DIRETTA: il sorteggio degli spareggi di Champions League LIVE! Dove vederlo in tv e streaming e l'avversaria di Inter, Juventus e Atalanta

A Nyon va in scena il sorteggio degli spareggi di Champions League. E dunque Inter, Atalanta e Juventus, le tre formazioni italiane che si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta senza riuscire però a chiudere tra le prime otto, conosceranno le rispettive avversarie.
16 formazioni si presentano al sorteggio: tutte coloro che si sono piazzate dal nono al ventiquattresimo posto. Tanti i nomi illustri: c'è anche il PSG in lizza, oltre al Real Madrid.
Ecco dunque il racconto del sorteggio degli spareggi di Champions, che svelerà la avversaria della fase a eliminazione diretta di Inter, Juventus e Atalanta.