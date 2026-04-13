L'inverno è alle porte, ma possiamo già sognare l'estate del calcio. I Mondiali 2026 inizieranno l'11 giugno: Stati Uniti, Messico e Canada promettono un'edizione memorabile.
Lionel Scaloni e l'Argentina proveranno a difendere il titolo vinto in Qatar nel 2022, il terzo della loro storia.
In vista del torneo, marchi come adidas, Nike e PUMA hanno presentato nuove divise per un look rinnovato. Il 5 novembre 2025 adidas ha lanciato le maglie casalinghe per 22 nazionali, tra cui Germania, Spagna, Belgio e Messico. La collezione unisce le identità storiche di ogni Paese con un design moderno e lungimirante.
adidas
La vivace collezione di maglie riflette l'anima di ogni nazione con colori e motivi che celebrano storia, paesaggi, architettura e divise iconiche del passato. Ogni maglia unisce i tifosi attorno alla passione per la propria nazione.
Il 20 marzo 2026 adidas ha presentato le divise da trasferta per le 25 federazioni partner. Ogni maglia reinterpreta in chiave moderna i classici motivi geometrici e le linee verticali delle passate Coppe del Mondo, unendo l’estetica del brand alla cultura di ogni nazione.
PUMA
Il Trefoil adidas, simbolo di originalità, torna sul petto destro di ogni maglia per la prima volta in 36 anni. Ogni maglia omaggia il calcio degli anni ’90, si adatta alle esigenze di oggi e viene realizzata con orgoglio per atleti e tifosi.
Il 20 marzo 2026 Nike ha presentato le divise home e away delle proprie federazioni, esplorandone storia, cultura e identità e trasmettendo un forte ottimismo per il futuro.
Nike
Un altro elemento chiave è la tecnologia di raffreddamento ad alte prestazioni Aero-FIT di Nike, che usa progettazione computazionale e un processo di lavorazione a maglia specializzato per aiutare gli atleti a restare freschi nelle condizioni estreme previste durante il torneo estivo.
Il 24 marzo 2026 anche PUMA ha presentato le divise delle sue squadre, ispirate a identità e tradizione. Ogni maglia racconta la cultura e lo spirito della nazione che rappresenta, pensata per il massimo livello di gioco ma fedele all’emozione di ogni campo.
Che tu guardi da casa, organizzi una festa o viaggi per vedere i Mondiali, devi avere il look giusto. Lascia che GOAL ti mostri la collezione completa, così sarai pronto per il grande torneo: