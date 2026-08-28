DIRETTA: il sorteggio di Europa League 2026/27 LIVE! Dove vederlo in tv e streaming e le avversarie di Juventus e Milan

Il sorteggio di Champions League è andato in scena giovedì. E ora è tempo di un altro sorteggio particolarmente importante: quello della Fase Campionato dell'Europa League 2026/27.
Ad attendere di capire quali saranno le rispettive avversarie durante il percorso sono Juventus e Milan. Ovvero le due grandi deluse dello scorso campionato, capaci di perdere contemporaneamente e clamorosamente la qualificazione alla Champions League.
Ecco dunque tutti gli aggiornamenti sul sorteggio di Europa League, che svelerà tutte le avversarie di Juventus e Milan verso la fase a eliminazione diretta.
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