DIRETTA: Inter Miami-Porto LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sulla gara del Mondiale per Club

L'Inter Miami di Messi affronta il Porto nella seconda giornata del Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti in diretta del match di Atlanta.

Dopo lo 0-0 andato in scena nel match inaugurale contro l'Al Ahly, l'Inter Miami di Lionel Messi torna in campo per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Avversario della formazione statunitense è il Porto, reduce da un altro pareggio senza reti: portoghesi fermati dal Palmeiras e classifica del girone A in perfetto equilibrio.

Qui su GOAL sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti in diretta di Inter Miami-Porto: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle azioni salienti dell'incontro di scena ad Atlanta, comprese le info su copertura tv e streaming.