Disastro Italia, ripartire da Gattuso o con un nuovo ct? Chi al posto di Gravina a capo della FIGC? Come riformare il calcio italiano? Il 3x3 di GOAL

Simone Gambino - Quando ci si trova di fronte a un fallimento sportivo di tale portata additare una sola persona come responsabile è un esempio di disonestà intellettuale e mai come stavolta incolpare solo Gennaro Gattuso per la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali è sicuramente ingiusto. Ma è indubbio che anche il ct abbia la sua grossa fetta di responsabilità sull'ennesimo flop azzurro. Gattuso ha puntato sin dal primo giorno sul concetto di gruppo, puntando con decisione su un blocco di giocatori che ha difeso a spada tratta anche quando le prestazioni sono state al limite dell'imbarazzante, come in occasione della debacle contro la Norvegia a San Siro - la peggior sconfitta casalinga della storia della Nazionale italiana nelle qualificazioni ai Mondiali - ma anche della vittoria contro Israele, arrivata al 90' di una partita illogica, terminata 5-4 per gli azzurri, che avrebbe dovuto far scattare più di un allarme sull'affidabilità di qualche giocatore puntualmente naufragato nei momenti clou e sulla direzione presa sui principi di gioco.

Dopo aver faticato in maniera evidente contro l'Irlanda del Nord, Gattuso non ha saputo apporre correttivi adeguati per la finale contro la Bosnia, manifestando limiti tattici inaccettabili per chi siede sulla panchina più importante di questa nazione. I cambi (discutibile quello di Retegui, decisamente affrettato quello di Kean, incomprensibile quello che ha portato in campo un oggetto misterioso come Frattesi) non hanno fatto che peggiorare la situazione.

È per questo che, pur riconoscendo a Ringhio (che ricordiamo ha ereditato l'Italia dopo una gestione altrettanto fallimentare targata Spalletti) le attenuanti del caso, è inevitabile pensare ad una nuova guida tecnica per cercare di risollevare il Paese, di restituire dignità e credibilità a una Nazionale che, pur sfoggiando quattro stelle sulla maglia, oggi non può minimamente ritenersi parte del gotha del calcio internazionale.

Da chi ripartire? Per chi scrive l'unica soluzione percorribile in questo momento, restando nel campo delle piste realistiche, porta al nome di Antonio Conte, la cui avventura al Napoli potrebbe giungere al termine a fine stagione. Serve un vincente, un leader, un allenatore top, una figura carismatica in grado di indicare la via maestra. Per Conte si tratterebbe di un ritorno, dopo l'esperienza nel biennio 2014-2016, conclusa dopo un Europeo assolutamente positivo, terminato con l'eliminazione ai rigori contro la Germania dopo un cammino per certi versi miracoloso considerato il livello tecnico della rosa a disposizione del ct. Dieci anni dopo l'Italia ritroverebbe un Conte cambiato, evoluto, aperto anche ad esplorare nuovi scenari tattici, come dimostrato in questa travagliatissima stagione al Napoli, senza perdere, dopo Gattuso, una componente fondamentale per un ct, ossia lo spirito patriottico.

Come in una storia d'amore mai del tutto chiusa, le strade di Antonio e della Nazionale sono destinate a incrociarsi nuovamente, prima o poi: chissà che non possa essere questo il momento giusto.