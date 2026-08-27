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Sorteggio Champions League gfxGOAL
Stefano Silvestri

DIRETTA: il sorteggio della Champions League 2026/27 LIVE! Le fasce, dove vederlo in tv e streaming e le avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como

Champions League
Como
Roma
Inter
Napoli

A Montecarlo va in scena il sorteggio della Fase Campionato di Champions League: il racconto dell'evento e chi sfideranno le 4 italiane in corsa nella competizione.

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A Montecarlo è il giorno del sorteggio di Champions League. Inter, Napoli, Roma e Como, le quattro italiane in corsa nella competizione, conosceranno le rispettive avversarie nella Fase Campionato.

Il quadro delle partecipanti, 36 come nelle precedenti due edizioni della Champions League, si è completato tra martedì e mercoledì: le due serate, cioè, in cui gli spareggi hanno emesso gli ultimi verdetti e consegnato gli ultimi pass alle formazioni qualificate.

Ecco dunque il racconto LIVE del sorteggio della Fase Campionato di Champions League 2026/27.


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  • TUTTE LE AVVERSARIE DEL COMO

    19.10 - Di seguito tutte le avversarie del Como in Champions:

    • Barcellona
    • PSG
    • Betis
    • Manchester United
    • Lipsia
    • Feyenoord
    • Lens
    • AEK Atene
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  • TUTTE LE AVVERSARIE DEL NAPOLI

    19.02 - Di seguito tutte le avversarie del Napoli:

    • Manchester City
    • Arsenal
    • Club Brugge
    • Porto
    • Villarreal
    • Bodo/Glimt
    • Viking
    • Sabah
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  • TUTTE LE AVVERSARIE DELLA ROMA

    18.50 - Di seguito tutte le avversarie della Roma:

    • Real Madrid
    • PSG
    • Sporting CP
    • Manchester United
    • Lille
    • Fenerbahce
    • Slovan Bratislava
    • AEK Atene

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  • TUTTE LE AVVERSARIE DELL'INTER

    18.34 - Le avversarie dell'Inter nella fase campionato:

    • Liverpool
    • Real Madrid
    • Club Brugge
    • Borussia Dortmund
    • Shakhtar
    • Feyenoord
    • Stoccarda
    • Slovan Bratislava
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  • COMO CONTRO MANCHESTER UNITED

    18.52 - Un'altra grande del calcio europei è attesa a Como, dove arriverà il Manchester United.

  • IL NAPOLI CONTRO IL PORTO DI FARIOLI

    18.47 - Sfida tutta italiana in panchina col Porto di Farioli che ospiterà il Napoli di Allegri.

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  • ATLETICO MADRID E BAYERN MONACO SENZA ITALIANE

    18.41 - La formazione di Simeone e il Bayern Monaco non affronteranno squadre italiane nella fase campionato di Champions League.

  • L'ARSENAL A NAPOLI

    18.40 - I Gunners, campioni d'Inghilterra e vicecampioni d'Europa, giocheranno al 'Maradona' contro il Napoli.

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  • PSG CONTRO ROMA E COMO

    18.37 - Il PSG campione d'Europa ospiterà la Roma e arriverà anche in Italia per affrontare il debuttante Como.

  • IL COMO VA A BARCELLONA

    18.35 - Cesc Fabregas torna subito al 'Camp Nou' per affrontare il Barcellona col suo Como.

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  • NAPOLI CONTRO IL MANCHESTER CITY

    18.33 - Il Napoli di Allegri affronterà il nuovo Manchester City di Maresca in trasferta.

  • REAL MADRID CONTRO INTER E ROMA

    18.31 - Il Real Madrid di Mourinho affronterà l'Inter al 'Bernabeu' e andrà all'Olimpico contro la Roma. Doppia sfida da ex quindi per lo Special One.

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  • PREMIATO MARQUINHOS

    18.10 - Il difensore del PSG, Marquinhos, vince il nuovo Premio UEFA Respect: Oltre il Gioco.


  • LE DATE DELLA CHAMPIONS

    18.00 - Di seguito le date delle partite di Champions League 2026/2027:


    Prima giornata: 8-10 settembre 2026

    Seconda giornata: 13-14 ottobre 2026

    Terza giornata: 20-21 ottobre 2026

    Quarta giornata: 3-4 novembre 2026

    Quinta giornata: 24-25 novembre 2026 

    Sesta giornata: 8-9 dicembre 2026 

    Settima giornata: 19-20 gennaio 2027

    Ottava giornata: 27 gennaio 2027

    Playoff (sorteggio 29 gennaio) 16-17 e 23-24 febbraio 2027

    Ottavi 9-10 e 16-17 marzo 2027

    Quarti 6-7 e 13-14 aprile 2027

    Semifinali 27-28 aprile e 4-5 maggio 2027

    Finale 5 giugno 2027 a Madrid (Stadio Metropolitano)

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  • LE SQUADRE QUALIFICATE E LE FASCE

    Questo è l'elenco completo delle squadre qualificate, suddivise in quattro fasce in base al Ranking:

    PRIMA FASCIA: Bayern, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid

    SECONDA FASCIA: Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis, PSV

    TERZA FASCIA: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Fenerbahçe, Lipsia, Villarreal, Shakhtar, Galatasaray

    QUARTA FASCIA: Slavia Praga, Stoccarda, LASK, Como, Lens, AEK Atene, Viking, Sabah, Slovan Bratislava

  • COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

    Ognuna delle 36 squadre qualificate per la Fase Campionato della Champions League 2026/27 verrà sorteggiata contro 8 avversarie, che sfiderà in maniera simmetrica in casa e in trasferta: 4 partite davanti ai propri tifosi, 4 fuori casa.

    Non solo: ogni squadra se la vedrà con due avversari per fascia (dunque contro due della prima, due della seconda, due della terza e due della quarta), ma non sono possibili né i derby nazionali (niente Inter-Napoli, per dire). Inoltre è stato stabilito un massimo di due sfide contro formazioni della stessa Federazione: se la Roma dovesse pescare Manchester City e Manchester United, ad esempio, non potrebbe giocare anche contro l'Arsenal.

    A proposito di Arsenal: l'Inter non potrà essere sorteggiata a prescindere contro i Gunners. Perché? Perché vige una regola secondo cui due squadre non possono sfidarsi per più di due stagioni consecutive nella Fase Campionato: in questo caso è già accaduto nel 2024/25 (1-0 per i nerazzurri) e nel 2025/26 (3-1 per i Gunners).

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  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

    Il sorteggio sarà visibile attraverso diverse modalità sia in diretta tv che in diretta streaming, e sia in chiaro che tramite la sottoscrizione di un abbonamento.

    In tv, l'evento sarà trasmesso gratuitamente da TV8, al canale numero 8 del Digitale Terrestre. Su Sky, invece, sarà visibile sempre in diretta, ma tramite abbonamento, sul canale Sky Sport 24.

    Per quanto riguarda lo streaming, invece, il sito di TV8 ma anche UEFA.Tv trasmetteranno il sorteggio gratuitamente. Tramite abbonamento, invece, l'evento sarà visibile su Amazon Prime Video, NOW e SkyGo, in quest'ultimo caso solo per i clienti Sky.

  • DATA E ORARIO DEL SORTEGGIO

    Il sorteggio della Fase Campionato di Champions League prenderà il via alle ore 18 di oggi, giovedì 27 agosto. L'evento nel quale tutte le formazioni qualificate conosceranno le rispettive avversarie si svolgerà nel Principato di Monaco.

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