DIRETTA: Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund LIVE! Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida del Gruppo F del Mondiale per Club

Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund a confronto nella seconda giornata del Mondiale per Club: gli aggiornamenti in diretta del match di Cincinnati.

Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund tornano in campo nella seconda giornata del raggruppamento F, in una gara che mette in palio punti importanti in ottica qualificazione agli ottavi.

Dopo aver battuto l'Ulsan nella gara d’esordio, la formazione sudafricana è prima in classifica con 3 punti, segue proprio il Borussia Dortmund con 1 dopo il pareggio con il Fluminense.

In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale di Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund: formazioni, azioni salienti, risultato e info su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.