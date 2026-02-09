Getty Images Sport
"Distrutto" - Jack Grealish, affranto, conferma che la sua stagione è finita dopo aver subito un intervento chirurgico per un infortunio al piede.
Stagione finita per Grealish
Grealish ha trascorso la stagione nel Merseyside ed è diventato rapidamente uno dei beniamini dei tifosi dei Toffees di David Moyes. Il trentenne ha segnato due gol e fornito sei assist per l'Everton in Premier League in questa stagione, ma non giocherà più per il club nel 2025-26 dopo aver subito una frattura da stress al piede. Moyes ha confermato che l'infortunio è stato diagnosticato mentre l'Everton stava controllando un problema al polpaccio. Ha detto ai giornalisti: "È un duro colpo perderlo. Non è venuto a lamentarsi del piede. Ha ricevuto un calcio al polpaccio e abbiamo pensato che sarebbe stato tutto a posto. Pensavamo fosse solo un calcio sul retro del polpaccio e che sarebbe stato bene in un paio di giorni, ma hanno controllato il piede e ha una frattura da stress. È un vero peccato per il ragazzo. Era tornato in campo, si stava divertendo e stava facendo quello che sa fare meglio. È stato sostenuto in modo eccezionale dai tifosi dell'Everton. Lo stimano molto ed è davvero un peccato che dovrà stare fuori per un po' di tempo".
Grealish "devastato" per l'infortunio che lo tiene fuori dal campo
Grealish ha ora pubblicato un aggiornamento sui social media dopo aver subito un intervento chirurgico. Ha pubblicato un aggiornamento su Instagram dal suo letto d'ospedale, dicendo: "Non volevo che la stagione finisse così, ma questo è il calcio, sono distrutto. L'intervento è stato eseguito e ora mi concentrerò solo sul recupero della forma fisica. So per certo che tornerò più in forma, più forte e migliore di prima. Il sostegno che ho ricevuto da quando sono arrivato in questo club incredibile ha significato tantissimo per me. Lo staff, i miei compagni di squadra e soprattutto i tifosi sono stati incredibili e adoro rappresentare questo club. Sosterrò i ragazzi fino in fondo e farò tutto il possibile per tornare il prima possibile. Grazie ancora per tutto l'affetto, significa tantissimo per me. UTFT".
Grealish potrebbe rimanere all'Everton?
L'infortunio di Grealish significa che il suo futuro è incerto. L'Everton ha la possibilità di acquistare Grealish per 50 milioni di sterline quest'estate, quando gli resteranno solo 12 mesi di contratto con il Manchester City, ma non è ancora chiaro se attiveranno la clausola. Moyes è stato interrogato sulla situazione dopo l'infortunio di Grealish e ha insistito solo sul fatto che era "troppo presto" per prendere qualsiasi decisione sul suo futuro. L'Everton ha deciso di sostituire Grealish nella finestra di mercato di gennaio, ingaggiando Tyrique George dal Chelsea in prestito per il resto della stagione.
Nel frattempo, all'inizio della stagione è stato chiesto al tecnico del City Pep Guardiola un parere sul futuro di Grealish al Manchester City, che ha risposto: "Penso che abbia un contratto con noi per un altro anno. L'importante è che sia tornato. Ha un'influenza enorme nelle partite dell'Everton. Dopo quello che è successo, forse il Manchester City lo rivuole, ma non lo so. Succederanno ancora molte cose. Vedremo. L'importante è che stia giocando di nuovo, molti minuti. Questo è lo standard. Sono felice, davvero, onestamente, che sia tornato e stia dando il massimo".
Cosa succederà dopo?
Grealish ora si concentrerà sul recupero della piena forma fisica in vista di quella che si preannuncia come un'interessante finestra di mercato estiva. Il fantasista sembra intenzionato a rimanere all'Everton, ma resta da vedere se i Toffees cercheranno di trattenerlo. Anche il Manchester City potrebbe essere pronto a grandi cambiamenti alla fine della stagione, con le voci che continuano a circolare sul possibile addio di Pep Guardiola.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
