DIRETTA: il sorteggio del Secondo turno nazionale dei playoff di Serie C LIVE! Orario, dove vederlo in tv e streaming e gli accoppiamenti

Il sorteggio sarà visibile in diretta e in esclusiva tv proprio su Sky, e precisamente su Sky Sport 24, al canale numero 250 dell'emittente satellitare.

Per quanto riguarda la diretta streaming, ci sono invece due opzioni: una è NOW tramite abbonamento, scegliendo il pacchetto Pass Sport con tutta l'offerta sportiva, e l'altra è l'app SkyGo, riservata ai clienti Sky senza costi aggiuntivi.