Il direttore sportivo del Como fa il punto sul futuro: "Non temiamo di perdere Fabregas. Nico Paz? È contento qui, alte probabilità che resti"

"Mancanza di giocatori italiani? Il tema è un po' più complesso. Ci sono dinamiche finanziarie che limitano gli investimenti di proprietà straniere all'interno del contesto italiano, poi c'è anche un discorso metodologico. In Spagna sono più affini al tipo di calcio che facciamo noi. Poi i 2004 o 2005 che abbiamo preso noi hanno già giocato in prime squadre di Serie A, nel nostro Paese facciamo fatica a trovarli. Stiamo investendo molto sull'italianità nel settore giovanile per trovarli pronti in futuro.

Come reclutiamo i giocatori? C'è un gruppo di lavoro molto più ampio di quello che si può pensare. Abbiamo un primo filtro statistico, poi ne abbiamo altri cinque. Gli scout devono capire se è funzionale a quello che sta facendo Fabregas, poi se tecnicamente è compatibile con noi, abbiamo una profilazione del carattere del giocatore dentro la partita, facciamo un check sugli infortuni e infine sul carattere della persona. Poi i nomi vengono proposti a me e a Fabregas e prendiamo quello che riteniamo migliore".