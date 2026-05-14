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Gila Lazio InterGetty Images
Stefano Silvestri

Disastro Lazio, è fuori dall'Europa per due stagioni di fila: non accadeva da 34 anni, prima volta nell'era Lotito

Coppa Italia
Lazio
Lazio vs Inter

La sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter nega ai biancocelesti anche l'ultima chance europea. Dalle contestazioni al presidente alle lacune di una rosa, è stata un'annata no.

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Chi si attendeva una notte speciale è rimasto deluso. Chi era certo di una reazione dopo la brutta figura di sabato, pure. Tanto che, alla fine, la sconfitta della Lazio nella finale di Coppa Italia contro l'Inter è diventata quasi il simbolo di una stagione no.

La squadra di Maurizio Sarri - squalificato e in tribuna, a dare ordini ai bordi del campo c'era il vice Ianni - non è praticamente scesa in campo. Per un tempo è apparsa impaurita, senza la minima idea di come far male a un avversario già più forte di suo. Nella ripresa ha fatto qualcosina in più, ha sfiorato l'1-2 con Dia. In ogni caso, decisamente troppo poco.

Se è vero che la Lazio ha di fronte a sé altre due partite di campionato, una di queste contro una Roma a cui provare a togliere punti nella corsa alla Champions League, il sentimento è un altro: la delusione assoluta. In primis per aver mancato di nuovo la qualificazione all'Europa, come nella scorsa stagione.

  • NON ACCADEVA DA 34 ANNI

    Da quanto tempo la Lazio non partecipava ad alcuna competizione europea per due annate consecutive? Da tanto, tanto tempo. Da 34 anni, per la precisione. Ovvero dall'inizio degli anni novanta.

    1990/1991 e 1991/1992: queste sono le due stagioni incriminate. Anni in cui in Europa non andavano tutti o quasi come oggi, in cui la Champions League era riservata alle vincitrici dei campionati e stop. Quella Lazio, che ancora non conosceva il futuro di gloria che l'avrebbe attesa sotto Sergio Cragnotti, non si qualificò ad alcuna coppa addirittura per 13 volte di seguito: dal 1979 al 1992, appunto. Poi ecco un quinto posto e il pass per l'allora Coppa UEFA.

    Nell'era Lotito non era mai accaduto che la Lazio bucasse l'Europa per due volte di seguito. Anche se in questo senso c'è un asterisco: nel 2005/2006 si è fermata all'Intertoto, anticamera della Coppa UEFA che oggi non esiste più, perdendo una delle semifinali contro il Marsiglia, e l'anno dopo nelle coppe non ha proprio giocato.

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  • LE LACUNE DELLA ROSA

    La stagione mediocre della Lazio, che attualmente occupa il sesto posto in classifica e matematicamente non ha più la possibilità di chiudere entro i primi sette, nasce in primis dalla costruzione di una rosa con troppe lacune.

    Un esempio? La questione centravanti. La Lazio, di fatto, oggi non ne ha uno valido. Castellanos è stato ceduto a stagione in corso e comunque non era mai riuscito ad avvicinare i livelli di Immobile, l'acquisto invernale Ratkov è tutt'oggi un oggetto misterioso, Dia è una riserva, Maldini ha fatto il nove ma non lo è, pure Noslin si è adattato e qualcosa di buono ha combinato nelle ultime settimane (vedi Cremona).

    Non in finale di Coppa Italia, però. Lì i limiti offensivi della Lazio e dell'olandese, poco servito e incapace di suo di pungere, si sono notati tutti. La difesa dell'Inter, l'ottimo Akanji in primis, ha avuto buon gioco quasi dall'inizio alla fine. Non è un caso se i biancocelesti vantano il secondo peggior attacco delle prime 14, con appena 39 reti segnate.

    Malissimo anche Nuno Tavares, uno di quelli che potrebbero lasciare dopo essere già stato vicino al trasferimento in Arabia Saudita: la clamorosa distrazione sullo 0-2 ha di fatto chiuso la partita. E il fatto che in mezzo al campo sia stato "inventato" Patric la dice lunga sui problemi di Sarri, anche di infortuni (Rovella in primis).

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  • UN AMBIENTE PESANTISSIMO

    L'annata laziale è stata resa pesantissima dalla disaffezione ormai totale del tifo nei confronti del presidente Claudio Lotito. Uno strappo manifestato a suon di svuotamenti dell'Olimpico, come accaduto sabato nella prima delle due partite contro l'Inter.

    Dopo quella gara, Sarri aveva definito la situazione "umiliante". In occasione della finale la gente si è ripresentata, bella la coreografia iniziale, ma non è servito a smuovere una squadra bloccatissima. E alla fine sono partiti i soliti cori di insulto nei confronti di Lotito.

  • SARRI: "VA INNESTATA QUALITÀ TECNICA"

    Come spesso fa quando si presenta davanti ai giornalisti, al termine della finale Maurizio Sarri ha detto pane al pane quel che manca a questa Lazio: qualità tecnica. Come del resto è apparso evidente durante i 90 minuti.

    “Il gruppo secondo me ha qualità mentali - le parole del tecnico in conferenza stampa - però è palesemente un gruppo in cui va innestata un po’ di qualità tecnica. Qualcosa manca, è inutile stare a girare attorno a un discorso. Per essere competitivi con cinque-sei squadre italiane di alto livello, a noi manca roba”.

    Il problema è che la Lazio, per la seconda estate di fila, dovrà provare a rimodellare in meglio la propria rosa senza l'attrattività delle coppe europee. Un'impresa che, abbinata a tutti gli altri problemi che il club capitolino si sta trovando ad affrontare, si presenta per nulla semplice.

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