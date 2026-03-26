Il direttore sportivo del Como fa il punto sul futuro: "Non temiamo di perdere Fabregas. Nico Paz? È contento qui, alte probabilità che resti"

La realtà più bella e convincente della Serie A 2025/26 è, a tutti gli effetti, il Como di Cesc Fàbregas che, dopo appena una stagione di rodaggio nel massimo campionato, si è ritrovato a lottare per un posto nella prossima Champions League.
Una squadra composta prevalentemente da giovani talenti provenienti da tutto il mondo, guidata da un tecnico giovane ma con idee molto chiare, capace di vivere lo spogliatoio come una vera famiglia.
Durante la sosta per le nazionali, il direttore sportivo dei lariani, Carlalberto Ludi, ha rilasciato un’intervista a Radio Radio Lo Sport, soffermandosi sia sul futuro dell’allenatore spagnolo sia su alcuni giocatori chiave, come Nico Paz.