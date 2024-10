Disavventura per la Nigeria in Libia: Lookman, Osimhen e compagni bloccati per 14 ore in aeroporto

Il volo delle Super Aquile è stato dirottato su un'altra città a 200 km dalla sede del match che si dovrebbe giocare domani contro la Libia.

Brutta disavventura per la Nigeria che domani scenderà in campo per affrontare la Libia nel match valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025. Anche se a questo punto coniugare il verbo al condizionale rischia di diventare un esercizio piuttosto semplice.

Proprio così, perché la nazionale delle Super Aquile è rimasta bloccata in aeroporto per ben 14 ore in aeroporto e a questo punto la partita di domani potrebbe essere a forte rischio.

Il volo che avrebbe dovuto condurre la squadra nella sede prevista per il match è stato infatti dirottato e fatto atterrare in un altro aeroporto, facendo scaturire disagi enormi per la selezione nigeriana, rimasta letteralmente bloccata nell'attesa che si sblocchi la situazione.