DIRETTA: Porto Al Ahly LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti sulla partita del Mondiale per Club

FC Porto vs Al Ahly SC

Mondiale per Club

Il Porto affronta l'Al Ahly nell'ultima partita del girone: entrambe sono ad un passo dall'eliminazione.

Nella notte italiana tra lunedì e martedì, alle ore 03:00, andranno in scena le ultime due partite del gruppo A del Mondiale per Club, che vede coinvolte Inter Miami, Palmeiras, Porto ed Al Ahly.

In particolare si disputeranno Inter Miami-Palmeiras e Porto-Al Ahly. La situazione vede con quattro punti l'Inter Miami e il Palmeiras mentre con solo uno le altre due squadre.

La squadra portoghese quindi rischia concretamente l'eliminazione ai gironi e anche una vittoria potrebbe non bastare. Per il Porto infatti è necessario che il Palmeiras perda e in tal caso visto che lo scontro diretto è finito 0-0 conterà la differenza reti generali.

L'articolo prosegue qui sotto

In caso di parità o di vittoria del Palmeiras allora il Porto sarebbe eliminato sicuramente. Situazione "contraria" per l'Al Ahly, che ha pareggiato con l'Inter Miami e perso con il Palmeiras. Alla squadra egiziana serve battere il Porto e che la squadra di Messi perda (conterebbe la differenza reti generale). Di seguito la diretta di Porto-Al Ahly con le ultime.