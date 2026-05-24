Disastro Cremonese, è Serie B: un girone di ritorno horror condanna Giampaolo alla retrocessione

La Cremonese è in Serie B. I grigiorossi non sono riusciti a evitare il ritorno in cadetteria, salutando la A meno di un anno dopo la vittoria nella finale playoff di La Spezia.
Per i grigiorossi l’amarezza è grande: nell’annata in cui, già a dicembre, la salvezza sembrava essere cosa fatta, un incredibilmente negativo girone di ritorno condannano la formazione lombarda all’immediata discesa in B.
Non sono bastati i colpi di mercato estivi e invernali, da Vardy a Baschirotto passando per Luperto, né il cambio in panchina, con l’arrivo di Marco Giampaolo in sostituzione di Davide Nicola: oggi la Cremonese è di nuovo retrocessa, così come avvenuto nel 2022/23, anno dell’ultima partecipazione al massimo campionato italiano.