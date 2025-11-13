Pubblicità
DIRETTA: Norvegia-Estonia LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sulla partita delle Qualificazioni Mondiali che interessa all'Italia

Norvegia-Estonia interessa da vicino all'Italia: la diretta testuale del match valido per il Gruppo I delle Qualificazioni Mondiali, con aggiornamenti live su risultato e azioni salienti.

  • FISCHIO FINALE: NORVEGIA-ESTONIA 4-1

    Festa grande ad Oslo, dove la Norvegia battendo 4-1 l'Estonia si prende - seppur non ancora matematicamente - i Mondiali 2026: l'Italia, dunque, vede sfumare le residue speranze di primo posto e giocherà i Playoff.

  • L'ESTONIA ACCORCIA CON SAARMA: 4-1 AL 65'

    L'Estonia ha un moto d'orgoglio ed accorcia le distanze con Saarma, che si presenta a tu per tu con Nyland e non sbaglia.

  • DOPPIETTA DI HAALAND AL 62': NORVEGIA-ESTONIA 4-0

    La Norvegia dilaga ancora con Haaland, che imita Sorloth e fa doppietta: tap-in volante da due passi a sfruttare una deviazione fortuita di un avversario.

  • GOAL DI HAALAND AL 56': NORVEGIA-ESTONIA 3-0

    La Norvegia chiude i giochi e spegne le residue speranze dell'Italia: Haaland, sempre di testa, sfrutta il secondo assist di Ryerson e cala il tris.

  • ANCORA SORLOTH! NORVEGIA-ESTONIA 2-0 AL 52'

    Doppietta 'lampo' per Sorloth, che ancora di testa consente alla Norvegia di allungare e mettere quasi in ghiaccio il risultato.

  • NORVEGIA IN VANTAGGIO AL 50': GOAL DI SORLOTH

    La Norvegia scaccia la paura con l'incornata di Sorloth, che salta più in alto di tutti su un cross dalla destra di Berge e realizza l'1-0.

  • VIA AL SECONDO TEMPO

    Iniziata la ripresa di Norvegia-Estonia.

  • FINE PRIMO TEMPO: NORVEGIA-ESTONIA 0-0

    La Norvegia domina, l'Estonia regge: ad Oslo squadre al riposo sullo 0-0.

  • INIZIATA NORVEGIA-ESTONIA

    L'arbitro sloveno Jug ha dato il via al match dell'Ullevaal Stadion di Oslo.

  • FORMAZIONI UFFICIALI NORVEGIA-ESTONIA

    NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken.

    ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Kuusk, Mets, Schjonning-Larsen; Shein, Palumets; Saarma, Soomets, Sinyavskiy; Sappinen. Ct. Henn.

  • DOVE VEDERE NORVEGIA-ESTONIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Il canale tv di Norvegia-Estonia è Sky Sport Arena (numero 204), mentre in streaming la partita è visibile sia su NOW che utilizzando Sky Go.