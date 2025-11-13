Getty Images
DIRETTA: Norvegia-Estonia LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sulla partita delle Qualificazioni Mondiali che interessa all'Italia
Pubblicità
FISCHIO FINALE: NORVEGIA-ESTONIA 4-1
Festa grande ad Oslo, dove la Norvegia battendo 4-1 l'Estonia si prende - seppur non ancora matematicamente - i Mondiali 2026: l'Italia, dunque, vede sfumare le residue speranze di primo posto e giocherà i Playoff.
L'ESTONIA ACCORCIA CON SAARMA: 4-1 AL 65'
L'Estonia ha un moto d'orgoglio ed accorcia le distanze con Saarma, che si presenta a tu per tu con Nyland e non sbaglia.
- PubblicitàPubblicità
DOPPIETTA DI HAALAND AL 62': NORVEGIA-ESTONIA 4-0
La Norvegia dilaga ancora con Haaland, che imita Sorloth e fa doppietta: tap-in volante da due passi a sfruttare una deviazione fortuita di un avversario.
GOAL DI HAALAND AL 56': NORVEGIA-ESTONIA 3-0
La Norvegia chiude i giochi e spegne le residue speranze dell'Italia: Haaland, sempre di testa, sfrutta il secondo assist di Ryerson e cala il tris.
- PubblicitàPubblicità
ANCORA SORLOTH! NORVEGIA-ESTONIA 2-0 AL 52'
Doppietta 'lampo' per Sorloth, che ancora di testa consente alla Norvegia di allungare e mettere quasi in ghiaccio il risultato.
NORVEGIA IN VANTAGGIO AL 50': GOAL DI SORLOTH
La Norvegia scaccia la paura con l'incornata di Sorloth, che salta più in alto di tutti su un cross dalla destra di Berge e realizza l'1-0.
- PubblicitàPubblicità
VIA AL SECONDO TEMPO
Iniziata la ripresa di Norvegia-Estonia.
FINE PRIMO TEMPO: NORVEGIA-ESTONIA 0-0
La Norvegia domina, l'Estonia regge: ad Oslo squadre al riposo sullo 0-0.
- PubblicitàPubblicità
INIZIATA NORVEGIA-ESTONIA
L'arbitro sloveno Jug ha dato il via al match dell'Ullevaal Stadion di Oslo.
FORMAZIONI UFFICIALI NORVEGIA-ESTONIA
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken.
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Kuusk, Mets, Schjonning-Larsen; Shein, Palumets; Saarma, Soomets, Sinyavskiy; Sappinen. Ct. Henn.
- PubblicitàPubblicità
DOVE VEDERE NORVEGIA-ESTONIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING
Il canale tv di Norvegia-Estonia è Sky Sport Arena (numero 204), mentre in streaming la partita è visibile sia su NOW che utilizzando Sky Go.
Pubblicità