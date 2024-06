DIRETTA: Spagna-Georgia LIVE! Gli aggiornamenti sulla gara degli ottavi di finale di Euro 2024

Sfida degli Ottavi di finale di Euro 2024 tra Spagna e Georgia: tutti gli aggiornamenti sulla partita da Colonia.

Ottavi di finale degli Europei in Germania: la Spagna sfida la Georgia in una partita inedita in una competizione internazionale.

La Roja arriva dopo aver vinto il Girone B con Italia, Croazia e Albania: da testa di serie, insomma, a punteggio pieno.

La Georgia, invece, ha staccato il pass-qualificazione tra le migliori terze vincendo nell'ultima giornata del Girone F contro il Portogallo.

Di seguito gli aggiornamenti LIVE da Colonia per non perdevi neppure un momento di Spagna-Georgia!