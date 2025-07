DIRETTA: Real Madrid-Borussia Dortmund LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in diretta della sfida del Mondiale per Club

Real Madrid vs Borussia Dortmund

Mondiale per Club

Real Madrid e Borussia Dortmund a caccia della semifinale del Mondiale per Club: gli aggiornamenti live del quarto di finale di scena al 'MetLife Stadium'.

L'ultima semifinalista del Mondiale per Club uscirà fuori dal match del 'MetLife Stadium' in programma tra il Real Madrid di Xabi Alonso e il Borussia Dortmund di Niko Kovac.

I 'Blancos' hanno strappato il pass qualificazione grazie all'1-0 rifilato alla Juventus, battuta grazie al terzo tempo di Gonzalo Garcia; i gialloneri si sono imposti agli ottavi sul Monterrey per 2-1: decisiva la doppietta di Guirassy.

Niente sfida in campo tra i due fratelli Bellingham: Jobe non potrà giocare contro Jude a causa della squalifica da scontare in questo quarto di finale.

Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta sulla partita di East Rutherford: dalle formazioni alle azioni salienti, passando per la copertura tv e streaming.