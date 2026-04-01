Disastro Italia, ripartire da Gattuso o con un nuovo ct? Chi al posto di Gravina a capo della FIGC? Come riformare il calcio italiano? Il 3x3 di GOAL

Leonardo Gualano - "Capisco l'esercizio della richiesta di dimissioni al quale sono abituato negli ultimi tempi, ma le valutazioni spettano di diritto al Consiglio".
Chi si aspettava un passo indietro di Gabriele Gravina subito dopo il triplice fischio della sfida di Zenica, che ha sancito la mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali, è rimasto deluso.
Il presidente della FIGC ha rimandato tutto ai prossimi giorni e, soprattutto, ha passato la palla a un Consiglio federale composto da persone che negli ultimi anni gli hanno garantito una fiducia pressoché totale.
Discorso chiuso, dunque? Non proprio, visto che le pressioni dall'esterno non mancheranno. Gravina ha già avuto modo di trovarsi in passato in acque agitate, ma è comunque sempre riuscito a cavarsela e a mantenere il suo posto. Molto, dunque, dipenderà da chi e da come si muoverà; quello che sembra certo è che il movimento calcio, dopo l'ennesimo fallimento, abbia bisogno di una figura nuova dalla quale ripartire.
Un uomo di sport che possibilmente porti in dote quelle idee che possano aiutare a guardare verso il futuro e non più a sperare semplicemente in un cambio di rotta che, ad oggi, senza i dovuti provvedimenti, sembra impossibile.
Ma chi potrebbe realmente sostituire Gravina? Di nomi ne sono circolati tanti e, tra tutti, il più forte è certamente quello di Giovanni Malagò. Si tratta di un candidato più che credibile per il ruolo di presidente della FIGC. Un dirigente di lunghissimo corso che, a quanto pare, potrebbe già contare sull'appoggio di diverse società di Serie A, ma il fronte potrebbe essere destinato ad allargarsi nel giro di pochissimi giorni.
Per lui parlano i dodici anni di presidenza del CONI, la grande crescita dello sport italiano nel corso dei suoi tre mandati, appunto a capo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e, solo da ultimo, lo straordinario successo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che lui ha vissuto da presidente del comitato organizzatore.
Un dirigente dall'enorme trascorso, che in passato ha già ricoperto un ruolo importante in ambito calcistico: quello di commissario straordinario della Lega Serie A.
Membro eletto del CIO, potrebbe essere il dirigente giusto per rifondare: l'uomo di sport che, dall'alto della sua esperienza, potrebbe garantire una visione molto più ampia e magari anche decidere di affidare compiti importanti ad ex campioni del passato, che potrebbero ispirare una nuova generazione di calciatori, ma anche contribuire attivamente con le loro idee.