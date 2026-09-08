Disastro Sommer in Champions League: papere ed errori clamorosi in Club Brugge-Aston Villa

Non era così che si immaginava la prima notte di Champions League con il Club Brugge: Yan Sommer vive una serata da incubo.

L'ex portiere dell'Inter è ripartito dai belgi che gli hanno dato la possibilità di ripresentarsi immediatamente nella massima competizione europea, ma il nuovo esordio non ha convinto. Anzi.

Tra le mura amiche del Jan Breydel Stadion di Brugge, contro l'Aston Villa lo svizzero ha messo in mostra il peggio del repertorio già nel primo tempo della sfida, perdendo nettamente il duello a distanza con un'altra vecchia conoscenza della Serie A, l'ex Parma Zion Suzuki.