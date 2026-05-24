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Cremonese retrocessioneGOAL
Matteo Occhiuto

Disastro Cremonese, è Serie B: un girone di ritorno horror condanna Giampaolo alla retrocessione

Serie A
Cremonese

Arriva il terzo e ultimo verdetto in coda alla classifica, con la caduta in cadetteria della Cremonese. Una retrocessione che, dopo un ottimo girone d'andata, ha quasi dell'incredibile.

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La Cremonese è in Serie B. I grigiorossi non sono riusciti a evitare il ritorno in cadetteria, salutando la A meno di un anno dopo la vittoria nella finale playoff di La Spezia.

Per i grigiorossi l’amarezza è grande: nell’annata in cui, già a dicembre, la salvezza sembrava essere cosa fatta, un incredibilmente negativo girone di ritorno condannano la formazione lombarda all’immediata discesa in B.

Non sono bastati i colpi di mercato estivi e invernali, da Vardy a Baschirotto passando per Luperto, né il cambio in panchina, con l’arrivo di Marco Giampaolo in sostituzione di Davide Nicola: oggi la Cremonese è di nuovo retrocessa, così come avvenuto nel 2022/23, anno dell’ultima partecipazione al massimo campionato italiano.

  • DRAMMA SPORTIVO CREMO: È SERIE B

    Dalle parti di Cremona si consuma un vero e proprio dramma sportivo. Mai come quest’anno ci si credeva, alla salvezza: la rosa allestita in estate (e potenziata in inverno) sembrava attrezzata al compito di mantenere la categoria. E invece, dopo un solo anno di Serie A, la discesa in B si è concretizzata nuovamente.

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  • DECISIVA LA GOLEADA COL COMO

    L'1-4 dell'ultima giornata contro il Como ha condannato la squadra di Giampaolo al terzultimo posto finale. Ma anche una vittoria non sarebbe servita a nulla: il Lecce ha battuto di misura il Genoa, garantendosi senza altri aiuti la permanenza in Serie A.

    La retrocessione era maturata già prima: per settimane la Cremonese non ha vinto, ha ottenuto risultati negativi, ha spezzato una lunga serie negativa con pochi sprazzi di luce come il 2-0 di Parma.

    Il doppio guizzo finale contro Pisa e Udinese è servito a poco: il Lecce è sempre rimasto davanti, esultando al 90' dell'ultima giornata e mandando in B la Cremonese.

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  • Vardy CremoneseGetty Images

    UNA STAGIONE DAI DUE VOLTI

    Pesa un rendimento totalmente horror nel girone di ritorno. Sono stati solamente sei i punti della Cremonese nella seconda metà di stagione, con 3 vittorie, 3 pareggi e ben 13 sconfitte. Cifre incredibili se si pensa che Vardy e compagni avevano girato a quota 22, al tredicesimo posto, con ben 9 punti di vantaggio sul terzultimo posto, all’epoca occupato dalla Fiorentina.

  • US Cremonese v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    LA RIPARTENZA: OBIETTIVO RISALITA?

    Adesso, insieme a Pisa e Verona, la Cremo ripartirà dalla Serie B. L’obiettivo, conoscendo l’ambizione della proprietà, sarà quello di far ritorno immediato in A, anche se non sarà facile. Ma a Cremona, dopo essersi leccati brevemente le ferite, sanno già come rialzarsi e, senza dubbio, proveranno a farlo immediatamente. 

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