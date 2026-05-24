Disastro Cremonese, è Serie B: un girone di ritorno horror condanna Giampaolo alla retrocessione

L'1-4 dell'ultima giornata contro il Como ha condannato la squadra di Giampaolo al terzultimo posto finale. Ma anche una vittoria non sarebbe servita a nulla: il Lecce ha battuto di misura il Genoa, garantendosi senza altri aiuti la permanenza in Serie A.

La retrocessione era maturata già prima: per settimane la Cremonese non ha vinto, ha ottenuto risultati negativi, ha spezzato una lunga serie negativa con pochi sprazzi di luce come il 2-0 di Parma.

Il doppio guizzo finale contro Pisa e Udinese è servito a poco: il Lecce è sempre rimasto davanti, esultando al 90' dell'ultima giornata e mandando in B la Cremonese.