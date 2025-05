DIRETTA: Pescara-Audace Cerignola e Ternana-Vicenza LIVE! Formazioni, risultati e aggiornamenti sul ritorno delle semifinali playoff di Serie C

Ternana vs LR Vicenza

Pescara vs Audace Cerignola

Serie C

Ci si gioca la finale: il Pescara deve completare l'opera contro l'Audace Cerignola mentre tra Ternana e Vicenza è grande equilibrio.

Ultimi novanta minuti (più eventualmente supplementari) prima dell'atto finale. A contendersi la promozione in Serie B sono rimaste Pescara, Audace Cerignola, Ternana e Vicenza.

La gara di andata delle semifinali playoff di Serie C è terminata con due risultati molto diversi. Il Pescara ha vinto nettamente in casa dell'Audace Cerignola (1-4), mentre è finita 0-0 Vicenza-Ternana.

Oggi mercoledì 28 maggio le squadre tornano in campo per la partita di ritorno. Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta sulle due semifinali.