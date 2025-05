DIRETTA: Playoff Serie B, Cremonese-Juve Stabia e Spezia-Catanzaro LIVE! Formazioni, risultati e ultimi aggiornamenti sulle semifinali di ritorno

Cremonese vs Juve Stabia

Spezia vs Catanzaro

Cremonese-Juve Stabia e Spezia-Catanzaro in campo per le semifinali dei Playoff di Serie B: gli ultimi aggiornamenti LIVE!

Serata decisiva anche in Serie B dove si giocano le semifinali di ritorno dei Playoff che decreteranno le due squadre finaliste.

La Juve Stabia vuole difendere la vittoria per 2-1 ottenuta all'andata: sul campo della Cremonese basterà non perdere per superare il turno.

Impresa quasi impossibile invece quella che attende il Catanzaro, che ha perso per 0-2 l'andata in casa e deve quindi vincere con tre goal di scarto a La Spezia.

L'articolo prosegue qui sotto

Seguiamo in diretta Cremonese-Juve Stabia e Spezia-Catanzaro: le formazioni e gli ultimi aggiornamenti sui Playoff di Serie B LIVE!