Disastro Italia in Norvegia e ora l'incubo prende forma: Spalletti rischia di fallire l'obiettivo Mondiali

Norvegia vs Italia

Tracollo totale degli Azzurri in quel di Oslo: il percorso che conduce ai Mondiali del 2026 è già tremendamente in salita.

Un autentico disastro. Totale. Senza attenuanti. E' un tonfo clamoroso quello dell'Italia in quel di Oslo. Un vero e proprio incubo che rischia, ancora una volta, di prendere sempre più forma.

Una sconfitta pesantissima che, a questo punto, rischia di complicare in maniera molto, ma molto pesante il percorso che conduce ai Mondiali del 2026 che si giocheranno tra un anno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Italia vista al cospetto della Norvegia, infatti, è parsa di fatto inerme, senza sostanza e soprattutto senza nemmeno un briciolo di idee con le quali provare a scalfire la notte magica della squadra guidata dal ct Solbakken. In altre parole, un naufragio totale.