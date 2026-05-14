Chi si attendeva una notte speciale è rimasto deluso. Chi era certo di una reazione dopo la brutta figura di sabato, pure. Tanto che, alla fine, la sconfitta della Lazio nella finale di Coppa Italia contro l'Inter è diventata quasi il simbolo di una stagione no.
La squadra di Maurizio Sarri - squalificato e in tribuna, a dare ordini ai bordi del campo c'era il vice Ianni - non è praticamente scesa in campo. Per un tempo è apparsa impaurita, senza la minima idea di come far male a un avversario già più forte di suo. Nella ripresa ha fatto qualcosina in più, ha sfiorato l'1-2 con Dia. In ogni caso, decisamente troppo poco.
Se è vero che la Lazio ha di fronte a sé altre due partite di campionato, una di queste contro una Roma a cui provare a togliere punti nella corsa alla Champions League, il sentimento è un altro: la delusione assoluta. In primis per aver mancato di nuovo la qualificazione all'Europa, come nella scorsa stagione.