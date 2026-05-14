La stagione mediocre della Lazio, che attualmente occupa il sesto posto in classifica e matematicamente non ha più la possibilità di chiudere entro i primi sette, nasce in primis dalla costruzione di una rosa con troppe lacune.

Un esempio? La questione centravanti. La Lazio, di fatto, oggi non ne ha uno valido. Castellanos è stato ceduto a stagione in corso e comunque non era mai riuscito ad avvicinare i livelli di Immobile, l'acquisto invernale Ratkov è tutt'oggi un oggetto misterioso, Dia è una riserva, Maldini ha fatto il nove ma non lo è, pure Noslin si è adattato e qualcosa di buono ha combinato nelle ultime settimane (vedi Cremona).

Non in finale di Coppa Italia, però. Lì i limiti offensivi della Lazio e dell'olandese, poco servito e incapace di suo di pungere, si sono notati tutti. La difesa dell'Inter, l'ottimo Akanji in primis, ha avuto buon gioco quasi dall'inizio alla fine. Non è un caso se i biancocelesti vantano il secondo peggior attacco delle prime 14, con appena 39 reti segnate.

Malissimo anche Nuno Tavares, uno di quelli che potrebbero lasciare dopo essere già stato vicino al trasferimento in Arabia Saudita: la clamorosa distrazione sullo 0-2 ha di fatto chiuso la partita. E il fatto che in mezzo al campo sia stato "inventato" Patric la dice lunga sui problemi di Sarri, anche di infortuni (Rovella in primis).