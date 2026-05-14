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Ascoli fansGetty Images
Stefano Silvestri

DIRETTA: il sorteggio del Secondo turno nazionale dei playoff di Serie C LIVE! Orario, dove vederlo in tv e streaming e gli accoppiamenti

Serie C

Chiuso il Primo turno fase nazionale con le qualificazioni di Lecco, Ravenna, Casarano, Potenza e Salernitana, si sorteggia il secondo turno: entrano in scena il Catania, l'Ascoli e il Brescia.

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In Serie C è il giorno di un nuovo sorteggio: stavolta del Secondo turno fase nazionale, il turno in cui entrano in scena le ultime formazioni partecipanti ai playoff, ovvero coloro che hanno chiuso al secondo posto i rispettivi gironi.

Oggi, giovedì 14 maggio, verranno infatti definiti gli accoppiamenti del turno che precede la Final Four. Il tutto all'indomani della conclusione del Primo turno fase nazionale, che ha visto la qualificazione di Lecco, Casarano, Potenza, Salernitana e Ravenna.

Ecco dunque tutte le informazioni su data e orario del sorteggio di oggi, dove vederlo in tv e streaming e gli accoppiamenti.

  • LE DATE DELLE PARTITE

    Le partite d'andata del Secondo turno nazionale si giocheranno domenica 17 maggio; tre giorni più tardi, ovvero mercoledì 20 maggio, sono invece in programma quelle decisive di ritorno.

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  • IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARITÀ

    In caso di parità complessiva di punteggio tra le gare di andata e ritorno, a passare il turno approdando alla Final Four saranno le formazioni teste di serie. Non ci saranno dunque i tempi supplementari e nemmeno i calci di rigore.

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  • TESTE DI SERIE E NON TESTE DI SERIE: COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

    Le otto formazioni verranno suddivise in due gruppi da quattro ciascuna: uno dei due gruppi comprenderà le teste di serie, l'altro le non teste di serie.

    Il primo gruppo è formato da Brescia, Ascoli, Catania e dal Ravenna, la migliore delle vincitrici del turno successivo per quanto riguarda le classifiche dei tre gironi; il secondo gruppo è formato da tutte le altre, dunque Potenza, Casarano, Salernitana e Lecco.

  • LE SQUADRE PARTECIPANTI

    Sono otto le squadre coinvolte nel sorteggio del Secondo turno nazionale:

    -VINCITRICI PRIMO TURNO NAZIONALE: Lecco, Ravenna, Casarano, Pianese, Salernitana

    -SECONDE DEI GIRONI (entrano ora in scena): Brescia, Ascoli, Catania

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  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

    Il sorteggio sarà visibile in diretta e in esclusiva tv proprio su Sky, e precisamente su Sky Sport 24, al canale numero 250 dell'emittente satellitare.

    Per quanto riguarda la diretta streaming, ci sono invece due opzioni: una è NOW tramite abbonamento, scegliendo il pacchetto Pass Sport con tutta l'offerta sportiva, e l'altra è l'app SkyGo, riservata ai clienti Sky senza costi aggiuntivi.

  • L'ORARIO DEL SORTEGGIO

    Il sorteggio del Secondo turno fase nazionale dei playoff di Serie C è in programma nella giornata di oggi, giovedì 14 maggio, con inizio alle ore 12.00. Come al solito l'evento si svolgerà negli studi di Sky, broadcaster che detiene i diritti di tutte le partite della competizione.

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