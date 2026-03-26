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Fabregas Nico Paz ComoGetty Images
Michael Baldoin

Il direttore sportivo del Como fa il punto sul futuro: "Non temiamo di perdere Fabregas. Nico Paz? È contento qui, alte probabilità che resti"

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Il ds dei lariani Ludi si è sbilanciato con fiducia guardando alla prossima stagione: "Lavoriamo per crescere e per migliorare, eravamo sicuri che questa squadra avesse tanto valore e che Cesc Fabregas fosse un fenomeno nel valorizzare questi ragazzi".

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La realtà più bella e convincente della Serie A 2025/26 è, a tutti gli effetti, il Como di Cesc Fàbregas che, dopo appena una stagione di rodaggio nel massimo campionato, si è ritrovato a lottare per un posto nella prossima Champions League.

Una squadra composta prevalentemente da giovani talenti provenienti da tutto il mondo, guidata da un tecnico giovane ma con idee molto chiare, capace di vivere lo spogliatoio come una vera famiglia.

Durante la sosta per le nazionali, il direttore sportivo dei lariani, Carlalberto Ludi, ha rilasciato un’intervista a Radio Radio Lo Sport, soffermandosi sia sul futuro dell’allenatore spagnolo sia su alcuni giocatori chiave, come Nico Paz.

  • "NON POTEVAMO PENSARE AD UNA STAGIONE COSI: ORA SOGNIAMO IL QUARTO POSTO"

    "Non potevamo pensare di essere dove siamo, potevamo solo sognarlo. Lavoriamo per crescere e per migliorare, eravamo sicuri che questa squadra avesse tanto valore e che Cesc Fabregas fosse un fenomeno nel valorizzare questi ragazzi. Stiamo sognando il quarto posto, ma manca ancora tantissima strada".

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  • "IN SPAGNA SONO PIÙ AFFINI AL TIPO DI CALCIO CHE CERCHIAMO DI FARE"

    "Mancanza di giocatori italiani? Il tema è un po' più complesso. Ci sono dinamiche finanziarie che limitano gli investimenti di proprietà straniere all'interno del contesto italiano, poi c'è anche un discorso metodologico. In Spagna sono più affini al tipo di calcio che facciamo noi. Poi i 2004 o 2005 che abbiamo preso noi hanno già giocato in prime squadre di Serie A, nel nostro Paese facciamo fatica a trovarli. Stiamo investendo molto sull'italianità nel settore giovanile per trovarli pronti in futuro. 

    Come reclutiamo i giocatori? C'è un gruppo di lavoro molto più ampio di quello che si può pensare. Abbiamo un primo filtro statistico, poi ne abbiamo altri cinque. Gli scout devono capire se è funzionale a quello che sta facendo Fabregas, poi se tecnicamente è compatibile con noi, abbiamo una profilazione del carattere del giocatore dentro la partita, facciamo un check sugli infortuni e infine sul carattere della persona. Poi i nomi vengono proposti a me e a Fabregas e prendiamo quello che riteniamo migliore".

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  • "NESSUNA PAURA CHE FABREGAS CI POSSA ABBANDONARE"

    "Fabregas? Abbiamo già parlato diverse volte, abbiamo risposto a questo tema anche lo scorso anno. In questo momento siamo in una linea di miele, c'è totale allineamento tra quello che vuole fare lui e il Como. Noi vogliamo continuare a crescere, mettiamo a sua disposizione senza più risorse, sia tecniche che strumentali. Finché qualcosa di straordinario non capiterà sul mercato che lo riguarda, andremo avanti insieme. Possiamo parlare di quello che offriamo noi a lui e non di quello che possono offrirgli gli altri. In questo momento non abbiamo alcuna paura che ci possa abbandonare".

  • "LE PROBABILITÀ CHE NICO PAZ RESTI SONO ALTE"

    "Nico Paz? Non possiamo controllare la volontà degli altri. In questo momento siamo molto felici di Nico. Le probabilità che rimanga a Como anche il prossimo alto sono molto alte. Poi di mezzo c'è anche un Mondiale da considerare, ma secondo me è probabile che possa rimanere. In questo momento per i ragazzi giovani questo è il contesto giusto per crescere."

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  • "SIA JUVENTUS CHE ROMA SONO MOLTO PERICOLOSE: LA NOSTRA ARMA È FABREGAS"

    "Chi è più pericolosa tra Juventus e Roma per la Champions League? Non posso scegliere una, perché sono entrambe molto pericolose. Abbiamo un'arma in più, ovvero un giovane, ma predestinato allenatore, che è competente e sta gestendo questo momento come un tecnico navigato. Mancano tante partite, ma Fabregas è la nostra arma".

  • "VOGLIAMO SIA COPPA ITALIA CHE CHAMPIONS LEAGUE"

    "Cosa scegliamo tra Champions League e Coppa Italia? Sono due traguardi storici per il club, non possiamo e non vogliamo scegliere. Siamo giovani, forti, laboriosi, abbiamo voglia di giocare e lavorare. Ho detto a ottobre o novembre che il nostro obiettivo è vincere tutte le partite, è la mentalità dell'allenatore. Certamente, non potrà capitare, ma davanti a due obiettivi non possiamo scegliere. Faremo di tutto per centrarli entrambi".

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  • "L'INTER RESTA FAVORITA PER LO SCUDETTO"

    "Decisivi per lo Scudetto per le sfide contro Inter e Napoli? Penso che l'Inter abbia tutto per raggiungere lo Scudetto. È la squadra più attrezzata, non vedo tutta questa preoccupazione. Noi penseremo al nostro destino, poi che vinca il migliore, ma l'Inter è favorita".

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