DIRETTA: Real Madrid-Al Hilal LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sull'esordio di Simone Inzaghi al Mondiale per Club

Real Madrid vs Al Hilal

Mondiale per Club

Il Real Madrid affronta l'Al Hilal nel Gruppo H del Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti sul match dell'Hard Rock Stadium di Miami.

Ventata di novità assolute al Mondiale per Club: in campo, per il Gruppo H, ecco il Real Madrid e l'Al Hilal.

Entrambe le formazioni sono reduci da un cambio d'allenatore: i 'Blancos' hanno accolto Xabi Alonso, mentre la formazione saudita ha ufficializzato l'ingaggio dell'ormai ex interista Simone Inzaghi.

Real Madrid-Al Hilal è la prima sfida del girone: a seguire spazio a quella che metterà di fronte i messicani del Pachuca e gli austriaci del Salisburgo.

