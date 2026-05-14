DIRETTA: il sorteggio del Secondo turno nazionale dei playoff di Serie C LIVE! Orario, dove vederlo in tv e streaming e gli accoppiamenti

In Serie C è il giorno di un nuovo sorteggio: stavolta del Secondo turno fase nazionale, il turno in cui entrano in scena le ultime formazioni partecipanti ai playoff, ovvero coloro che hanno chiuso al secondo posto i rispettivi gironi.
Oggi, giovedì 14 maggio, verranno infatti definiti gli accoppiamenti del turno che precede la Final Four. Il tutto all'indomani della conclusione del Primo turno fase nazionale, che ha visto la qualificazione di Lecco, Casarano, Potenza, Salernitana e Ravenna.
Ecco dunque tutte le informazioni su data e orario del sorteggio di oggi, dove vederlo in tv e streaming e gli accoppiamenti.