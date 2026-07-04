Disastro Jonathan David, ancora una volta il peggiore il campo: il Mondiale non ha cambiato il suo status e ora per la Juventus è dura cederlo

Già nel corso della stagione con la Juventus, avevamo visto David sbagliare goal piuttosto clamorosi e perdersi negli ultimi 20 metri.

Un copione che si è ripetuto anche durante i Mondiali, tra l'altro con una squadra che gioca per lui e con la quale ha una media di un goal ogni due partite giocate.

Ma a preoccupare non sono soltanto i goal sbagliati. David ha infatti confermato dei limiti tecnici che ai tempi del Lille non sembravano appartenergli.

L'involuzione nel corso di questa stagione è stata netta ed evidente, probabilmente anche a livello mentale, per quanto riguarda approccio e gestione delle partite.