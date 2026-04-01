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3x3 ItaliaGOAL/Getty
Simone Gambino,Leonardo Gualano e Claudio D'Amato

Disastro Italia, ripartire da Gattuso o con un nuovo ct? Chi al posto di Gravina a capo della FIGC? Come riformare il calcio italiano? Il 3x3 di GOAL

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G. Gattuso

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo la clamorosa eliminazione dell'Italia ai playoff Mondiali: riflessioni sul ct, sul nuovo presidente della FIGC e sulle riforme necessarie per cercare di risollevare il calcio italiano.

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  • È giusto confermare Gattuso o bisogna cambiare ct?
  • Gravina al capolinea: da chi ripartire come presidente della FIGC?
  • Quale riforma è assolutamente indispensabile per rifondare il calcio italiano?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL: il punto di vista di Simone Gambino, Leonardo Gualano e Claudio D'Amato dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali.

  • Gennaro Gattuso Antonio Conte Getty

    È giusto confermare Gattuso o bisogna cambiare ct?

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  • "Serve un vincente, un leader, un allenatore top: ripartiamo da Conte"

    Simone Gambino - Quando ci si trova di fronte a un fallimento sportivo di tale portata additare una sola persona come responsabile è un esempio di disonestà intellettuale e mai come stavolta incolpare solo Gennaro Gattuso per la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali è sicuramente ingiusto. Ma è indubbio che anche il ct abbia la sua grossa fetta di responsabilità sull'ennesimo flop azzurro. Gattuso ha puntato sin dal primo giorno sul concetto di gruppo, puntando con decisione su un blocco di giocatori che ha difeso a spada tratta anche quando le prestazioni sono state al limite dell'imbarazzante, come in occasione della debacle contro la Norvegia a San Siro - la peggior sconfitta casalinga della storia della Nazionale italiana nelle qualificazioni ai Mondiali - ma anche della vittoria contro Israele, arrivata al 90' di una partita illogica, terminata 5-4 per gli azzurri, che avrebbe dovuto far scattare più di un allarme sull'affidabilità di qualche giocatore puntualmente naufragato nei momenti clou e sulla direzione presa sui principi di gioco.

    Dopo aver faticato in maniera evidente contro l'Irlanda del Nord, Gattuso non ha saputo apporre correttivi adeguati per la finale contro la Bosnia, manifestando limiti tattici inaccettabili per chi siede sulla panchina più importante di questa nazione. I cambi (discutibile quello di Retegui, decisamente affrettato quello di Kean, incomprensibile quello che ha portato in campo un oggetto misterioso come Frattesi) non hanno fatto che peggiorare la situazione.

    È per questo che, pur riconoscendo a Ringhio (che ricordiamo ha ereditato l'Italia dopo una gestione altrettanto fallimentare targata Spalletti) le attenuanti del caso, è inevitabile pensare ad una nuova guida tecnica per cercare di risollevare il Paese, di restituire dignità e credibilità a una Nazionale che, pur sfoggiando quattro stelle sulla maglia, oggi non può minimamente ritenersi parte del gotha del calcio internazionale.

    Da chi ripartire? Per chi scrive l'unica soluzione percorribile in questo momento, restando nel campo delle piste realistiche, porta al nome di Antonio Conte, la cui avventura al Napoli potrebbe giungere al termine a fine stagione. Serve un vincente, un leader, un allenatore top, una figura carismatica in grado di indicare la via maestra. Per Conte si tratterebbe di un ritorno, dopo l'esperienza nel biennio 2014-2016, conclusa dopo un Europeo assolutamente positivo, terminato con l'eliminazione ai rigori contro la Germania dopo un cammino per certi versi miracoloso considerato il livello tecnico della rosa a disposizione del ct. Dieci anni dopo l'Italia ritroverebbe un Conte cambiato, evoluto, aperto anche ad esplorare nuovi scenari tattici, come dimostrato in questa travagliatissima stagione al Napoli, senza perdere, dopo Gattuso, una componente fondamentale per un ct, ossia lo spirito patriottico.

    Come in una storia d'amore mai del tutto chiusa, le strade di Antonio e della Nazionale sono destinate a incrociarsi nuovamente, prima o poi: chissà che non possa essere questo il momento giusto.

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  • women 4 Football EventGetty Images Sport

    Gravina al capolinea: da chi ripartire come presidente della FIGC?

  • "Malagò l'uomo di sport che può portare in dote una visione più ampia e nuove idee"

    Leonardo Gualano - "Capisco l'esercizio della richiesta di dimissioni al quale sono abituato negli ultimi tempi, ma le valutazioni spettano di diritto al Consiglio".

    Chi si aspettava un passo indietro di Gabriele Gravina subito dopo il triplice fischio della sfida di Zenica, che ha sancito la mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali, è rimasto deluso.

    Il presidente della FIGC ha rimandato tutto ai prossimi giorni e, soprattutto, ha passato la palla a un Consiglio federale composto da persone che negli ultimi anni gli hanno garantito una fiducia pressoché totale.

    Discorso chiuso, dunque? Non proprio, visto che le pressioni dall'esterno non mancheranno. Gravina ha già avuto modo di trovarsi in passato in acque agitate, ma è comunque sempre riuscito a cavarsela e a mantenere il suo posto. Molto, dunque, dipenderà da chi e da come si muoverà; quello che sembra certo è che il movimento calcio, dopo l'ennesimo fallimento, abbia bisogno di una figura nuova dalla quale ripartire.

    Un uomo di sport che possibilmente porti in dote quelle idee che possano aiutare a guardare verso il futuro e non più a sperare semplicemente in un cambio di rotta che, ad oggi, senza i dovuti provvedimenti, sembra impossibile.

    Ma chi potrebbe realmente sostituire Gravina? Di nomi ne sono circolati tanti e, tra tutti, il più forte è certamente quello di Giovanni Malagò. Si tratta di un candidato più che credibile per il ruolo di presidente della FIGC. Un dirigente di lunghissimo corso che, a quanto pare, potrebbe già contare sull'appoggio di diverse società di Serie A, ma il fronte potrebbe essere destinato ad allargarsi nel giro di pochissimi giorni.

    Per lui parlano i dodici anni di presidenza del CONI, la grande crescita dello sport italiano nel corso dei suoi tre mandati, appunto a capo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e, solo da ultimo, lo straordinario successo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che lui ha vissuto da presidente del comitato organizzatore.

    Un dirigente dall'enorme trascorso, che in passato ha già ricoperto un ruolo importante in ambito calcistico: quello di commissario straordinario della Lega Serie A.

    Membro eletto del CIO, potrebbe essere il dirigente giusto per rifondare: l'uomo di sport che, dall'alto della sua esperienza, potrebbe garantire una visione molto più ampia e magari anche decidere di affidare compiti importanti ad ex campioni del passato, che potrebbero ispirare una nuova generazione di calciatori, ma anche contribuire attivamente con le loro idee.

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  • Italy playersGetty

    Quale riforma è assolutamente indispensabile per rifondare il calcio italiano?

  • "Una Riforma Zola non solo in C ma anche in Serie A"

    Claudio D'Amato - Il sistema calcio nel nostro Paese è obsoleto, privo di innovazione, deleterio per presente e - se non verrà fatto qualcosa a stretto giro - per un futuro che, come dimostrano i recenti disastri azzurri, può riservare ben poche gioie e tanti ulteriori dolori.

    Bisogna credere nei nostri talenti, serve puntarci, ma non gettarli nella mischia in stile kamikaze col rischio di bruciarli: occorre ridisegnare, come ha ammesso Gravina dopo il fallimento di Zenica. Ed allora, che rivoluzione sia.

    Parziale, totale? Basterebbe partire dalle basi, ossia da una compressione di format e calendari utile ad alleviare fatiche e consentire ai convocati in Nazionale di amalgamarsi con maggior facilità, assimilando identità e filosofia del ct. Un'Italia simil club per intenderci, con maggiori finestre a disposizione tra stage, allenamenti e preparazioni ai match tramite cui rodarsi, integrarsi e creare un progetto tecnico, tattico e psicofisico non di passaggio bensì solido.

    Dai calendari ai vincoli con cui valorizzare i ragazzi che spiccano nei rispettivi vivai, anche questi ultimi necessariamente oggetto di restyling e ventate d'aria fresca. Immaginare una Riforma Zola non solo in C ma anche in A, magari rivisitandone alcuni parametri per non eccedere e contestualizzando il maggior livello qualitativo del palcoscenico, potrebbe aiutare: obblighi legati alle liste relativi ai settori giovanili, paletti inerenti ai gioielli di casa nostra da allevare e preparare al grande salto già misurandoli coi 'grandi', incentivi economici per chi predilige lavorare dalle fondamenta per costruire palazzi durevoli nel tempo e a prova d'urto.

    Per rendere i calciatori italiani adeguati a piazze, platee e categorie di spessore, dulcis in fundo, serve che questi vengano allenati ed indottrinati nella maniera corretta: troppo lavoro atletico e tattico, poco pallone. Se n'è parlato a più riprese, ma ad oggi in termini di qualità continuiamo a latitare: in Serie A è difficile far goal, vero, ma è altrettanto vero che tra prevalenza di stranieri e penuria di chi è nato sotto al tricolore poi ci ritroviamo a piangere e leccarci ferite per figuracce come quella in Bosnia.

    Chi allena i giovani deve ammodernarsi ed adeguarsi, formandosi in linea con quanto ad esempio avviene nelle Academy estere: più spazio alla tecnica, sia da parte di chi siede in panchina che per chi va in campo e viene forgiato, un'intenzione d'altronde già presente sul tavolo della FIGC ma che ad oggi di 'europeo' non vanta praticamente nulla.

    Zenica, dopo quelli offerti da Svezia e Macedonia, è il terzo assist offerto per ripartire e migliorarci: non sprechiamolo, ne va di orgoglio, tradizione e soprattutto competitività.

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