Disastro Jonathan David, ancora una volta il peggiore il campo: il Mondiale non ha cambiato il suo status e ora per la Juventus è dura cederlo

Il Mondiale poteva essere l'occasione per il suo rilancio, da leader, capitano e trascinatore del Canada.
Ma Jonathan David ha deluso ancora, confermando gli stessi limiti palesati già nel corso della stagione con la Juventus.
Il Mondiale poteva essere l'occasione per il suo rilancio, da leader, capitano e trascinatore del Canada.
Ma Jonathan David ha deluso ancora, confermando gli stessi limiti palesati già nel corso della stagione con la Juventus.
Già all'esordio contro la Bosnia, il campanello d'allarme era suonato. Stop sbagliati, errori banali e sostituzione poco dopo l'ora di gioco.
Poi la tripletta al Qatar sembrava poter far svoltare il suo Mondiale, anche se arrivata contro un avversario in inferiorità numerica.
Ma contro Svizzera e Sudafrica ci sono stati nuovi passi indietro, culminati con la prestazione impalpabile messa in scena negli ottavi contro il Marocco.
Il peggiore in campo, ancora una volta, con l'ennesimo errore sotto porta e alcune scelte incomprensibili, come la punizione calciata alta dal limite dell'area sul risultato ancora di 1-0 per il Marocco.
Già nel corso della stagione con la Juventus, avevamo visto David sbagliare goal piuttosto clamorosi e perdersi negli ultimi 20 metri.
Un copione che si è ripetuto anche durante i Mondiali, tra l'altro con una squadra che gioca per lui e con la quale ha una media di un goal ogni due partite giocate.
Ma a preoccupare non sono soltanto i goal sbagliati. David ha infatti confermato dei limiti tecnici che ai tempi del Lille non sembravano appartenergli.
L'involuzione nel corso di questa stagione è stata netta ed evidente, probabilmente anche a livello mentale, per quanto riguarda approccio e gestione delle partite.
L'obiettivo dei bianconeri è fare una maxi plusvalenza durante questa sessione di mercato con David.
Ricordiamo che l'attaccante canadese è arrivato a zero dal Lille e adesso i bianconeri vorrebbero 30 milioni per cederlo.
La speranza era che questo Mondiale potesse elevare il suo status, valorizzarlo e convincere qualche club a puntare su di lui, ma dopo l'eliminazione col Canada possiamo dire che il suo status è addirittura peggiorato.
E adesso è difficile pensare che qualcuno bussi alla porta della Juventus con 30-35 milioni. Cedere questo David rischia davvero di diventare un problema.
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