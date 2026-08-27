DIRETTA: il sorteggio della Champions League 2026/27 LIVE! Le fasce, dove vederlo in tv e streaming e le avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como

A Montecarlo è il giorno del sorteggio di Champions League. Inter, Napoli, Roma e Como, le quattro italiane in corsa nella competizione, conosceranno le rispettive avversarie nella Fase Campionato.
Il quadro delle partecipanti, 36 come nelle precedenti due edizioni della Champions League, si è completato tra martedì e mercoledì: le due serate, cioè, in cui gli spareggi hanno emesso gli ultimi verdetti e consegnato gli ultimi pass alle formazioni qualificate.
Ecco dunque il racconto LIVE del sorteggio della Fase Campionato di Champions League 2026/27.
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