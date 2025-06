DIRETTA: Salernitana-Sampdoria LIVE! Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul playout di ritorno di Serie B

Salernitana e Sampdoria si giocano la permanenza in Serie B nel playout di ritorno: gli aggiornamenti in diretta del match dell’Arechi.

Novanta minuti per rimanere in Serie B. Salernitana e Sampdoria questa sera scendono in campo nel playout di ritorno che mette in palio la permanenza nella categoria.

Il mach d’andata che si è disputato al Ferratis è terminato 2-0 a favore dei blucerchiati, che scendono dunque in campo in una posizione di vantaggio.

Per salvarsi, la Salernitana dovrà vincere con due goal di scarto: in caso di parità complessiva nel punteggio nel doppio confronto andata/ritorno, infatti, i granata avrebbero la meglio in quanto hanno chiuso la stagione regolare con una classifica migliore rispetto alla Sampdoria.

In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale del match Salernitana-Sampdoria: formazioni, azioni salienti, risultato e info su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.