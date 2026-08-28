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Sorteggio Europa League gfxGOAL
Stefano Silvestri

DIRETTA: il sorteggio di Europa League 2026/27 LIVE! Dove vederlo in tv e streaming e le avversarie di Juventus e Milan

Europa League
Milan
Juventus
Serie A

Juventus e Milan conoscono finalmente il percorso che dovranno affrontare nella Fase Campionato dell'Europa League, in cui entrambe saranno impegnate dopo la mancata qualificazione alla Champions League.

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Il sorteggio di Champions League è andato in scena giovedì. E ora è tempo di un altro sorteggio particolarmente importante: quello della Fase Campionato dell'Europa League 2026/27.

Ad attendere di capire quali saranno le rispettive avversarie durante il percorso sono Juventus e Milan. Ovvero le due grandi deluse dello scorso campionato, capaci di perdere contemporaneamente e clamorosamente la qualificazione alla Champions League.

Ecco dunque tutti gli aggiornamenti sul sorteggio di Europa League, che svelerà tutte le avversarie di Juventus e Milan verso la fase a eliminazione diretta.


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  • 13.28 - QUANDO ESCONO I CALENDARI

    Come comunicato dall'UEFA, "il calendario della UEFA Europa League con le date e gli orari delle partite sarà comunicato entro domenica 30 agosto. La UEFA pubblicherà un avviso sui propri canali social poco prima della pubblicazione del calendario".

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  • 13.17 - LE AVVERSARIE DEL MILAN

    Queste sono invece le avversarie del Milan:

    Benfica (c)

    Olympiacos (t)

    Ferencvaros (c)

    Salisburgo (t)

    Sunderland (c)

    Bournemouth (t)

    Ararat-Armenia (c)

    Levski Sofia (t)

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  • 13.16 - LE AVVERSARIE DELLA JUVENTUS

    Queste sono le avversarie della Juventus:

    Real Sociedad (c)

    AZ (t)

    Rennes (c)

    Ferencvaros (t)

    Omonia (c)

    Celta (t)

    NEC (c)

    Hapoel Be'er Sheva (t)

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  • 13.15 - VIA COL SORTEGGIO!

    Si inizia. Tra poco Juventus e Milan conosceranno le rispettive avversarie nella Fase Campionato di Europa League.

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  • 13.05 - INIZIA L'EVENTO

    Al Grimaldi Forum di Montecarlo ha preso il via l'evento che porterà al sorteggio. Al termine dei convenevoli iniziali si comincerà con gli abbinamenti veri e propri.

  • 12.45 - QUASI TUTTO PRONTO PER IL SORTEGGIO

    Un quarto d'ora circa all'inizio dell'evento. Chi pescheranno Juventus e Milan?



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  • JUVENTUS E MILAN NON POTRANNO AFFRONTARSI

    Juventus e Milan potranno sfidarsi nella Fase Campionato di Europa League? La risposta è no: così come in Champions League, nemmeno nella seconda competizione europea i derby sono consentiti nella prima fase.

    Non solo: ogni squadra potrà essere accoppiata al massimo con due formazioni appartenenti alla stessa federazione. Ad esempio la Juve, nel caso venisse abbinata a Bournemouth e Crystal Palace, non potrebbe sfidare anche il Sunderland.

  • COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

    Proprio come accade in Champions League, ogni squadra giocherà 8 partite nel girone: 4 saranno in casa, le altre 4 invece in trasferta. Si tratta di gare di sola andata, senza ritorno.

    La Juventus, il Milan e tutte le squadre qualificate alla Fase Campionato verranno così abbinate proprio a 8 avversarie. E in questo senso saranno particolarmente importanti le fasce in cui le formazioni partecipanti sono state suddivise.

    Ogni squadra affronterà infatti due squadre per fascia: dunque due avversarie arriveranno dalla prima, altre due dalla seconda, altre due dalla terza e le ultime due dalla quarta.

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  • LE SQUADRE QUALIFICATE E LE FASCE

    Questo è l'elenco delle squadre qualificate alla Fase Campionato di Europa League, suddivise in quattro fasce in base al Ranking:

    PRIMA FASCIA: AZ, Bayer Leverkusen, Benfica, Lione, Juventus, Marsiglia, Milan, Olympiacos, Real Sociedad

    SECONDA FASCIA: Anderlecht, Celtic, Dinamo Zagabria, Ferencvaros, Rennes, Union SG, Salisburgo, Sparta Praga, Viktoria Plzen

    TERZA FASCIA: Bournemouth, Celje, Celta, Crystal Palace, Jagiellonia, Lech Poznan, Omonia, Sturm Graz, Sunderland

    QUARTA FASCIA: Ararat-Armenia, Be'er Sheva, Besiktas, Hoffenheim, Levski Sofia, Lillestrom, NEC, OFI Creta, Torreense

  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

    Sarà Sky, che anche in questa stagione detiene i diritti delle tre competizioni europee più importanti tra cui proprio l'Europa League, a trasmettere in diretta il sorteggio di Europa League: l'evento sarà visibile su Sky Sport 24.

    Per quanto riguarda la diretta streaming, ci sono invece più opzioni: sempre tramite abbonamento si potrà vedere il sorteggio su NOW, mentre i clienti Sky hanno a disposizione l'app senza costi aggiuntivi SkyGo.

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  • DATA E ORARIO DEL SORTEGGIO

    Il sorteggio di Europa League, che decreterà le avversarie di Juventus e Milan, andrà in scena nel Principato di Monaco oggi, venerdì 28 agosto. L'evento prenderà il via alle ore 13.00.

    Al termine del sorteggio di Europa League ci sarà invece l'altro sorteggio odierno: quello di Conference League, particolarmente interessante per l'Atalanta.

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