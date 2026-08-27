DIRETTA: il sorteggio della Champions League 2026/27 LIVE! Le fasce, dove vederlo in tv e streaming e le avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como

Ognuna delle 36 squadre qualificate per la Fase Campionato della Champions League 2026/27 verrà sorteggiata contro 8 avversarie, che sfiderà in maniera simmetrica in casa e in trasferta: 4 partite davanti ai propri tifosi, 4 fuori casa.

Non solo: ogni squadra se la vedrà con due avversari per fascia (dunque contro due della prima, due della seconda, due della terza e due della quarta), ma non sono possibili né i derby nazionali (niente Inter-Napoli, per dire). Inoltre è stato stabilito un massimo di due sfide contro formazioni della stessa Federazione: se la Roma dovesse pescare Manchester City e Manchester United, ad esempio, non potrebbe giocare anche contro l'Arsenal.

A proposito di Arsenal: l'Inter non potrà essere sorteggiata a prescindere contro i Gunners. Perché? Perché vige una regola secondo cui due squadre non possono sfidarsi per più di due stagioni consecutive nella Fase Campionato: in questo caso è già accaduto nel 2024/25 (1-0 per i nerazzurri) e nel 2025/26 (3-1 per i Gunners).