione: sostituisce il classico rosso Sport con il più profondo rosso Noble, abbinato al bianco. Il colore scuro dona un look imponente e sicuro, pensato per intimidire gli avversari. Un classico moderno già disponibile su NikeShop.

    Le divise della Poloniasono oradisponibili su NikeShop.

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portogallo I Home

    La nuova maglia del Portogallo evoca l’oceano e la passione della nazione. Il rosso classico si abbina a onde e dettagli verdi, omaggio alle radici marittime. Rifiniture verdi e dorate completano i colori nazionali, mentre lo stemma portoghese sottolinea la tradizione. Un design audace ed elegante, pensato per i palcoscenici più grandi.

    Acquista orale divise del Portogallo su FanaticsShop.

    Acquista orale divise del Portogallo su PUMAShop.

  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portogallo I (in trasferta)

    L'anima marittima del Portogallo prende vita nella divisa da trasferta. La base bianca è attraversata da ampi motivi ondulati color verde acqua che evocano il profondo legame del Paese con il mare e la sua storia di esplorazioni. Fluida, dinamica e moderna.

    Acquista orale divise del Portogallo su FanaticsShop.

    Divise del Portogalloorasu PUMAShop.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar - Casa

    La divisa casalinga marrone del Qatar rende omaggio alla linea a zig-zag della bandiera nazionale. Sul petto corre una serie di linee seghettate più scure, mentre sul retro del collo compare la scritta «Qatar» in arabo. 

    Divise del Qatar su adidas.Acquista ora.

  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Qatar I (in trasferta)

    La maglia da trasferta del Qatar presenta una grafica astratta grigia a onde, ispirata alle dune del deserto. Sul retro del collo spicca la scritta «Qatar» in arabo, simbolo di orgoglio nazionale e unità.

    Divise del Qatar su adidas.Acquista ora.

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arabia Saudita | Home

    La nuova divisa casalinga dell’Arabia Saudita si distingue per una stampa all-over viola e verde scuro, ispirata agli ingressi decorati del Paese e ai campi di lavanda locali. Su uno sfondo verde intenso spiccano il falco e la palma, simboli nazionali, incorniciati da motivi geometrici per un look contemporaneo.

    Divise dell'Arabia Saudita su adidas.Acquista ora. 

    Divise dell'Arabia Saudita su Fanatics.Acquista ora.

  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Arabia Saudita I In trasferta

    La divisa da trasferta dell’Arabia Saudita mostra un motivo intrecciato su sfondo bianco perlato, ispirato ai capi tradizionali. Logo e stemma sono rifiniti in oro, mentre collo e numeri sono in verde intenso. Sul retro compare l’emblema nazionale con palma e spade incrociate, simbolo di cultura e identità.

    Acquista orale divise dell'Arabia Saudita su adidasShop 

    Divise dell'Arabia Saudita su Fanatics.Acquista ora.

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Scozia I Home

    La maglia home della Scozia ripropone la croce di Sant’Andrea, simbolo della bandiera scozzese, con una stampa blu intenso su sfondo blu. Lo stesso motivo compare sul retro del collo come dettaglio finale.

    Divise della Scozia su adidas.Acquista ora.

  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Scozia I (in trasferta)

    La maglia da trasferta, in rosso scarlatto, omaggia le classiche divise della Scozia. Le sottili strisce verticali viola la modernizzano. Un cardo viola e verde, simbolo di resilienza, decora la nuca.

    Divise della Scozia su adidas.Acquista ora.

  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal - Casa

    La divisa casalinga del Senegal unisce eleganza e orgoglio culturale. Su sfondo bianco spiccano motivi tono su tono ispirati a tessuti e simboli tradizionali, che donano profondità e texture. Delicati accenti di verde, giallo e rosso richiamano la bandiera nazionale, regalando un look raffinato e deciso.

    Acquista orale divise del Senegal su PUMAShop.

  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal I In trasferta

    La divisa da trasferta sfoggia colori audaci. Il verde acqua intenso è animato da motivi fluidi che evocano movimento ed energia. Rifiniture gialle e rosse completano il look, celebrando lo spirito gioioso del calcio senegalese.

    Acquista orale divise del Senegal su PUMAShop.

  • SA 2026 kitadidas

    Sudafrica I Home

    La maglia casalinga del Sudafrica 2026 resta gialla con dettagli verdi, simboli di orgoglio nazionale. Design moderno e tessuti performanti la rendono adatta al calcio odierno.

    Il nuovo design celebra le 12 lingue ufficiali del Paese, simbolo di diversità, unità e passione per il calcio. Elementi grafici discreti, intessuti nel tessuto, evocano le voci che si alzano all'unisono negli stadi di tutto il mondo. 

    Divise del Sudafrica su adidas.Acquista ora.

  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Sudafrica I (in trasferta)

    La maglia da trasferta celebra i colori verde e oro del Sudafrica. Il verde tradizionale, simbolo di storia e prestigio, è arricchito da dettagli bianchi e dorati su colletto, polsini e loghi, evocando eleganza e l’ambizione della nazione nel calcio.

    Divise del Sudafrica su adidas.Acquista ora.

  • South Korea WC 26 home kitNike

    Corea del Sud I Home

    La divisa casalinga reinterpreta in modo audace la tigre bianca, simbolo nazionale di forza e protezione. Una stampa mimetica con motivi tigrati dona un look dinamico, tradizionale e moderno al tempo stesso. La tipografia personalizzata unisce calligrafia coreana e design occidentale, mixando passato e presente. Il risultato esprime l’identità coreana con aggressività controllata e sicurezza visiva, incarnando una squadra pronta a sorprendere.

    Le divise della Corea del Sudsono oradisponibili su NikeShop.

  • South Korea WC 26 away kitNike

    Corea del Sud I In trasferta

    La divisa da trasferta riprende il tema dell’imboscata con un motivo floreale che esprime la passione e lo slancio della Corea. Il design sboccia con intensità, catturando movimento, emozione ed energia collettiva. Su uno sfondo “Bold Violet”, la grafica bilancia eleganza e potenza, riflettendo la capacità della Corea di unire bellezza e grinta in campo. La divisa trasmette espressività e sicurezza: un’identità alternativa che esalta l’orgoglio culturale senza perdere il vantaggio competitivo.

    Le divise della Corea del Sudsono oradisponibili su NikeShop.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spagna I Home

    La divisa casalinga della Spagna per i Mondiali 2026 presenta righe sottili: sfondo rosso con linee verticali gialle che richiamano bandiera e stemma. Sul retro del colletto compare la scritta «ESPANA». 

    Acquista orale divise della Spagna su adidasShop.

    Divise della Spagna su Fanatics.Acquista ora.

  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Spagna I (in trasferta)

    La maglia da trasferta della Spagna si ispira alla tradizione letteraria nazionale. Un motivo a tutta superficie color pirite, ispirato a disegni e grafiche di libri e manoscritti classici, su una base bianco sporco che evoca una pagina. Maniche e scollo mostrano dettagli dorati e bordeaux, mentre la scritta “ESPAÑA” con la caratteristica Ñ celebra la lingua e il patrimonio culturale spagnoli.

    Divise della Spagna su adidas.Acquista ora.

    Acquistala su Fanatics.

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Svezia I Home

    I classici giallo e blu della maglia svedese sono reinterpretati in chiave moderna per omaggiare gli anni ’70. La grafica tono su tono, ispirata alle cuciture floreali di jeans e abiti tradizionali, dona un tocco nostalgico ma fresco. Completa il look la scritta “Sverige” sul retro del collo.

    Acquista orale divise della Svezia su adidasShop 

    Divise della Svezia su Fanatics.Acquista ora.

  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Svezia I In trasferta

    Ispirata agli anni ’70, la maglia da trasferta della Svezia unisce tre tonalità di blu in un motivo grafico audace, omaggio al patrimonio culturale del Paese. La scritta «Sverige» sul retro del collo, in tipografia moderna, aggiunge un tocco contemporaneo per i tifosi di oggi. 

    Divise della Svezia su adidasAcquista ora 

    Divise della Svezia su Fanatics.Acquista ora.

  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Svizzera I Home

    La divisa svizzera per il 2026 conferma il classico rosso intenso, arricchito da grafiche bianche e da audaci chevron che evocano precisione e tradizione. Pulita e decisa, la maglia di casa lascia parlare il colore nazionale con pochi dettagli. Il contrasto bianco esalta la croce svizzera sul petto. Nessun fronzolo, solo determinazione. Pura efficienza svizzera in campo.

     Le divise della Svizzerasono oradisponibili su PumaShop.

    Divise della Svizzeraorasu FanaticsShop.

  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Svizzera I In trasferta

    Il kit da trasferta mostra un lato leggero e vivace dell’identità svizzera. Una base verde tenue, quasi neon, è arricchita da motivi astratti che evocano le Alpi. I dettagli neri offrono un contrasto deciso, completando un design fresco e moderno.

     Le divise della Svizzerasono oradisponibili su PumaShop.

    Le divise della Svizzerasono oradisponibili su FanaticsShop.

  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Turchia I Home

    La nuova divisa casalinga adotta un rosso “Sport” e ridisegna la fascia sul petto in versione sobria e moderna. All’interno compare una grafica ispirata all’ebru che evoca movimento e artigianato turco. Lo scollo ibrido unisce girocollo e collo a V, mentre la bandiera turca, ora rettangolare, si allinea alle linee pulite della maglia. Tradizionalmente racchiusa in un cerchio, oggi la bandiera assume una forma rettangolare che segue le linee nette della maglia, modernizzando il simbolo nazionale.

    Le divise della Turchiasono oradisponibili su NikeShop.

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Turchia I In trasferta

    La divisa da trasferta torna bianca, con la classica fascia rossa sul petto. All’interno compare di nuovo la grafica Ebru, che collega home e away e unifica la collezione. I pannelli laterali rossi e una fascia rossa sui calzettoni completano la divisa, bilanciando tradizione e innovazione con colori storici, dettagli moderni e un unico elemento artigianale comune ad entrambe le versioni.

    Le divise della Turchiasono oradisponibili su NikeShop.

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ucraina I Home

    La maglia casalinga dell’Ucraina celebra il patrimonio del Paese. Gialla e blu, presenta una grafica discreta in giallo più scuro ispirata allo stemma nazionale. Sul retro del collo la scritta «Україна» (Ucraina) completa il design.

    Divise dell'Ucraina su adidas.Acquista ora. 

    Divise dell'Ucraina su Fanatics.Acquista ora.

  • Ukraine Away kit WC 26adidas

    Ucraina I (in trasferta)

    Ispirata al design ucraino contemporaneo, la maglia da trasferta reinterpreta elementi e simboli tradizionali in un audace mix di passato e presente. La grafica, in colori misteriosi su sfondo blu, spicca sul petto e unisce stile vintage e influenze streetwear. Sul retro del collo, in giallo vivace, compare la scritta «Ykpaïha» (Ucraina).

    Divise dell'Ucraina su adidas.Acquista ora. 

    Divise dell'Ucraina su Fanatics.Acquista ora.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay - Casa

    La divisa casalinga incarna l'essenza del calcio uruguaiano. Moderno e classico al tempo stesso, il kit sfoggia un azzurro cielo pulito, arricchito da dettagli blu navy che ne enfatizzano nitidezza e sicurezza. Il design essenziale riflette la squadra: onesta, disciplinata e unita.

    Le divise dell'Uruguaysono oradisponibili su NikeShop.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I in trasferta

    La divisa da trasferta esprime in modo audace lo spirito combattivo dell’Uruguay. Un motivo a ali sul petto simboleggia ascesa, ambizione e ricerca costante della vittoria. Questo design rende omaggio ai successi storici del Paese, reinterpretandoli con una lente incisiva e aggressiva. La divisa rappresenta un Uruguay ribelle: compatto, impavido e inflessibile. 

    Le divise dell'Uruguaysono oradisponibili su NikeShop.

  • USA WC 26 home kitNike

    USA | Casa

    La divisa casalinga si ispira al DNA del calcio americano e reinterpreta la bandiera a stelle e strisce con un look moderno e dinamico. Le strisce distorte e gli effetti sfumati evocano una bandiera in movimento, simbolo di una nazione plasmata da comunità variegate, paesaggi diversi e passione per il gioco.

    L'iconografia nazionale si trasforma in una trama tecnica, non in immagini letterali, e infonde orgoglio, sicurezza e slancio. Un dettaglio di design la rende riconoscibile sia sugli spalti sia in campo.

    Le divise degli Stati Unitisono oradisponibili su NikeShop.

  • USA WC 26 away kitNike

    USA in trasferta

    La divisa da trasferta è pensata per diventare un classico senza tempo, con un design pulito e iconico. Dominata dal nero “Dark Obsidian”, sfoggia un motivo a griglia con stelle intrecciato nel tessuto, che sostituisce le classiche strisce. Minimalista ed elegante, unisce prestazioni e stile di vita, riflettendo una generazione che esprime la propria identità ovunque. Una sicurezza discreta che non ha bisogno di urlare per farsi notare.

    Le divise degli Stati Unitisono oradisponibili su NikeShop.

  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Galles I Casa

    La classica base rossa della divisa del Galles si rinnova con strisce orizzontali verde scuro, rosse e bianche. Al centro, sulla striscia verde, compare in chiaro il nome del Paese in gallese, CYMRU. Lo stesso motivo compare accanto al motto della squadra, “Gorau Chwarae Cyd Chwarae” (“Il miglior gioco è il gioco di squadra”), sul retro del collo.

    Acquista orale divise del Galles su adidasShop.

    Divise del Galles su Fanatics.Acquista ora.

  • Wales Away kit WC 26adidas

    Galles I (in trasferta)

    La divisa da trasferta del Galles celebra identità e patrimonio del Paese. La base color crema è impreziosita da un drago gallese astratto in rosso tenue sul petto. Sul retro del collo compaiono la scritta "CYMRU" e il motto "Gorau Chwarae Cyd Chwarae".

    Divise del Galles su adidas.Acquista ora.

    Divise del Galles su Fanatics.Acquista ora.