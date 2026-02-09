"Distrutto" - Jack Grealish, affranto, conferma che la sua stagione è finita dopo aver subito un intervento chirurgico per un infortunio al piede.

L'infortunio di Grealish significa che il suo futuro è incerto. L'Everton ha la possibilità di acquistare Grealish per 50 milioni di sterline quest'estate, quando gli resteranno solo 12 mesi di contratto con il Manchester City, ma non è ancora chiaro se attiveranno la clausola. Moyes è stato interrogato sulla situazione dopo l'infortunio di Grealish e ha insistito solo sul fatto che era "troppo presto" per prendere qualsiasi decisione sul suo futuro. L'Everton ha deciso di sostituire Grealish nella finestra di mercato di gennaio, ingaggiando Tyrique George dal Chelsea in prestito per il resto della stagione.

Nel frattempo, all'inizio della stagione è stato chiesto al tecnico del City Pep Guardiola un parere sul futuro di Grealish al Manchester City, che ha risposto: "Penso che abbia un contratto con noi per un altro anno. L'importante è che sia tornato. Ha un'influenza enorme nelle partite dell'Everton. Dopo quello che è successo, forse il Manchester City lo rivuole, ma non lo so. Succederanno ancora molte cose. Vedremo. L'importante è che stia giocando di nuovo, molti minuti. Questo è lo standard. Sono felice, davvero, onestamente, che sia tornato e stia dando il massimo".