DIRETTA: il sorteggio degli spareggi di Champions League LIVE! Dove vederlo in tv e streaming e l'avversaria di Inter, Juventus e Atalanta

Le tre italiane rimaste in corsa in Champions dopo l'eliminazione del Napoli si preparano a conoscere le rispettive avversarie: il racconto del sorteggio di Nyon.

A Nyon va in scena il sorteggio degli spareggi di Champions League. E dunque Inter, Atalanta e Juventus, le tre formazioni italiane che si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta senza riuscire però a chiudere tra le prime otto, conosceranno le rispettive avversarie.

16 formazioni si presentano al sorteggio: tutte coloro che si sono piazzate dal nono al ventiquattresimo posto. Tanti i nomi illustri: c'è anche il PSG in lizza, oltre al Real Madrid.

Ecco dunque il racconto del sorteggio degli spareggi di Champions, che svelerà la avversaria della fase a eliminazione diretta di Inter, Juventus e Atalanta.

  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ATALANTA

    L'Atalanta sfiderà infine una tra Borussia Dortmund, che all'ultima giornata del girone ha perso contro l'Inter, e Olympiacos.

  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA JUVENTUS

    Per quanto riguarda la Juventus, la formazione bianconera si troverà di fronte o i belgi del Bruges oppure i turchi del Galatasaray, squadra quest'ultima guidata in attacco dall'ex napoletano Victor Osimhen.

  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'INTER

    L'Inter sa già che al sorteggio verrà abbinata a una tra Bodo/Glimt e Benfica. Possibile incrocio, dunque, tra i nerazzurri e il grande ex José Mourinho, il condottiero dello straordinario Triplete della stagione 2009/2010.

    IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO

    "I club - recita il regolamento divulgato dall'UEFA - vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).

    I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18".

  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

    Ci sono diversi modi per assistere al sorteggio degli spareggi in diretta tv e streaming: dunque sia in televisione che tramite qualsiasi dispositivo mobile, come un computer, un cellulare o un tablet.

    Sky metterà a disposizione dei propri clienti l'evento tramite abbonamento: il canale di riferimento per seguirlo sarà Sky Sport 24. Sorteggio visibile inoltre in diretta streaming (anche scaricando l'app su una moderna smart tv) su Amazon Prime Video.

    Anche l'UEFA trasmetterà in diretta streaming il sorteggio, sia tramite UEFA.tv che attraverso il proprio canale YouTube.

  • QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO

    Il sorteggio degli spareggi di Champions League andrà in scena oggi, venerdì 30 gennaio 2026, a Nyon, in Svizzera: l'evento che vedrà coinvolte anche Inter, Atalanta e Juventus prenderà il via alle ore 12.00.

